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Порционная закуска к любому празднику — тарталетки с салатом
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Порционная закуска к любому празднику — тарталетки с салатом 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Легкая закуска из моркови по-корейски, салями, сервелата и огурца — разместите ее в тарталетки и берите с собой куда угодно. По-весеннему вкусно!
Тарталетки с салатом/Фото: Дмитрий Позднухов/BurdaMedia
Понадобится:
15 тарталеток,
150 г моркови по-корейски,
100 г салями или варено-копченого сервелата,
1 большой огурец,
листья салата по вкусу,
50 г кунжута.
Для соуса:
100 мл сметаны,
1 ч. ложка майонеза,
1 ч. ложка меда.
Приготовление:
Для соуса соединить сметану, майонез и мед, взбить в блендере. Морковь измельчить. Огурец вымыть, натереть на крупной терке. Колбасу очистить от оболочки, нарезать тонкой соломкой.
Соединить морковь, колбасу, огурец. Добавить соус, перемешать. Листья салата вымыть, высушить бумажным полотенцем, порвать на крупные кусочки. Каждую тарталетку выстлать кусочком салата, на который выложить закуску. Украсить кунжутом и кусочком огурца..
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