Удивительные свойства авокадо

Авокадо все чаще встречается на полках магазинов, это плод с множеством свойств для организма. Фактически, считается, что это один из самых питательных фруктов в мире, потому, что он содержит жир, витамины, минералы и клетчатку. Кроме того, он щелочной, очень хорошо и быстро переваривается. МедикФорум решил выяснить, как правильно употреблять авокадо.

Чем полезно авокадо?

Уникальность плода заключается в том, что он не состоит в основном из углеводов, как в случае большинство фруктов, а из здоровых жиров. Это богатый источник витамина Е, витаминов группы В, витамина К, фолиевой кислоты, витамина С и клетчатки. Он также содержит больше калия, чем бананы. Авокадо, также содержит небольшое количество магния, марганца, меди, железа, цинка, фосфора, витамина А, но особенно мононенасыщенных жиров, которые дают длительное насыщение, и помогают организму превращать жир в энергию. Кроме того, он также имеет L-карнитин, аминокислоту, которая способствует этому процессу. Большая часть жира в фруктах это олеиновая кислота, мононенасыщенная жирная кислота.

Какие полезные вещества содержит авокадо?

Существенно, олеиновая кислота, которую организм может производить в ограниченных количествах, полезна, помимо прочего, для его противовоспалительной роли. И, как было показано, оказывает положительное влияние на гены, связанные с раком, в частности, молочной железы, предстательной железы и ротовой полости. Недавние исследования показывают, что фрукты авокадо, включенные в здоровое питание, снижают уровень холестерина ЛПНП (липопротеин низкой плотности), значительно снижает общий уровень холестерина и триглицеридов крови на 20%. Авокадо богато омега-9 (олеиновая кислота), а некоторые компоненты масла авокадо полезны для здоровья суставов. Волокна представляют собой другие полезные компоненты, обнаруженные в относительно больших количествах в авокадо. В связи с этим, употребление этого фрукта может способствовать потере веса, снижению количества сахара в крови. Поэтому, авокадо также показано для людей с диабетом и гипергликемией. И поскольку, он богат мощными антиоксидантами, которые полезны для защиты глаз, включая лютеин и зеаксантин. Исследования показали, что эти два вещества связаны с уменьшенным риском катаракты и дегенерации желтого пятна. Это также способствует укреплению костей и обеспечивает укрепление поверхности зубов. Авокадо имеет эффект в предотвращении неприятного запаха ротовой полости.

Авокадо для детей

Содержание фолиевой кислоты в авокадо помогает развить мозг и ткани, особенно в быстрорастущих клетках. Это не только помогает развить мозг в детстве, но также помогает поддерживать здоровье мозга. Кроме того, употребление авокадо приводит к стимуляции памяти. Добавление масла авокадо в салат может увеличить поглощение антиоксидантных веществ с 2,6 до 15 раз. Авокадо это настоящий и важный плод для косметической и фармацевтической промышленности, наряду с алоэ вера. Он используется для лицевых масок, которые омолаживают цвет лица. Он обладает антивозрастными эффектами, уменьшает раздражение, пятна, вызванные солнцем, помогает производить коллаген, столь необходимый для кожи. Ранее авокадо назвали самым полезным фруктом.