Кому нельзя есть шашлык

Шашлык уже давно стал традиционным блюдом россиян. Чаще всего шашлык ассоциируется у нас с отдыхом на природе, а потому весной и летом его употребление возрастает в разы. Наверняка многие согласятся с тем, что это не самая полезная пища, есть которую слишком часто не стоит. Но есть категории людей, которым шашлык противопоказан вовсе.

Вред для всех

Главная опасность, касающаяся шашлыка, таится в способе его приготовления. Любое мясо, будь то кура, телятина, говядина или свинина, в этом случае подвергается жарке на углях. Именно в этом и заключается вся прелесть этого блюда, не правда ли? Но именно «эта прелесть», по мнению ученых, чрезвычайно вредна для человеческого организма. Все дело в бензпирене. Бензпирен образуется при сгорании и, поднимаясь вместе с дымом, оседает на кусочках мяса. А между тем бензпирен — это канцероген, который относится к веществам 1-ого класса опасности. Иранские ученые еще несколько лет назад опытным путем доказали, что пища с дымком настолько вредна, что ее вред может сравниться разве что с многолетним курением табака. А это значит, что повышается риск развития онкологических заболеваний. Кроме того соединения, содержащиеся в дыме, способны вызывать мутации ДНК. Причем, как вы понимаете, все это касается не только больных людей, которым противопоказаны некоторые блюда, но и абсолютно здоровых граждан.

Как сделать шашлык безопаснее?

Тем не менее любителям шашлыка не стоит отчаиваться. По мнению диетологов, употреблять подобные блюда в пищу можно, но только при 2-х условиях: соблюдение периодичности и оптимальный способ приготовления. Что касается периодичности, то даже здоровым людям не следует кушать шашлык чаще 4-х раз в месяц. Такие данные получили в результате своего исследования ученые из Гарварда . Они выясняли, насколько поджаренное на углях мясо влияет на развитие гипертонии. Испытуемые, которые ели жареное мясо через день, на 17% чаще страдали повышенным давлением, чем те, кто ел его всего 1 раз в неделю.

Для того, чтобы сократить количество канцерогенов в шашлыке, диетологи советуют предварительно поместить мясо в микроволновую печь, а после лишь немного подрумянить его на углях. Таким образом уменьшается время воздействия вредного дыма на пищу, благодаря чему в наш организм попадает меньше вредных веществ. Ученые из ракового института в США считают, что таким образом количество канцерогенов можно сократить почти на 90-95%. Кроме того для уменьшения времени готовки стоит предварительно замариновать мясо. Также следует по возможности увеличить расстояние между углями и кусочками мяса, не допускать открытого пламени и как можно чаще вращать шампуры.

Кому нельзя есть шашлыки?

В первую очередь частое употребление шашлыка негативно скажется на тех, кто страдает заболеваниями органов пищеварения. Причем, особую роль в этом сыграет вид мяса и его маринование. Так, баранину лучше вообще не есть людям, имеющим какие-либо проблемы с желудком или кишечником. Больным с подобными диагнозами лучше кушать шашлык из куры или индейки, используя при этом минимальное количество острых специй и добавок. В качестве маринада наиболее оптимально использовать кефир. Однако и этот кисломолочный продукт может быть противопоказан людям с пониженной или повышенной кислотностью. Употребление мяса, вымоченного в кефире, может вызвать у них вздутие живота и изжогу. Кроме того медики не рекомендуют есть шашлыки пожилым людям и тем, кто имеет болезни почек.