Кошерная соль: откуда взялось это название

Многие, кто сталкивается с рецептами и приготовлением пищи, наверняка обращали внимание на часто используемый термин «кошерная соль». Мы разобрались, какое это имеет отношение к кошерной кухне и откуда возник этот термин.

— Исходное значение —

Кошерная соль — это тип соли, который обычно производится без использования каких-либо добавок. Иными словами, любая натуральная соль NaCl — кошерна. Однако в данном случае название соли пришло из процесса, где она играет ключевую роль.

— Эволюция термина —

Своему истинному названию кошерная соль обязана процессу кашерования мяса. После того, как животное или птица проходят процедуру шехиты, их мясо необходимо промыть, вымочить в воде, обсыпать крупнозернистой солью и оставить в таком виде на час. За это время соль вытянет из мяса остатки крови и мясо станет кошерным.

— Все дело в размере —

Если для процесса кашерования мяса использовать мелкозернистую соль, подобно той, которая кладется в солонки, она банально не сможет впитать в себя кровь животного. Именно поэтому при кашеровании традиционно используют средние и крупные соляные кристаллы.

— Распространение термина —

Но в гастрономию термин кошерная соль проник вовсе не из Израиля, а из США. С подачи распространения технологии обескровливания мяса и в среде неевреев — любая натуральная средне— и крупнозернистая соль без добавок стала называться кошерной. Поэтому, если вы видите в рецепте словосочетание «кошерная соль» (kosher salt), значит вы знаете, о чем идет речь.