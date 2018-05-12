Как выглядеть винным знатоком в любой ситуации

Для всех, кто не прошел экспресс-курс сомелье, заказывать вино в ресторане — то еще испытание. Когда официант с гордым видом приносит вам выбранную бутылку и наливает вино, примерно с таким же выражением лица вы должны опустить нос в бокал, затем немного взболтнуть, потом отпить и спокойным холодным жестом головой одобрить или же забраковать вино. Увидев эту сцену хотя бы раз, хоть как-то ее повторить несложно. Но что делать, если вы оказались в ситуации, когда вам необходимо оценить вино, или вы просто не хотите показаться профаном? Наш краткий гид подскажет, как вести разговоры о вине, чтобы не сесть в лужу и сойти за знатока вин.

— Виноград умеет маскироваться —

Если в букете шираза выделяются нотки копченого бекона или специй, это не значит, что винодел использовал при производстве какую-то особую технику и натирал виноград беконом или щедро приправлял. Аромат зависит от конкретного сорта винограда, условий его выращивания и приготовления. Поэтому один и тот же сорт из разных областей может раскрываться несколько иначе, а букет может приобретать оттенки, напоминающие черный перец, мед или мокрую землю.

— Как придумывают названия—

Не все вина называют в честь сорта винограда, из которого они были изготовлены, как, например, Сира, Шардоне и Каберне Совиньон. Некоторое из них, подобно бордо, риохе и кьянти, получили свое название от места, откуда они родом. Если вино было изготовлено из несколько сортов, ему могут дать оригинальное название, не отражающее ни разновидность винограда, ни регион происхождения.

— Основные сорта винограда —

Не обязательно заучивать все существующие сорта винограда, если, конечно, вы не собираетесь попробовать себя в качества винного консультанта. Для всех остальных хватит и нескольких типичных сортов, растущих в известных регионах. К примеру, красное бургундское делают из винограда «Пино Нуар», основной сорт для бургундского белого — «Шардоне», вина Риоха изготавливают из винограда «Темпранильо», а для Кьянти типичным сортом является «Санджовезе».

— Никаких «животных» запахов —

Неспроста вкус вина часто сравнивают с ослиной мочой и прочими испражнениями животных. Подобные ноты в букете указывают на то, что с вином что-то не так и вероятнее всего оно уже не питибельное. Так, запах псины является признаком появления пробочных грибков, образующих трихлоранизол, а если вино пахнет лошадью, значит в нем завелся грибок Brettanomyces.

— Ягодные ноты —

В букете большинства красных вин всегда чувствуются какие-нибудь ягоды. Обычно это малина или ежевика. Это беспроигрышный вариант, который можно использовать почти всегда, когда вам нужно описать букет. Почти, поскольку «пино нуар» и некоторые итальянские вина имеют легкий оттенок вишни.

— С белыми выручит лимон —

При описании белых вин всегда работает «трюк» с лимоном. Достаточно сказать, что в букете, на наш взгляд, отчетливо слышны лимонные нотки. Даже если это не так, из-за желтого оттенка белых вин ваша оценка винного вкуса будет звучать вполне правдоподобно.

— Все дело в дубе —

Если в вине чувствуется выраженный запах ванили, возможно, его выдерживали в дубовых бочках. Можете отметить это, когда будет смаковать вино.

— Не сладкое, а фруктовое —

Сладость — вкусовая особенность сахара. Большинство же красных и белых вин по уровню сахара относят к сухим, полусухим или проулсладким. К тому же, сладость часто путают с богатым фруктовым ароматом, поэтому если вам кажется, что вино сладкое, можете сказать, что у него выраженный фруктовый оттенок.

— Импровизация решает все, или почти все —

Одно вино можно описать по-разному. Кому-то жженные нотки напомнят о деревянной бочке, другие в них могут уловить копченый бекон. Так что помимо уже известных вам уловок для описания аромата вина, можете использовать и те, что подскажет вам ваш нос и нёбо. За разговорами с бокалом вина в компании любителей многие, даже диковинные, вещи могут показаться правдоподобными.

— Во всем важна мера —

Прибегать к девятому пункту можно в тех случаях, когда вы пьете вино в компании таких же любителей. Если же среди них есть настоящий ценитель, от глубоких дискуссий на винную тему лучше воздержаться, иначе вас могут раскрыть. Если, конечно, этот самый ценитель не такой же знаток, как и вы.