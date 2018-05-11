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Морс из красной смородины
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Морс из красной смородины 

Карельские вести 2 часа назад
Вкусный и полезный напиток для всей семьи!
Ингредиенты
Красная смородина 250 г  минералка 1 л  сахар 100-200 г  Способ приготовления
Смородину мнем или измельчаем в блендере, затем перетираем через сито. Массу убираем в холодильник, а жмых заливаем минералкой, добавляем сахар и ставим на огонь. Кипятим минут 5, потом снимаем с огня и остужаем. Остывший компот смешиваем с протертой массой и ставим в холодильник до полного охлаждения, а потом подаем со льдом.
Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
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