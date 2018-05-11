«Дешевого полусладкого не бывает». Сомелье развенчивает мифы о вине

Что такое сухой винный материал? Зачем нужен диоксид серы? Почему не стоит бояться покупать бутылку с алюминиевой крышкой и хвататься за дорогие старые вины? Кавист и сомелье из Санкт-Петербурга Екатерина Стрельцова провела в Воронеже открытую лекцию, на которой развенчала самые популярные мифы о вине.

Миф первый. Дешевое вино делают из порошка

По словам опытного кависта, это чисто российский миф. На самом деле, вина из порошка не бывает. Чтобы доказать это, достаточно узнать, как в принципе делают этот напиток. Для этого понадобится очень сладкий зрелый виноград, сахар и дрожжи, чтобы запустить брожение. Дрожжи «кушают» сахар, выделяют спирт, углекислый газ и другие соединения. Углекислый газ улетучивается, спирт растворяется в жидкости. Получается винный материал, который можно отфильтровать и сразу разлить по бутылкам, можно выдержать или сделать крепленным или игристым. Так как в нем нет сахара — он весь ушел на «корм» дрожжам — его называют «сухой винный материал». Неосведомленный потребитель, увидев на контрэтикетке такую надпись, думает, что это и есть порошок. Как вы видите — нет.

«Очень часто в российские столовые вина винный материал завозят из других стран, чаще всего — из Аргентины. Дрожжи способны самостоятельно выработать в лучшем случае до 15-16 градусов алкоголя, чаще — меньше. Все, что выше 16 градусов, называется крепленым вином», — объясняет Екатерина Стрельцова.

Миф второй. Существуют вина без диоксида серы

По ГОСТу вино может состоять только из винограда, сахара и дрожжей. Единственная разрешенная законом добавка — это диоксид серы (Е 220). Это химическое вещество выступает в качестве консерванта, который не дает вино забродить до состояния уксуса. И сегодня его используют в изготовлении вин практически всегда.

«Естественный результат брожения виноградного сока — это уксус. А вино — это середина этого результата, который мы ловим, фиксируем и стараемся задержать как можно дольше, потому что уксус пить не вкусно. Для этого нам нужен консервант. Почему именно диоксид серы? Именно это вещество вырабатывают дрожжи, соединяясь сахаром. Правда, в ничтожно малых количествах. Если бы мы не использовали консерванты, мы бы никогда не узнали, что такое бутылированное вино из Франции, Испании, Чили — оно просто не успело бы до нас добраться, не превратившись в уксус», — рассказывает кавист.

Кстати, раствором диоксидом серы также опрыскивают виноградники и емкости, в которых будет бродить вино, чтобы не допустить проникновения бактерий и плесени. Его же добавляют в сусло при изготовлении полусладкого вина. Консервант не дает дрожжам «съесть» весь сахар из винограда, и напиток на выходе получается сладким без добавления подсластителя. Правда, стоят такие вина очень дорого, ведь в их изготовлении должен использоваться очень сладкий виноград, вырастить который непросто. Чтобы добиться сахаристости, ягоды нужно снять с ветки очень поздно — в октябре-ноябре. К тому моменту большая часть урожая может испортиться, а значит винодел на выходе получит намного меньше продукта.

«Дешевых натуральных полусладких вин не бывает. То, что мы видим на полке в супермаркете, сделано с добавлением сахара извне», — разочаровывает слушателей Екатерина.

И все же есть способ виноделия, в котором не используется диоксид серы. Это так называемые био— или эковина. В их производстве вместо консерванта используются другие методы для остановки брожения, например, охлаждение продукта в специальных емкостях. Разумеется, найти их в обычных магазинах масс-маркета невозможно, и стоимость одной бутылки заоблачная. Биовиноделием занимаются настоящие фанатики своего дела, ведь чтобы получить маркировку эковина, нужно организовать сложное производство и пройти пятилетнюю проверку спецкомиссии.

Миф третий. Вина с натуральными пробками лучше, чем алюминиевыми крышками

Корковые пробки, которыми закупоривают дорогие вина, делают из пробкового дуба, который растет преимущественно в Португалии. Начинать собирать с него «урожай», а именно кору, можно только, если дереву исполнилось 34 года. Так что это очень медленно возобновляемый и, соответственно, дорогой продукта, только цена самой дешевой такой пробки — один евро.

Другой вариант — прессованная пробка, изготовленная из дробленой коры пробкового дуба и пищевого клея. Сегодня в виноделии чаще используются композитные пробки, состоящая из большой прессованной части и корковой шайбы, которая соприкасается с вином в бутылке. Но натуральные пробки могут заражаться грибком и портить напиток. Так происходит с 8% вин, укупоренных корковыми пробками. При открытии они источают затхлый запах.

С пластиковыми пробками такого не происходит, но они слишком жесткие и неэластичные, а потому менее герметичны, чем натуральные. В вино, укупоренное таким образом, будет поступать больше кислорода, чем нужно, и оно быстрее портится. Так что пластиковые пробки используются для молодых вин — возрастом до года. Есть альтернатива — пластиковая пробка Nomacor, у нее плотная оболочка и пористая, зернистая внутренность. Это такая дешевая имитация корковой пробки, к тому же еще и полностью перерабатываемая.

Лучшее решение на сегодня — алюминиевый колпачок. Он устроен так, что мембрана внутри сохраняет такое количество кислорода, которое нужно, чтобы вино одновременно «дышало» и не портилось. Кроме того, он очень экологичен, потому что полностью перерабатываем. Вино с такой крышкой хранится намного дольше, чем с натуральной.

Миф четвертый. У хорошего вина оригинальная бутылка

Считается, что чем вычурнее бутылка, чем сложнее подделать напиток в ней. Развенчать этот миф можно, просто посмотрев на полку в отделе с алкоголем. Самые необычные бутылки — у молдавских вин, а дорогие французские бутылки разных брендов равны как на подбор.

Но существует еще одно предубеждение — у хорошего вина вогнутое дно. На самом деле, форма бутылки зависит от того, какое вино перед вами. Сосуд для игристого придуман так, чтобы давление газа внутри него распределялось равномерно, и бутылка не взрывалась. В основе бургундской бутылки для вин из сортов винограда Пино Нуар, Шардоне, таких же, которые применяют для «Шампанского», — облегченная форма бутылки для игристого. Сорта винограда Каберне Совиньон, Каберне Фран и Мерло с возрастом давали очень большой осадок в бутылке. Раньше их не умели фильтровать, поэтому была придумана форма с вогнутым дном и крутые «плечики», чтобы удерживать осадок в бутылке и не давать ему выливаться в бокал.

Миф пятый. Хорошие вина выдерживают только в дубовых бочках

У вина есть четыре степени ароматов. Первая — это запах сорта винограда, из которого оно было изготовлено. Вторая — это аромат винификации — того, как винодел решил сделать вино. Чаще всего вина выдерживают в деревянных бочках, которые могут быть изготовлены из разных видов дуба, акации, вишни и так далее. То, какое дерево используется, влияет на конечный аромат вина: деликатный или резкий, ванильный или лакричный, с нотками дыма или специй. Также важно, была ли бочка новая или ее уже много лет использовали. В первом случае дерево более активно будет обмениваться ароматами и веществами с жидкостью в ней.

«Есть такое выражение — бочка воспитывает вино. Посредственное, «слабохарактерное» вино она забьет своим ароматом и «деревянное», а характерный напиток с хорошим потенциалом она наделит дополнительными оттенками запаха и вкуса. Поэтому дешевое вино, выдержанное в бочке, не значит качественное, так производитель только пытается скрасить недостатки продукта», — говорит кавист.

Миф шестой. Хорошее вино — старое

«Молодые вина пахнут фруктами и ягодами, с возрастом у них появляется третичная степень аромата. Например, молодое Каберне Совиньон отдает черной смородиной с зеленым листов, а старое — табаком, подлеском, кожей, сигарной коробкой и графитом. Молодое Мерло пахнет черной сливой, а с возрастом наделяется запахом инжира и шоколада. Согласитесь, шоколад приятней кожи и графита. Так что, зрелое вино необязательно будет приятным на запах и вкус», — рассказывает Екатерина Стрельцова.

Так что правило «хорошее вино должно быть старым» применимо далеко не к каждому сорту. Король белых вин Рислинг в молодости он пахнет лимоном и зеленым яблоком, а постарев — бензином и асфальтом.

У каждого вина свой срок жизни и перехода от свежих ароматов к более экзотическим. Самый долгожитель — Каберне Совиньон — свеж в первые пять лет после розлива, а вот Мерло считается зрелым уже через год. Белые вина стареют быстрее, чем красные. Старым считается возраст от десяти лет и больше. Коллекционные столетние вина уже практически не предназначены для питья, на них можно только любоваться. Другое дело — крепленые вина. Они практически не меняются с момента розлива в бутылку.

Миф седьмой. Вино нужно хранить в холодильнике

Чем менее качественно вино, тем сильнее его надо охлаждать перед подачей. Чем теплее напиток, тем сильнее чувствуется алкоголь и все оттенки вкуса и запаха. Белые и розовые вина рекомендуется охлаждать до 13 градусов, игристые — до 11, красные подаются при комнатной температуре.

«Виноделие завязано на традициях и очень медленно развивается. Правило подачи красного вина было сформировано очень давно, так что комнатная температура означает — температура в комнате средневекового замка. А это не 20-23 градуса, как в наших домах, а 15-16 градусов», — объясняет кавист.

Кроме того, красное вино должно подышать кислородом, прежде чем их употреблять. Тогда оно раскроет все свои характеристики или ароматы. Если нет времени подержать вино полчаса открытым перед ужином, можно медленно перелить вино из бутылки в другую емкость, чтобы оно насытилось кислородов.

Кстати, нельзя хранить вино на кухне, тем более в дверце холодильника. Перепады температуры, освещения и постоянная тряска очень негативно отразится на вкусе. При этом, чем старше вино, тем оно капризней. Идеальная температура хранения вина — 14-15 градусов.

Миф восьмой. Лучшее вино — дорогое и французское

Какое вино назвать лучшим, каждый решает сам. А вот с тем, что хорошее французское вино — дорогое, не поспоришь. Объясняется это трагедией, которую пережила страна в начале 19 века. Тогда во Францию из Америки была случайно завезена прожорливая тля, которая уничтожила 90% виноградников государства. Восстанавливали причиненный ущерб несколько десятков лет. Те немногие хозяйства, которые еще сохранили здоровые растения, продавали свои вино по невероятно высоким ценам. Кроме того, земля для виноделия во Франции сама по себе дорогая, что сказывается на цене продукта.

А вот Чили, в отличие от южноевропейских стран, чума не коснулась. А вина там не менее качественные, чем во Франции, Испании и Италии, ведь делаются они по той же технологии. И до сих пор при одинаковом качестве цены на чилийские вина значительно ниже.