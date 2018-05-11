Ещё
В районе Ховрино научат азам чайной церемонии
Далее:
Читайте также:
Ещё

В районе Ховрино научат азам чайной церемонии 

Префектура САО города Москвы 3 часа назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Чайная церемония от мастера В. П. Шевченко с дегустацией чая состоится в районе Ховрино. Организатор мероприятия — ГБУ ТЦСО «Ховрино».
Мастер проведет чайную церемонию, участники которой погрузятся в атмосферу экзотики. Также гости узнают особенности и нюансы этого замечательного мероприятия, получат незабываемые эмоции, интересный опыт и знания.
— Искусство правильного заваривания чая зависит от многих факторов. Важна посуда, способ заваривания, сорт чая. В настоящей чайной церемонии используется особая чайная пара — высокая чашка называется вэнсябей, а питьевая — чабей, — говорят организаторы церемонии
Второе важное составляющее процесса — это вода для заваривания. Идеальна — чистая, свежая, родниковая или структурированная вода. Черный чай вы зальете кипятком, а другие сорта водой 80-90 градусов
Эти и другие тонкости процесса участники узнают 15 мая. Начало в 14.30 по адресу: ул. Флотская, д. 15, корп. 1.
Префектура САО города Москвы: последние новости
На образовательном форуме в Москве учёные Тимирязевской сельхозакадемии покажут, как выращивают клубнику в космических оранжереях Показ мод для беременных, мастер-класс "Стильный малыш" и веселые конкурсы: 15 апреля на фестивале "Пасхальный дар" пройдет праздник для будущих мам
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочь миллиардера унижена полетом в эконом-классе200
Обратная сторона фотографий фитнес-моделей
Все напоказ: бесстыдные купальники звезд6
Голые и смешные: экстремальные наряды в Каннах16
«Папина дочка» и Малиновская напугали худобой
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
05:45
Зрители в шоке: британка живет с 4 мужчинами сразу
Любовь
10:00
Обратная сторона фотографий фитнес-моделей
Красота
07:05
Эти продукты нужно срочно выбросить
Еда
06:55
Певицы и актрисы скрывают кошмарную суть
Звёзды
06:33
Раскрыты способы достижения счастья
Психология
00:59
Модель показала, как алкоголь разрушает тело
Красота
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
00:59
Дочь миллиардера унижена полетом в эконом-классе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение