Как увлажнять кожу лица?

Во время холодного сезона кожа лица теряет влагу и становится по этой причине тусклой и безжизненной. Для того, чтобы она вернулась к естественному увлажненному состоянию, потребуется некоторое время и совсем небольшие усилия.

Как увлажнить кожу за минуту?

Существует способ мгновенного увлажнения кожи, к нему нужно прибегать всякий раз, когда вы чувствуете стянутость и хотите немедленно избавиться от этого ощущения. Средство продается в каждом магазине и стоит совсем недорого — это термальная вода во флакончике с распылителем. Распылять термальную воду можно в любое время, причем девушки могут делать это прямо на макияж, от этого он не растечется, напротив, станет более выразительным.

В состав таких средств входит не только термальная вода, в ней растворены растительные компоненты, которые помогают привести кожу в тонус.

Если под рукой нет термальной воды, то ее можно заменить минеральной водой без газов, перелитой в емкость с распылителем. Полезной будет та минеральная вода, количество солей в которой будет превышать 15 мг на пол-литра. Единственный недостаток перед термальной водой будет заключаться в том, что минералка может повредить макияж.

Как увлажнить кожу за пять минут?

Если есть свободные пять минут, то можно провести более глубокое увлажнение кожи, для этого понадобится крем с увлажняющими компонентами. Выбирать крем нужно по составу, приветствуется присутствие таких компонентов, как экстракты морских водорослей, алоэ вера, витамин Е. Обязательным компонентом увлажняющего крема является гиалуроновая кислота, именно это соединение помогает коже удерживать влагу. Процедура займет не более пяти минут, проводить ее нужно при хорошо очищенной коже лица ежедневно утром и вечером.

При выборе увлажняющего крема нужно учитывать свой тип кожи, очень сухой коже подойдет легкий крем-флюид, его нежная текстура позволит средству легко впитаться, не создавая ощущение жирности. Жирной коже нужен увлажняющий крем с матирующими ингредиентами, он не должен закупоривать поры и содержать жиры в любой форме.

Как увлажнить кожу за двадцать минут?

На полноценное глубокое увлажнение кожи уйдет немного больше времени, от 20 минут до получаса. Увлажняющие маски нужно делать один-два раза в неделю, но если кожа сильно пересушена, то процедуры могут быть более частыми. Использование готовых масок из магазина занимает меньше времени, но если вы никуда не торопитесь, то можете приготовить увлажняющую маску самостоятельно, к примеру, смешав измельченную мякоть огурца с ложкой лимонного сока. Состав наносится только на очищенную кожу лица, любую маску не следует держать на коже лица дольше, чем 25 минут. После снятия маски необходимо воспользоваться увлажняющим кремом.

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