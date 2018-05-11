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Продукты, которые можно вырастить прямо дома
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Продукты, которые можно вырастить прямо дома 

Steaklovers.ru 3 часа назад
Фото: Steaklovers.ru
Редкий рецепт обходится без использования овощей и зелени. Остатки всех этих даров природы без лишних раздумий отправляются в ведро. Между тем некоторые пищевые органические отходы могут быть весьма полезны. Из отдельных видов зелени и овощей можно вырастить новый урожай. Все, что вам для этого потребуется, это подходящая емкость, вода или земля и немного терпения. Если у вас на кухне завалялись остатки этих 5 овощных культур, не спешите их выбрасывать, ведь их можно вырастить повторно.
— Салат-латук —
Кочанный латук при соблюдении определенных условий можно дать повторный урожай. Для этого когда будете срезать листья для салата, отступите около 5 см. от корневой системы. Остатки кочана просто поместите в воду, и уже через несколько недель салат даст вам новые, свежие листья.
— Картофель —
Если картофель дожидается своего часа в кладовке достаточно долго, у него вырастают придаточные почки, известные также как «глазки». Вместо того чтобы их срезать, клубни можно разделить на несколько частей, дать им подсохнуть в течение пары дней и посадить их в просторный контейнер с землей. Закапывают картофель на глубину не меньше 20 см. «глазками» вверх.
— Зеленый лук, лук-порей —
Вам больше не придется покупать эти овощные растения, если вы сохраните луковицу с парой белых корней и поставите ее в емкость с водой, уровень которой должен быть чуть выше корней. Разместите банку на солнечном окне и меняйте воду примерно раз в неделю. По мере появления новой зелени, периодически срезайте ее, чтобы стимулировать рост. И не забывайте менять контейнер по мере роста корневой системы.
— Имбирь —
Совсем не обязательно каждый раз покупать специально для рецепта корень имбиря, а потом выбрасывать остатки и покупать его снова. Оставшийся корешок с несколькими почками необходимо закопать в землю на глубину примерно 8 см, почками и вверх и найти для горшка теплое, светлое место. Через неделю-другую имбирь пустит новые корни и побеги. C этого момента, когда вам понадобится имбирь, вы можете просто выкапывать его из горшка, отрезать нужное количество и повторно закапывать в землю. За пару недель его корень снова вырастет.
— Чеснок —
Для выращивания чеснока достаточно всего одного зубчика. Его следует посадить в землю корнями вниз. В хорошо освещенном месте он быстро даст первые побеги. Когда они вырастут примерно на 5 см, половину надо будет срезать — это стимулирует рост луковицы. Выращенную головку можно еще раз разобрать на зубчики и повторно их посадить.
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