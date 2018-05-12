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Лосось по-азиатски с морковью и огурцом
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Лосось по-азиатски с морковью и огурцом 

Kitchenmag 1 час назад
Фото: Kitchenmag
В азиатской кухне есть множество рецептов с использованием в качестве основного ингредиента знакомого и полюбившегося многим лосося. Хотим поделиться с вами одной замечательной интерпретацией, которая, как нельзя лучше, передает весь спектр вкусов и ароматов Азии.
Лосось с морковью и огурцом по-азиатски готовится в считанные минуты. Блюдо прекрасно сочетается с рисом и свежими салатами, выглядит презентабельно и роскошно.
Если вы не знаете чем удивить гостей своего дома, возьмите на заметку этот рецепт.
В миске смешать соевый соус, лемонграсс, чеснок, тертый имбирь и сок лайма. Мелко нарезать зелень кинзы и перец чили. Добавить их к общей массе и хорошенько перемешать.
Промыть под водой рыбу, удалить с нее кожицу и залить полученным острым соусом. Дать ему промариноваться в течение 30 минут.
Как только лосось пропитается, достать его из миски и очистить от остатков соуса. Достать мед и промазать им кусочек рыбного филе. Разогреть духовку до 200 ˚С. В форму для запекания поместить рыбу и отправить ее запекаться примерно на 7 минут.
В небольшой стеклянной посуде объединить арахис, чеснок, коричневый сахар, перец чили и соль. Размять смесь пестиком или ложкой до получения пасты.
Соединить полученную пасту с рыбным соусом и соусом Тамаринд. Добавить в содержимое емкости сок лайма и тщательно все перемешать.
Очистить морковь и натереть ее на мандолине или специальной терке в виде продолговатых кусочков. Точно таким же образом натереть огурец и редис. Нарезать на доске зеленый лук и тоненькими слайсами перец чили.
Объединить подготовленные овощи в миске и залить полученной ранее пастой. Перемешать продукты и приступить к презентации блюда.
Для этого в середину тарелки для презентации равномерным слоем распределить овощи с пастой. Сформировать их них продолговатую линию. Посыпать сверху овощи жареным арахисом.
Сверху на овощи аккуратно выложить кусочек рыбы. Посыпать его семенами кунжута и нарезанным зеленым луком.
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