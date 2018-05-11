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Кошерная соль: откуда взялось это название
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Кошерная соль: откуда взялось это название 

Steaklovers.ru 2 часа назад
Фото: Steaklovers.ru
Многие, кто сталкивается с рецептами и приготовлением пищи, наверняка обращали внимание на часто используемый термин «кошерная соль». Мы разобрались, какое это имеет отношение к кошерной кухне и откуда возник этот термин.
— Исходное значение —
Кошерная соль — это тип соли, который обычно производится без использования каких-либо добавок. Иными словами, любая натуральная соль NaCl — кошерна. Однако в данном случае название соли пришло из процесса, где она играет ключевую роль.
— Эволюция термина —
Своему истинному названию кошерная соль обязана процессу кашерования мяса. После того, как животное или птица проходят процедуру шехиты, их мясо необходимо промыть, вымочить в воде, обсыпать крупнозернистой солью и оставить в таком виде на час. За это время соль вытянет из мяса остатки крови и мясо станет кошерным.
— Все дело в размере —
Если для процесса кашерования мяса использовать мелкозернистую соль, подобно той, которая кладется в солонки, она банально не сможет впитать в себя кровь животного. Именно поэтому при кашеровании традиционно используют средние и крупные соляные кристаллы.
— Распространение термина —
Но в гастрономию термин кошерная соль проник вовсе не из Израиля, а из США. С подачи распространения технологии обескровливания мяса и в среде неевреев — любая натуральная средне— и крупнозернистая соль без добавок стала называться кошерной. Поэтому, если вы видите в рецепте словосочетание «кошерная соль» (kosher salt), значит вы знаете, о чем идет речь.
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