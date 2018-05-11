Коктейль для Хэллоуина

Простейший в приготовлении и очень вкусный коктейль. Удивите своих гостей на Хэллоуин!

Ингредиенты

Ром светлый 30 мл ром темный 30 мл ром золотой 30 мл бренди (абрикос) 30 мл апельсиновый сок 30 мл гренадин 5 мл лед в кубиках по вкусу

Способ приготовления

Тщательно перемешиваем в шейкере все ингредиенты, затем переливаем в хайбол, наполовину заполненный льдом, добавляем 5 мл гренадина, а сверху наливаем крепкий ром. Аккуратно перемешиваем.

Время готовки5 мин Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская