Коктейль для Хэллоуина 

Простейший в приготовлении и очень вкусный коктейль. Удивите своих гостей на Хэллоуин!
Ингредиенты
Ром светлый 30 мл ром темный 30 мл ром золотой 30 мл бренди (абрикос) 30 мл апельсиновый сок 30 мл гренадин 5 мл лед в кубиках по вкусу
Способ приготовления
Тщательно перемешиваем в шейкере все ингредиенты, затем переливаем в хайбол, наполовину заполненный льдом, добавляем 5 мл гренадина, а сверху наливаем крепкий ром. Аккуратно перемешиваем.
Время готовки5 мин Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская