Клубничный чизкейк без выпечки

На полках магазинов уже начали появляться первые ягоды вкуснейшей и ароматной клубники. Не воспользоваться этим ингредиентом для приготовления разнообразных десертов было бы не разумно. Сладости с клубникой красивы, ароматны и полезны. К тому же они радуют глаз и поднимают настроение.

Этот замечательный рецепт клубничного чизкейка имеет нежную и воздушную консистенцию. Готовить его одно удовольствие, ведь он не требует от хозяйки дорогостоящих ингредиентов и особых затрат времени. Побалуйте гостей вашего дома и близких оригинальным сезонным десертом. Такое кулинарное творение точно не останется без внимания.

Песочное печенье поместить в блендер и тщательно перебить до мелкой крошки. Добавить в него сливочное масло и повторно взбить содержимое блендера до однородной консистенции.

Достать форму для выпечки диаметром не менее 22 см и покрыть ее пергаментом. Выложить в нее перебитую в блендере массу из песочного печенья и сливочного масла.

С помощью ложки выровнять слой и придавить его, чтобы стал плотным. Поместить форму в холодильник и оставить там на некоторое время.

Замочить желатин в воде в течение 5 минут. Емкость с желатином поставить на водяную баню и держать там до полного растворения частиц. После желатин остудить и отставить в сторону.

В миску выложить сливочный сыр, добавить в него сахар, ваниль и клубнику. Перебить содержимое миски блендером до однородного состояния.

Жирные сливки смешать с желатином и взбить до образования устойчивых пиков. Чтобы сливки хорошо взбились, они должны быть охлажденными. Кроме того, охлажденными должны быть также емкость для взбивания и венчик, с помощью которого и будет выполняться взбивание массы.

Добавить сливки с сахаром в смесь из клубники и сливочного сыра. Хорошенько перемешать ингредиенты до образования однородной структуры. Достать из холодильника форму с песочным печеньем и вылить в нее клубнично-сырную массу.

Поставить блюдо обратно в холодильник и оставить там как минимум на 4 часа.

Приступить к приготовлению безе. Отделить яичные белки от желтков. Добавить к белкам сахарную пудру и тщательно перемешать массу до полного растворения сахара. Текстура готового безе должна быть гладкой и без меленьких крупиц сахара.

Достать их холодильника чизкейк из клубники. Аккуратными движениями вытащить из него пергаментную бумагу. Взять кондитерский мешок и заполнить его меренгой.

Поверх клубничного чизкейка красивыми пиками сформировать слой меренги. Для получения румяной корочки обжечь меренгу пламенем с помощью кулинарной горелки.