Что завернуть в лаваш: 6 лучших вариантов начинки

Весна уже полноценно вступила в свои права и радует нас теплыми солнечными лучами. Значить это может только одно — пора выбираться на пикник, весело проводить время и есть вкусную еду!

Решая, какую еду взять с собой на пикник, многие из нас часто приходят в замешательство. Закуска из лаваша в этом плане самое беспроигрышное блюдо. Готовиться оно в считанные минуты и не требует особых кулинарных навыков. Предлагаем вам самые интересные и вкусные варианты начинок для лаваша. Включите свою фантазию и экспериментируйте вместе с нами!

Лаваш с ветчиной и сыром

Лаваш — 1 лист

Ветчина — 200 г Сливочный сыр — 100 г Помидор — 1 шт.

Листья салата — 1 пучок

Укроп — 1 пучок

На ровной поверхности развернуть и выровнять лист лаваша.

Хорошенько промыть листья салата и укроп, просушить их салфеткой и нарезать. Салатные листья разрезать крупными пластами, укроп — мелкими.

Нарезать на доске помидоры кружочками, а ветчину — тонкими пластами.

Смешать в емкости сливочный сыр и нарубленную зелень укропа. Тщательно перемешать массу до однородного состояния.

Полученной смесью из сыра и укропа равномерно покрыть лист лаваша.

Сверху на слой из сыра и укропа разложить салатные листья, потом помидоры и ветчину.

Сформировать лаваш в плотный рулет, завернуть в пишевую пленку и отправить в холодильник на 15 минут.

Лаваш с копченным лососем

Лаваш — 1 лист

Лосось — 300 г Огурец —1 шт Авокадо — ½ шт.

Сливочный сыр — 250 г Масло из икры — 250 г Петрушка — 1 пучок

Зеленый лук — ½ пучка

Равномерно распределить и выровнять на поверхности стола лист лаваша.

Тщательно промазать его маслом из икры, а затем сливочным сыром.

Нарезать огурцы, авокадо и лосось очень тонкими полосками. Для этого можно воспользоваться овощечисткой.

Сверху на сливочный сыр выложить огуречные полосы и нарезанное авокадо.

Поверх овощей выложить рыбу.

На доске мелко нарубить петрушку и зеленый лук. Посыпать ими блюдо.

Свернуть лаваш в рулет, обернуть его пищевой пленкой и отправить для охлаждения в холодильник.

Лаваш с курицей, яйцом и салатом

Куриное филе — 1 шт.

Бекон — 3-5 шт.

Яйца — 2 шт.

Лаваш — 2 листа

Сыр твердый — 50 г Лук-порей — ½ шт.

Листья салата — 2-3 шт.

Соль и перец — по вкусу

Майонез — 4 ст.л.

Горчица — 1 ч.л.

Зерновая горчица — 1 ч.

Приготовление закуски лучше начинать с соуса. Для этого в емкости необходимо смешать майонез с зерновой и обычной горчицей.

После этого нужно разогреть сковороду и слегка обжарить на ней бекон. Обжаривать его необходимо на сухой сковороде до образования хрустящей корочки.

После того, как бекон обжариться, его нужно выложить на бумажные полотенца. Так удалятся избытки жира.

В отдельной посуде сварить яйца, после чего их остудить и нарезать кружками.

Листья салата порвать руками на средние кусочки.

Куриное филе приправить специями и отправить жариться на сковороду, где ранее обжаривался бекон. С каждой стороны филе обжарить в течение 5 минут. После этого мясу дать немного остыть, а затем нарезать ломтиками.

Лист лаваша смазать приготовленным соусом, распределить на нем куриное филе, поперчить и посолить. Сверху на них выложить кусочки сыра, полукольца лука-порея и кружки яйца.

На яйца сверху положить обжаренный бекон и листья салата. Сверху смесь полить соусом и приступить к скручиванию рулета.

Лаваш с тунцом и кукурузой

Лаваш — 1 лист

Тунец — 2 банки

Кукуруза — 1 банка

Майонез — по вкусу

Авокадо — 1 шт.

Сок лимона — ½ шт.

Шпинат — 100 г Соль и специи — по вкусу

Тщательно промыть под водой шпинат. Очистить от грубой кожицы авокадо и нарезать плод соломкой.

Во избежание потемнения авокадо, сбрызнуть его лимонным соком.

В отдельной миске смешать кукурузу с тунцом. Добавить к ним специи и майонез по вкусу.

На столе равномерно выложить лаваш и распределить на нем листья шпината.

Сверху на шпинат выложить соломку авокадо и смесь из тунца и кукурузы.

Сформировать из лаваша плотный рулет, выложить его на тарелку и накрыть пищевой пленкой. Дать блюду пропитаться в течение 15 минут.

Лаваш с копченой индейкой

Лаваш — 1 лист

Копченная индейка — 100 г Вяленые томаты — 5 шт.

Салат «Айсберг» — 1 лист

Сливочный йогурт — 125 г Огурец — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Укроп — 1 пучок

Зеленый лук — 1 перо

Для начала необходимо приготовить соус. Для этого нужно мелко нарезать укроп и измельчить чеснок.

Подготовить миску среднего объема, высыпать в нее укроп и чеснок и добавить к ним йогурт. Посолить и поперчить смесь, а потом хорошенько перемешать.

Тоненькими полосками нарезать копченную индейку и огурец.

На ровной поверхности разложить лист лаваша. Выложить на него листья салата «Айсберг», затем вяленые томаты, индейку и огурцы. Добавить в блюдо мелко нарезанный зеленый лук и все обильно полить йогуртовым соусом.

Завернуть лаваш в виде ролла. Сверху обернуть его фольгой и закрыть края.

Лаваш с ветчиной и овощами

Лаваш — 1 лист

Ветчина — 100 г Болгарский перец — 1 шт.

Помидор —1 шт.

Огурец — 1 шт.

Баклажан — 1 шт.

Твердый сыр — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Укроп — 1 пучок

Петрушка — 1 пучок

Базилик — 1 пучок

Зеленый лук — пару перышек

Оливковое масло — 3 ст.л.

Соль и перец — по вкусу

Промыть под водой все овощи и зелень. Обсушить их и приступить к нарезке.

Баклажаны нарезать тонкими кружочками, приправить солью и оставить в миске на 15 минут. Этого времени хватает для того, чтобы с овоща ушла лишняя горечь.

После этого кружочки баклажана промокнуть бумажной салфеткой. Подготовить сковороду и отправить их на обжарку в оливковом масле. Как только баклажаны с обеих сторон обжарятся до золотистого цвета, вынуть их со сковороды и выложить на бумажную салфетку. После того, как из овощей уйдет лишнее масло, переложить их в тарелку.

Нарезать отдельно помидоры, огурцы и перец небольшими кубиками.

Удалить с зелени крупные хвостики, а большие веточки разделить на мелкие.

Измельчить чеснок и равномерно распределить его по поверхности лаваша.

На терке натереть сыр и выложить его поверх слоя чеснока на лаваш.

Нарезать ломтиками ветчину и распределить ее следом за сыром.

По очереди выложить в блюдо овощи и зелень. Сначала выложить баклажаны, затем огурцы, помидоры, перец.

Только после овощей выложить слой базилика, укропа и петрушки. Завершить процесс выкладывания нужно слоем из зеленого лука.

Сверху блюдо необходимо приправить специями. После чего из него сформировать рулет.

Выигрышно блюдо смотрится порциями. Если хотите удивить гостей, обязательно нарежьте рулет на кусочки.