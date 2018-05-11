Морс из красной смородины

Вкусный и полезный напиток для всей семьи!

Ингредиенты

Красная смородина 250 г минералка 1 л сахар 100-200 г Способ приготовления

Смородину мнем или измельчаем в блендере, затем перетираем через сито. Массу убираем в холодильник, а жмых заливаем минералкой, добавляем сахар и ставим на огонь. Кипятим минут 5, потом снимаем с огня и остужаем. Остывший компот смешиваем с протертой массой и ставим в холодильник до полного охлаждения, а потом подаем со льдом.

Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная