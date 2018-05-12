Какая еда вызывает неприятный запах тела?

Наверняка всем уже известно, что пот, который и является основным ароматом, источаемым нашим телом, на самом деле никакого запаха не имеет. Неприятный запах вызывают бактерии на коже. Но, кроме бактерий, негативно влияют на наш запах и некоторые продукты питания.

Алкоголь

Многие замечали, что на утро после бурной вечеринки отталкивающий запах исходит не только из ротовой полости. Кажется, что им пропитывается и все тело. И это действительно так. Алкоголь на самом деле занимает первое место среди напитков, провоцирующих неприятный аромат. Наш организм воспринимает спиртное исключительно как опасный токсин, а потому стремиться устранить его. Человеческие органы превращают спирт в нетоксичную уксусную кислоту, которая частично удаляется через поры в коже. Чем больше вы выпьете, тем хуже будет от вас пахнуть.

В 2006 году чешские исследователи провели эксперимент, в котором участвовали 17 мужчин. Запах их тел оценивали 30 женщин. В первой части опыта мужчины регулярно питались красным мясом на протяжении 2-х недель, а во второй — отказались от него вовсе. В результате ученые выяснили, что женщинам больше нравится аромат, который исходит от подопытных, когда те не употребляют мясо. По словам дам, запах от мясоедов слишком резкий и менее привлекательный. И этому есть объяснение.

Мясо является довольно тяжелой пищей. Оно долго переваривается и усваивается. Поэтому порой мясные волокна начинают попросту разлагаться прямо в организме, что и влечет за собой неприятный аромат. По словам диетологов, красное мясо без вреда для тела мясо можно употреблять не чаще 2-х раз в неделю.

Помидоры

Впервые взаимосвязь между неприятным запахом тела и употреблением помидоров установил английский ученый Чарльз Стюарт . Именно Стюарт выяснил, что на аромат пота, источаемый человеческим телом, влияют каротиноиды (природные красители) и терпены (углеводы), которые и содержатся в томатах. Они и изменяют запах нашего пота и далеко не в лучшую сторону. Как и в случае с алкоголем, отрицательный эффект усиливается вместе с дозой пищи. Несомненно, от 1-2 плодов ничего не случится. Однако чрезмерно налегать на помидоры все-таки не стоит.

Капуста

Любая капуста, даже брокколи, цветная или брюссельская, кроме всевозможных полезных витаминов, содержит и серу. Именно сере мы и обязаны малоприятным ароматом, который начинает исходить от нашего тела после ее употребления. В результате жизнедеятельности нашего организма сера расщепляется на вещества со специфическим и очень стойким запахом. Кроме того капуста может являться причиной метеоризма, что, согласитесь, тоже не лучшим образом влияет на исходящий от человека душок.

Рыба сама по себе имеет специфический запах. Но она способна «поделиться» своим ароматом и с человеком, употребляющим ее в пищу в больших количествах. Дело в том, что рыба содержит витамин В 4 (холин), который как раз и «втирается в доверие» к нашему организму и наделяет его рыбным душком. Медики подтвердят, что существует даже такое заболевание «синдром рыбного запаха» или триметиламинурия. Больные этим недугом как раз и страдают от вышеупомянутого холина.

Молоко

Как правило, врачи запрещают употреблять молоко только тем, кто страдает непереносимостью лактозы. Но на самом деле у многих взрослых людей, не имеющих подобного диагноза, тоже недостает данного фермента. Это легко определить, если после выпитого стакана молока вас всякий раз мучает повышенное газообразование. Кроме того у тех, кто плохо переносит лактозу, после молочных продуктов пот начинает пахнуть капустой.

Чеснок и лук То, что от лука и чеснока плохо пахнет изо рта, не знают только те, кто никогда их не ел. Однако в действительности лук, чеснок и даже перец чили способны изменить и аромат нашего тела. Накапливаясь в организме, пахучие вещества выводятся с потом через поры в коже.

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