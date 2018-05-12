Miele представила новый способ приготовления пищи

Miele представила новый способ приготовления пищи с инновационным прибором Dialog Oven. Впервые во время приготовления используется технология «умных» электромагнитных волн, реагирующих на текстуру продукта. Мясо, например, готовится более равномерно, сохраняя сочность внутри. Рыба и овощи сохраняют свою нежную структуру, а тесто поднимается значительно лучше. Все ингредиенты для одного блюда можно готовить на одном противне, и они будут готовы в одно и то же время — к тому же, на 70% быстрее, чем при использовании традиционных методов приготовления пищи.

Прибор Dialog Oven будет запущен в производство в Европе во втором квартале 2018 года. Внешний вид Dialog Oven ничем не отличается от духовых шкафов, но за его дверцей открывается целый мир удовольствия от приготовления пищи, выпечки и запекания горячих блюд.

Не менее впечатляющим является приготовление ножки ягненка, помещенного на подушку из овощей: красного перца и зеленой спаржи. Оставшееся пространство на противне заполните дольками картофеля и поместите в Dialog Oven. По истечении 45 минут мясо ягненка — сочное и равномерно приготовленное, овощи — немного «аль денте», а картофель — восхитительно нежный, и все это — без прерывания приготовления и необходимости добавлять какие-либо дополнительные ингредиенты. Было бы невозможно достичь такого превосходного результата при использовании обычного духового шкафа за такое короткое время. Также, блюда с невероятно удачным сочетанием таких разных продуктов, как лосось и слоеное тесто, могут быть приготовлены быстро, без особых усилий, всего лишь в один прием.

Технология M Chef от компании Miele обеспечивает широкий выбор режимов и высокое качество приготовления блюд. Данная технология обеспечивает нагревание пищи посредством электромагнитных волн. В Dialog Oven имеется модульный блок, который генерирует электромагнитные волны в определенном частотном диапазоне и распределяет их в приборе с помощью двух высокоэффективных датчиков. Поскольку молекулы в пищевых продуктах расположены по-разному и даже перестраиваются во время приготовления, непрерывная регулировка частоты поддерживает процесс приготовления. Эти же датчики передают в Dialog Oven информацию о количестве энергии, которая была поглощена пищевыми продуктами.

Еще одно уникальное преимущество M Chef заключается в том, что продукт готовится «объемно»: например, мясное филе будет равномерно розовым от краев до самого центра. С обычным духовым шкафом добиться такого результата намного сложнее, так как тепло всегда поступает снаружи внутрь и к тому моменту, когда оно достигает центра — блюдо может подгореть. Благодаря этой технологии возможно даже испечь хлеб без корочки. Для классического варианта приготовления выпечки и жареного мяса технология M Chef дополнена функцией тепловой обработки.

Dialog Oven легко и просто использовать, благодаря автоматическим программам. В зависимости от индивидуальных потребностей, пользователи могут выбрать наиболее подходящие для себя. Например, «Gourmet Pro» предназначен для тех, у кого уже есть определенный опыт работы с этим прибором и для любителей кулинарных экспериментов. В этом случае все параметры, такие как рабочий режим, Gourmet Units, Intensity и время приготовления устанавливаются пользователем вручную. Программа «Gourmet Assistant» представляет собой режим, при котором настройки автоматически корректируются, в зависимости от типа и количества продуктов, гарантируя отличные результаты.