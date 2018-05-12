Принципы белкового питания

Для любого живого организма белок будет являться необходимым сырьем для построения новых клеток и тканей. Молекула белка состоит из двух десятков аминокислот, часть из них организм человека может производить самостоятельно, но восемь являются незаменимыми, они поступают исключительно через пищу. Задача каждого человека заключается в построении белковой составляющей своего рациона так, чтобы количество поступающих аминокислот покрывало потребности тканей организма.

Если в организме человека не будет хватать хотя бы одной аминокислоты, то его тело не сможет построить ни одной молекулы своего белка, то есть ткани не смогут обновляться. Именно поэтому в питании непременно должны присутствовать белковые продукты с содержанием всех незаменимых аминокислот. В первую очередь это белки животного происхождения — мясо, птицы, молочные продукты и яйца. Белок присутствует и в некоторых растительных продуктах, это соя, зерновые культуры, грибы и бобовые, но растительные белки нельзя назвать полноценной заменой животным. Ни в одной продукте с растительным белком нет полного набора всех незаменимых аминокислот.

Вегетарианцам, людям с непереносимостью животного белка и другим лицам, отказавшимся от мяса по идеологическим или физиологическим причинам организовывать питание будет намного сложнее чем тем, кто придерживается полноценного рациона. Для компенсации недостатка животного белка растительные продукты нужно употреблять строго в определенных сочетаниях. К примеру, в бобовых отсутствует аминокислота метионин, а в зерновых культурах нет аминокислоты треонина. То есть для получения полного набора незаменимых аминокислот необходимо употреблять бобовые и зерновые культуры вместе.

Белок опасен не только в случае его дефицита, но и при переизбытке. Излишки белка не могут быть переработаны печенью в полном объеме, поэтому они преобразуются в опасный для организма аммиак. У людей с заболеваниями печени это происходит намного быстрее, чем у здоровых, аммиак мгновенно попадает в центральную нервную систему и наносит вред для всех систем.

Переизбыток белка делает среду в организме более кислой, что провоцирует целый ряд заболеваний — остеопороз, подагра, почечнокаменная и желчнокаменная болезнь, а также другие.

На сегодняшний момент разработано огромное количество белковых диет, их главное преимущество в том, что они позволяют худеть без чувства голода. Системы питания с преобладанием белка в рационе актуальны не только для избавления от лишней жировой массы, но и для увеличения объема мышечной массы. Любая корректная белковая диета включает в себя полноценное питание, то есть употребление не только белков, но и углеводов. Чаще всего углеводная составляющая белковой диеты представлена некрахмалистыми овощами, некалорийными фруктами, а также крупами, эти продукты употребляются исключительно в первой половине дня. Придерживаться белковой диеты более двух недель может быть опасным для здоровья.

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