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Коктейль для Хэллоуина
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Коктейль для Хэллоуина 

Карельские вести 2 часа назад
Простейший в приготовлении и очень вкусный коктейль. Удивите своих гостей на Хэллоуин!
Ингредиенты
Ром светлый 30 мл  ром темный 30 мл  ром золотой 30 мл  бренди (абрикос) 30 мл  апельсиновый сок 30 мл  гренадин 5 мл  лед в кубиках по вкусу
Способ приготовления
Тщательно перемешиваем в шейкере все ингредиенты, затем переливаем в хайбол, наполовину заполненный льдом, добавляем 5 мл гренадина, а сверху наливаем крепкий ром. Аккуратно перемешиваем.
Время готовки5 мин  Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
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