Упражнения и питание для женщин в возрасте 40 лет: первые осложнения со здоровьем

Причинами появления такой проблемы обычно являются: домашние рутинные обязанности, нездоровая диета, быстрые перекусы, гормональные изменения.

Чтобы с годами оставаться стройной, необходимо уменьшать потребление килокалорий, но в разумных пределах. Большие потери веса угрожают организму дефицитом витаминов и минералов.

Женщины после 40 лет должны ежедневно кушать фрукты и овощи.

Такие продукты питания, как молоко, йогурт, листовые овощи или тофу помогут поддерживать правильную структуру кости. И витамин D не менее важен.

Цельнозерновые злаки и овощи обеспечивают организм достаточным количеством клетчатки. Высококачественный белок женщина получает из куриного и постного красного мяса, яиц, молочных продуктов, бобовых. Для питья предпочтительна обычная чистая вода, если позволяет здоровье, то с лимонным или лаймовым соком.

Примерное меню для женщин после 40 Завтрак: горстка пропитанных овсяных хлопьев, полужирный йогурт (3% жира), чашка клубники и горстка орехов.

Обед: 100 г жареного мяса индейки, неограниченное количество овощей на гриле (цуккини, перец, лук) и 100 г картофеля, приготовленного на пару.

Ужин: греческий овощной салат, сыр фета, яйцо, кусочек ржаного хлеба.

Закуска: фрукты и овощи.

Физическая нагрузка должна быть частой, но не тяжелой. Не менее 30 минут пять раз в неделю — катайтесь на велосипеде, ходите в быстром темпе, плавайте или играйте в теннис. В дополнение к аэробным упражнениям, пару раз в неделю занимайтесь силовыми нагрузками. Также на пользу пойдут занятия йогой или пилатесом.

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