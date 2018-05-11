Как пить изотоники?

При высокой физической активности тело нагревается, мышечная система активно работает и производит много тепла. Для того, чтобы не допустить перегрева, организм запускает естественный процесс терморегуляции, он начинает потеть. Потоотделение необходимо для охлаждения, но через него тело теряет не только большое количество жидкости, но и необходимые ему электролиты.

Концентрация электролитов в простой питьевой воде недостаточна для компенсации потерь, недостаток элементов проявляется в слабости, головокружении и даже судорогам. Электролиты, то есть соли не менее важны, чем белки, жиры и углеводы.

Изотоники созданы для того, чтобы спортсмены могли одновременно пополнять водный и солевой баланс.

Концентрация солей в изотонике соответствует их пропорции в организме человека, в состав таких напитков входят соли микроэлементов и незначительное добавление полимеров глюкозы, также производители могут добавлять в свой продукт добавки для вкуса и аромата, витамины и дополнительные активные вещества. К примеру, изотоники с L-карнитином в составе обладают липотропным эффектом.

В спорте изотоники употребляются для нескольких целей:

Компенсация потерянной с потоотделением воды и электролитов;

Пополнение запасов энергии за счет углеводной составляющей;

Улучшение выносливости, возможность проводить более длительные тренировки;

Ускорение процесса восстановления поврежденных тканей.

По свойствам изотоник отличается от обыкновенной воды, он не меняет осмотическое кровяное давление, так как по составу близок к плазме крови. Состав крови остается неизменным, что не вызывает повышенного диуреза, то есть при употреблении изотоника не потребуется бегать в туалет так часто, как при употреблении воды.

Изотоники продаются не только в жидком виде, но и в порошках, это сухой концентрат, который разводится водой в указанной пропорции. Не все изотоники нужно покупать в магазинах спортивного питания, они встречаются и в обыкновенных продуктовых магазинах. К примеру, качественный сок кокоса — это изотоник, который создала сама природа, он очень близок по составу к плазме крови. Это свойство кокосового сока было открыто в давние времена, его использовали для восполнения кровопотерь у раненых солдат.

Как и когда пить изотоник?

Изотоник необходим в тех случаях, когда предстоит длительная тренировка на выносливость с большими энергетическими затратами. Если тренировка длится менее 90 минут, то употребление изотоника нецелесообразно. Напиток необходимо выпить за полчаса до начала тренировки, а затем при помощи него же утолять жажду на занятии. Также изотоник необходимо пить после тренировки, это позволит восполнить запасы гликогена и ускорит цикл восстановления.

Обратите внимание на то, что практически во всех готовых напитках присутствует лимонная кислота. Наличие этого компонента говорит о том, что напиток нужно сразу глотать, не допуская длительного контакта с зубами, иначе возрастает риск увеличить чувствительность зубов.

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