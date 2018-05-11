Диета для поздней осени

Многие люди пытаются снизить свой вес в период наступления холодов. Это может быть связано с последствиями расслабления летом, когда не хочется следить за количеством употребленного мороженного или же ходить в спортзал вместо пляжа с друзьями. Или же это может быть связанно просто с тем, что человек решил снизить свой вес. Так или иначе, люди сталкиваются с проблемой снижения веса в предзимнее время. Почему это проблема? Потому что исследователи уже давно доказали, что люди стараются в период холодов согреться с помощью употребления более калорийной пищи. Как следствие человек начинает постепенно набирать вес, отклоняясь от своей личной нормы. Кроме того, в холода снижается активность людей, которые начинают больше времени проводить в пассивном состоянии, поддаются приступам лени. Однако, несмотря на эти аргументы, касательно сложности снижения веса в предзимнее время диетологи утверждают, что конец октября — ноябрь отличное время для потери лишних килограмм.

Описание диеты

Самым эффективным планом похудения является двадцати шести дневная диета.

Она разработана с учетом «сложностей» предзимнего время и помогает снизить вес на четыре \ шесть килограмм. Однако, для того чтобы достичь данного результата нужно следовать нескольким правилам.

Во-первых, рекомендуется составлять список продуктов из следующего перечня:

творог,

орехи,

мед,

кефир,

несоленый сыр,

морепродукты,

овощи,

молочные сосиски,

макароны,

бурый рис,

бобы,

фрукты,

нежирное мясо,

гречка и овсянка,

мюсли,

горький шоколад,

зефир,

выпечка домашнего приготовления,

свежевыжатые соки,

яйца.

Диетологи рекомендуют отказаться в первую очередь от белого риса, выпечки, фиников, фаст-фуда, алкоголя, сладостей, колбас и консервов.

Во-вторых, диетологи советуют следить за суточным использованием калорий. Их число в день не должно превышать 1200-1350 килокалорий.

В-третьих, поздняя осень — это отличное время попробовать какой-нибудь новый вид спорта, новое активное увлечение, уверяют диетологи. Можно записаться в бассейн, на йогу или же на карате. Главное не закутываться в плед, думая, что это спасет от осенней депрессии или от лени.

В-четвертых, в период похудения можно иногда повышать свое настроение с помощью употребления продуктов, не рекомендованных диетологами. Зачем? Они советуют, если человек чего-то очень хочет съесть, то он должен съесть это, но в умеренном количестве, чтобы позже не сорваться на большее. Если же человек вообще переел булок или же сходил в Макдональдс , то не стоит бросать диету.

Важно в течение трех следующих дней сократить свой рацион до 900 килокалорий и убрать из него все тяжелые продукты. Предпочтение стоит отдать овощам, фруктам, творогу и кефиру, гречке. После можно продолжить курс питания по привычной схеме.

Семидневный курс питания

Завтрак — бананово-черничный кекс с отрубями, кофе; вареники с грибами или творогом, сметана, чай; овсяная каша с фисташками, малиной и бананами, чай; яичница с молочной сосиской и бобами, кофе; лимонное суфле, тост с арахисовой пастой, зеленый чай; сэндвич с рыбной и овощами, яблочный сок; льняная каша с черникой, смузи с бананом.

Второй прием пищи можно сделать таким — запеченная груша с изюмом и творогом; тост с несоленым сыром; помидор; рулет из лаваша с курицей; яблоко; батончик мюсли с черникой; морковный сок.

На обед диетологи рекомендуют — куриный суп с гренками, бурый рис с грибами, зеленый чай; мисо-суп из тофу, зелени и водорослей, треска запеченная с овощами, какао; гречка со свининой, зеленый чай; рисовый суп с индейкой, тост с яйцом и помидорами, чай; суп из лесных грибов, паста с морепродуктами и сливочным соусом, яблочный сок; творожно-вишневая запеканка, чай; суп с брокколи и картофелем, куриные котлеты, какао.

В полдень можно съесть — кусочек горького шоколада; греческий йогурт с малиной; молоко; конвертик из лаваша с творогом и изюмом; сыр с помидором; морковь; сладкий картофель запеченный в духовке.

И наконец, на ужин можно приготовить — суп из мускатной тыквы, чай, творожно-овсяные печенья; овощное рагу с нежирным мясом, томатный сок; лосось с горчичным соусом, огурцы, чай; омлет с грибами, брокколи и сладким перцем, апельсиновый сок; двойной сэндвич с индейкой, луком, помидором и зеленью, чай с овсяно-банановым печеньем; запеченная с овощами курица, початок кукурузы, чай; бурый рис со свиной отбивной, ягодный морс.

Достоинства диеты

Преимущества двадцати шести дневной диеты, рассчитанной на использование поздней осени довольно высоки. Так, этот план снижения веса является высокоэффективным и безопасным для здоровья. Диета включает в себя разнообразный рацион, возможность экспериментировать с приготовлением блюд. акже, данная диета поможет человеку не только снизить вес, но и перейти на более правильное здоровое питание, так как содержит правила рационального питания. Следовательно, худеющему легче будет следить за своим весом в дальнейшем. Что касается недостатков описываемой диеты, то она предполагает подсчет килокалорий, что довольно негативно воспринимается людям, у которых мало свободного времени. Однако важно помнить, что в интернете давно есть множество бесплатных программ-помощников, для подсчета килокалорий. Кроме того, прежде чем начать использовать данную диету специалисты рекомендуют обратиться за советом к диетологу, чтобы он ответил: подходит ли лично этому худеющему организму эта система понижения веса.

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