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Как приготовить вкусную сангрию
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Как приготовить вкусную сангрию 

Itsmywine.ru 1 час назад
Фото: Itsmywine.ru
Рассказывает барменеджер Roots bar Димитрий ГоршковОсвежающий и пьянящий напиток сангрия появился в Португалии и южной Испании на стыке XVIII и XIX века, хотя традиция смешивать вино со свежими фруктами уходит своими корнями в эпоху Римской империи. Традиционно для приготовления сангрии использовалось испанское красное вино, поскольку там присутствуют ярко выраженные вишневые и фруктово-ягодные ноты, однако сангрия предполагает полную свободу выбора ингредиентов. Сангрия также может быть изготовлена из белого вина. С белым вином сангрия тогда известна как «Сангрия бланко». А после появления кавы возникла сверкающая белая версия. Сангрия обычно создается из красного вина, предпочтительно сорта гренаш или темпранильо, фруктовых соков, содовой, фруктов, иногда с добавлением бренди, вишневого или апельсинового ликёра, хереса, вермута и прочих крепленых вин. Можно сделать сангрию даже с добавлением джина. Кстати, испанцы часто смешивают вино с колой или фантой. Для винных снобов это кажется диким вариантом. Если вы захотите сделать сангрию, выбирайте вино хорошего качества, добавьте любимые фрукты (диапазон широкий — от цитрусовых до ягод) и, если вам позволяет время, позвольте им настояться ночь. Это позволит фруктовым вкусам слиться с вином в единое целое. Если вы готовите сангрию с белым вином, то можно добавить в напиток огурец и розмарин. Лучшим выбором вина станут молодые испанские образцы, благодаря которой вы сможете получить аутентичный вкус, либо вино с ярко выраженными фруктово-цитрусовыми нотами (не исключено, что вашим выбором станет розовое вино). А вот от взрослых вин, выдержанных в бочке, лучше отказаться. Однако определенно выбирайте то, что вам больше нравится, ведь самое главное в приготовлении напитка — вложить в него немного своей души! Сангрия — это один из самых вольных в приготовлении коктейлей. Притягательность сангрии заключается в том, чтобы взять ваше любимое вино, ваши любимые фрукты и поэкспериментировать с ними. Утром перелейте свою сангрию в кувшин со льдом, украсьте свежими фруктами и наслаждайтесь вашей персональной сиестой!
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