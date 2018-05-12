Уикенд со вкусом Испании: 4 закуски к Гран-при Каталонии Формулы-1

Как быстро летит время! Прошел уже целый год с того момента, как весь мир увидел слезы отчаяния маленького Томаса, который переживал из-за схода в Испании своего кумира Кими. И вот, новое Гран-при в стране тореадоров уже не за горами.

Публикация от FORMULA 1® (@f1) 9 Май 2018 в 7:37 PDT Независимо от того, станет ли оно таким же эпичным, как гонка в Азербайджане, во время трансляции мы будем наслаждаться национальными закусками темпераментных соотечественников Алонсо и Сайнса.

Бандерилья

Фото Margarida, flickr.com Нам понадобятся:

5 яиц 100 г колбасы копченой

100 г оливок без косточки или фаршированных перцем

1 стебель сельдерея

4 перца (один сладкий и три болгарских)

1 помидор

1 головка лука репчатого

5 веточек свежей петрушки

1 зубчик чеснока

4 ст. ложки масла оливкового

соль и перец черный молотый — по вкусу

Для начала снимем с помидора кожицу, ошпарив его кипятком, и измельчим блендером. Затем разрежем перец пополам, очистим его от семян и запечем в горячей духовке 10 минут. Теперь нарежем мелкими кубиками лук, сельдерей или корень петрушки, а также чеснок.

В разогретую сковороду нальем половину масла, обжарим на нем лук, сельдерей и сладкий перец, нарезанный такими же кубиками, на протяжении пяти минут. Вливаем в сковороду томатную смесь, добавляем чеснок, соль и черный перец, обжариваем вместе 10 минут, после чего отставляем немного охладить. В это время разбиваем яйца в глубокую миску, солим и добавляем петрушку, обжаренные овощи и все перемешиваем. На разогретую сковороду выливаем оставшееся масло и содержимое миски. Обжариваем 5-7 минут на сковороде, пока не схватятся дно и края.

Осталось совсем чуть-чуть! Ставим сковороду в разогретую до 200 градусов духовку и запекаем яйца с овощами, пока содержимое не станет плотным. Остужаем омлет с овощами, переложив его на деревянную поверхность, нарезаем кубиками. И наконец, на шпажку накалываем оливку, кружочек колбасы и кубик омлета. Бандерилья готова!

Писто

Нам понадобятся:

1 кабачок

2 болгарских перца

1 головка репчатого лука

1 стебель сельдерея

5 шампиньонов

4 помидора

1 морковь

50 мл растительного масла

соль и перец черный молотый — по вкусу

Нарежь овощи кубиками среднего размера и пока оставь их в покое. На сковороде обжарим лук и грибы, посолим, поперчим и добавим тонко нарезанную морковку. Тушим пять минут.

Затем добавляем кабачки, нарезанные кубиками, и 50 мл воды. Снова тушим, но теперь 10 минут. Потом добавляем сладкий перец, тушим пять минут. Последними на сковороду отправляем помидоры в компании специй. Тушим (последний раз) все вместе еще 5-20 минут. Все, писто можно подавать на стол!

Тапас

Нам понадобятся:

400 г мясного фарша

400 г колбасы салями (или чорисо)

250 г томатов черри

12 шт. сыра фета

1 ч. ложка черного молотого перца

1\4 ч. ложки паприки

1\2 ч. ложки чеснока (гранулированного)

1\8 ч. ложки орегано сушеного

1 яичный белок

1 головка репчатого лука

2\3 стакана аджики

1\4 стакана воды или бульона

соль по вкусу

Вначале приготовим небольшие котлетки с сыром. Для этого отделяем белок от желтка и добавляем желток в фарш. Туда же отправляем специи. Нарезаем сыр фета маленькими кусочками и заворачиваем каждый в отдельную котлету. Теперь берем салями и нарезаем на 10 толстых кусков. Режем лук, моем и сушим черри. Отложи все в сторону и разогрей сковороду, чтобы приступить к основному действию. Поджариваем фарш по минуте с каждой стороны. Кладем котлетки на противень для духовки.

На той же сковороде поджариваем кусочки салями по минуте с каждой стороны. Кладем поджаренную салями на котлетки. Теперь на нашей жирной сковороде поджариваем лук в течение трех минут.

Наливаем аджику, добавляем воды или бульона, доводим до кипения и выключаем. Берем деревянные шпажки или зубочистки и прикрепляем ими черри к котлетам. Заливаем на дно противня соус, который мы приготовили. И ставим все это в разогретую духовку, где готовим 15 минут при температуре 175°C.

Тортилья с сыром и кукурузой

Нам понадобятся:

6 яиц 3 шт. картофеля (нарезанного кубиками)

1 цукини (измельченный на крупной терке)

250 г консервированной кукурузы

2\3 стакана сыра фета (раскрошенный)

1 головка репчатого лука (мелко нарезанный)

2 ст. ложки масла оливкового экстра класса

соль и перец черный молотый — по вкусу

паприка для сервировки

Вначале отварим картофель в слегка подсоленной воде, чтобы его можно было проткнуть спичкой. Затем в разогретое оливковое масло высыпаем лук и жарим на среднем огне, помешивая, около 5 минут, потом добавляем измельченный цукини и вареный картофель, готовим, помешивая, примерно 2 минуты и засыпаем кукурузу.

Яйца наливаем в миску, солим, перчим, слегка взбиваем вилкой и заливаем ими овощи в сковороде. Посыпаем содержимое сковороды сыром и готовим еще 4-5 минут. Затем помещаем сковороду под гриль и готовим еще 2-3 минуты. Подаем тортилью сразу же, с пылу с жару, посыпав паприкой.