Упражнения и питание для женщин в возрасте 40 лет: первые осложнения со здоровьем 

Причинами появления такой проблемы обычно являются: домашние рутинные обязанности, нездоровая диета, быстрые перекусы, гормональные изменения.
Чтобы с годами оставаться стройной, необходимо уменьшать потребление килокалорий, но в разумных пределах. Большие потери веса угрожают организму дефицитом витаминов и минералов.
Женщины после 40 лет должны ежедневно кушать фрукты и овощи.
Такие продукты питания, как молоко, йогурт, листовые овощи или тофу помогут поддерживать правильную структуру кости. И витамин D не менее важен.
Цельнозерновые злаки и овощи обеспечивают организм достаточным количеством клетчатки. Высококачественный белок женщина получает из куриного и постного красного мяса, яиц, молочных продуктов, бобовых. Для питья предпочтительна обычная чистая вода, если позволяет здоровье, то с лимонным или лаймовым соком.
Примерное меню для женщин после 40 Завтрак: горстка пропитанных овсяных хлопьев, полужирный йогурт (3% жира), чашка клубники и горстка орехов.
Обед: 100 г жареного мяса индейки, неограниченное количество овощей на гриле (цуккини, перец, лук) и 100 г картофеля, приготовленного на пару.
Ужин: греческий овощной салат, сыр фета, яйцо, кусочек ржаного хлеба.
Закуска: фрукты и овощи.
Физическая нагрузка должна быть частой, но не тяжелой. Не менее 30 минут пять раз в неделю — катайтесь на велосипеде, ходите в быстром темпе, плавайте или играйте в теннис. В дополнение к аэробным упражнениям, пару раз в неделю занимайтесь силовыми нагрузками. Также на пользу пойдут занятия йогой или пилатесом.
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