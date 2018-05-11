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5 продуктов для худеющих
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5 продуктов для худеющих 

Harper’s Bazaar 3 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Эти продукты обязательно должны быть в рационе тех, кто хочет постройнеть.

Киноа

О его пользе сейчас говорят все кому не лень — и совершенно справедливо. Самое крутое, что киноа очень надолго оставляет чувство сытости: стоит съесть совсем немного, чтобы как следует зарядиться энергией (и уже не бегать в соседний автомат за шоколадкой). Кроме того, у этого продукта низкий гликемичечкий индекс: это значит, что у вас не будет повышаться уровень сахара в крови — и, как следствие, организм не будет требовать постоянного вредного допинга.

Кайенский перец

Советуем добавлять его в салаты: такой перец содержит вещество под названием капсаицин — ему под силу блокировать аппетит. После такого первого блюда вам точно не захочется заказать все меню два раза (куриную грудку на пару, пожалуйста!).

Черника

Да, если вы думаете, что черника — это исключительно украшение на тортиках и маффинах, пользы от неё действительно не будет. Так что учтите: этому чудо-продукту не нужна никакая плохая компания. Черника богата антиоксидантами и оказывает благотворное влияние на весь организм — и это мы ещё молчим про невероятный вкус и всего 40 калорий в половине чашки!

Миндаль

Огромное количество витаминов, железо и исключительно полезные жиры — миндаль ровно из тех продуктов, которые хороши с любой стороны. А главное, его очень удобно брать собой: это идеальный перекус посреди долгого рабочего дня.

Грейпфрут

В разы ускоряет метаболизм. Помните, мы рассказывали про разгрузочный день на грейпфрутах и яичных белках? Если здоровье позволяет, обязательно попробуйте устроить себе такой уже в ближайшее время.
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