В районе Ховрино научат азам чайной церемонии

Чайная церемония от мастера В. П. Шевченко с дегустацией чая состоится в районе Ховрино. Организатор мероприятия — ГБУ ТЦСО «Ховрино».

Мастер проведет чайную церемонию, участники которой погрузятся в атмосферу экзотики. Также гости узнают особенности и нюансы этого замечательного мероприятия, получат незабываемые эмоции, интересный опыт и знания.

— Искусство правильного заваривания чая зависит от многих факторов. Важна посуда, способ заваривания, сорт чая. В настоящей чайной церемонии используется особая чайная пара — высокая чашка называется вэнсябей, а питьевая — чабей, — говорят организаторы церемонии

Второе важное составляющее процесса — это вода для заваривания. Идеальна — чистая, свежая, родниковая или структурированная вода. Черный чай вы зальете кипятком, а другие сорта водой 80-90 градусов

Эти и другие тонкости процесса участники узнают 15 мая. Начало в 14.30 по адресу: ул. Флотская, д. 15, корп. 1.