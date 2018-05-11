Как сделать питание осознанным?

Бездумным питанием называют совокупность вредных пищевых привычек. Люди употребляют пищу не по причине голода, а от скуки или за компанию, в результате чего становятся обладателями лишних килограммов и неприятных заболеваний. Следуйте нескольким простым советам, и ваше питание станет осознанным.

Ешьте из тарелок

Столовые приборы играют не только эстетическую роль. Вы никогда не задумывались, почему в фастфудах еду подают не на тарелках, а в непрозрачных коробочках? Это делается не только из соображений экономии, употребляя еду из непрозрачной тары, человек не учитывает объемы пищи и съедает намного больше, чем требуется. Объем каждого приема пищи должен лежать перед вами на одной тарелке, это поможет сопоставлять количество еды и контролировать себя.

Не ешьте перед экраном

Телевизор, компьютер, смартфон и планшет — это худшие спутники застолья. Отвлекаясь на происходящее на экране, люди не думают о том, сколько они съедают. Внешние факторы мешают насладиться трапезой по-настоящему, нередко человек увлекается настолько, что уже не ощущает вкуса блюд, то если лишает себя удовольствия.

Насыщение складывается не только на физическом, но и психологическом уровне, для его достижения нужно концентрировать на еде.

При первых попытках отучить себя от пагубной привычки трапезы без телевизора станут неинтересными, а фильмы без еды — менее увлекательными, но примерно через неделю привычка укрепится, а вы станете на шаг ближе к осознанному питанию.

Ешьте из маленьких тарелок

Один и тот же объем пищи на большой и маленькой тарелке будет выглядеть по-разному, это играет огромную роль в формировании психологического насыщения. Чем меньше тарелка — тем меньше еды потребуется для утоления голода, это доказанный факт. Обзаведитесь небольшими тарелками, и вы удивитесь, насколько это простое правило безотказно работает.

Откажитесь от вредной пищи

Нездоровые продукты не только ухудшают состояние здоровья и фигуры, но и не утоляют голода по-настоящему. Копченые продукты, сладости, фастфуд, майонез и прочие типичные представители категории вредных продуктов не утоляют голод, а лишь откладывают его. Через час вы ощутите себя еще более голодным и съедите еще больше вредной еды. Сделайте так, чтобы в вашем доступе постоянно были полезные продукты — молочная и кисломолочная продукция, овощи и фрукты, ими можно заполнить перекусы без риска переесть.

Принимайте пищу медленно

Чувство насыщения не приходит раньше, чем через 20 минут после начала трапезы, время ожидания не зависит от съеденных объемов. То есть чем медленнее вы будете есть, тем меньше успеете съесть за эти 20 минут. При медленном и тщательном пережевывании питательные компоненты из пищи будут лучше усвоены, желудок не пострадает от перегрузки, а тело — от лишних килограммов на почве переедания.

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