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Пхеньянская лапша от Ким Чен Ына
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Пхеньянская лапша от Ким Чен Ына 

Гастроном 1 час назад
Фото: Гастроном
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын привез коллеге подарок — холодную гречневую лапшу нэнмён, традиционное блюдо столицы Северной Кореи, которое подали на банкете в честь окончания саммита.
После этого в Сеуле у ресторанов, подающих это пхеньянское блюдо, выстроились гигантские очереди: жители южнокорейской столицы хотели попробовать то, что ели лидеры обеих стран. Очередь в некоторые рестораны достигала 40 метров. А сеть местных гипермаркетов выставила специальное предложение — 2-килограммовую упаковку лапши «Специальный пхеньянский нэнмён „Межкорейский саммит“.
В социальных сетях люди больше писали о лапше, чем о договоренностях, достигнутых на саммите: хэштег #Pyongyang Naengmyeon стал одним из самых распространенных в южнокорейском сегменте твиттера.
Что же такое пхеньянский нэнмён?
Это холодная гречневая лапша, которую подают с небольшим количеством говяжьего бульона, ломтиками вареной говядины и вареным яйцом. Отдельно к ней идут соусы: горчичный и чуть сладковатый соус из красного перца.
Знаменитый пхеньянский нэнмён
Для жителей Северной Кореи холодная гречневая лапша нэнмён — праздничное блюдо. В пхеньянский ресторан „Окиру“, например, специально привозят группы туристов со всех регионов страны, чтобы бесплатно накормить их фирменным столичным блюдом. Все обеды оплачивает государство.
Кухня Северной Кореи отличается от южнокорейской — на севере Корейского полуострова прохладней, чем на юге, поэтому там выращивают меньше овощей и мало овощных блюд. Исключение составляет только кимчи— традиционная корейская закуска из капусты.
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