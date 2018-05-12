Ещё
4 правила идеально жареного риса
Далее:
Читайте также:
Ещё

4 правила идеально жареного риса 

Steaklovers.ru 19 минут назад
Фото: Steaklovers.ru
У многих из нас рис ассоциируется непременно с варкой, однако потенциал этого гарнира много-много шире. Одним из самых популярных способов приготовления риса, наряду с варкой, является обжаривание. Жареный рис является распространенным ингредиентом восточноазиатских и особенно китайских блюд.
В процессе обжаривания в рис могут добавляться дополнительные ингредиенты, делающие его полноценным блюдом. Самая распространенная у нас форма жареного риса (несмотря на некоторое различие в технике приготовления) — это плов, вариаций приготовления которого в мире гораздо больше. Почти каждый может найти идеальный вариант блюда для себя, ведь в зависимости от ингредиентов и прожарки, блюдо из жареного риса может иметь разную жирность, калорийность и оттенки вкуса.
Но самое главное здесь — это знать базовые основы, без которых хороший жареный рис практически невозможен.

— Дайте рису отдохнуть —

Самая большая ошибка, которую допускают при приготовлении классического жареного риса — это использование свежесваренного риса, который не достаточно хорошо остыл, высох и охладился. Главный секрет приготовления настоящего восточного жареного риса — это дать возможность рису остыть в течение одной ночи.

— Холод ускоряет подготовку —

Если у вас категорически нет времени заранее варить рис и подготавливать его, то на помощь может прийти холодильник. В этом случае отварной рис надо тонким слоем разложить на ровную поверхность и поместить в морозилку на 20 минут. Дальнейшее замораживание может вызвать образование комков, поэтому вытаскиваем рис из морозилки, перекладываем в более удобную посуду и помещаем в общее отделение на пару часов. Все, рис готов к обжариванию.

— Все должно быть наготове —

Вы когда-нибудь видели, как готовят в воке китайские повара? Все происходит с удивительной скоростью. Приготовление жареного риса проходит очень быстро и требует постоянного перемешивания. Кроме этого, вам необходимо добавить множество ингредиентов, если вы, конечно, не жарите рис сам по себе. Поэтому убедитесь, что все ингредиенты уже измельчены, подготовлены и находятся от вас на расстоянии вытянутой руки.

— Идеальная прожарка —

В Испании жареный рис называют сокаррат. Обычно, это золотистый хрустящий нижний слой из паэльи, который находится в непосредственном контакте с дном и жаром. Идеальный жареный рис должен быть именно таким.
Вот как его получить. После первичного процесса обжаривания риса и других ингредиентов на сильном огне, прижмите его к дну сковороды крупной лопаткой. В таком положении держите его 2 минуты, после чего тщательно перемешайте содержимое сковороды и повторите процедуру заново.
Steaklovers.ru: последние новости
7 блюд с неожиданной пользой для здоровья 8 продуктов, которые нельзя есть сырыми Вся правда о самом дорогом мясе в мире
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женщина рассказала, как живет с секс-зависимостью14
Обратная сторона фотографий фитнес-моделей3
Звездные родственники, которых стыдно показать60
Дочь миллиардера унижена полетом в эконом-классе260
Названы песни, которые слушают психопаты13
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
05:45
Зрители в шоке: британка живет с 4 мужчинами сразу
Любовь
10:00
Обратная сторона фотографий фитнес-моделей
Красота
07:05
Эти продукты нужно срочно выбросить
Еда
06:55
Певицы и актрисы скрывают кошмарную суть
Звёзды
06:33
Раскрыты способы достижения счастья
Психология
00:59
Модель показала, как алкоголь разрушает тело
Красота
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
00:59
Дочь миллиардера унижена полетом в эконом-классе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение