Выбор экспертов: 55 лучших масел всех времен

Средства для тела, которые мысленно перенесут на Карибы и будут способствовать похудению, концентрат для лица, который восстановит кожу и очистит ее до «скрипа», защитное малсо-бустер и лучшее средство для волос всех времен — эксперты выбрали лидеров масляных текстур.

Универсальные средства

Масло для тела Coconut Oil, St Barth

Тестировала главный редактор BeautyHackКарина Андреева

Сладкий кокосовый аромат — первое, во что я влюбилась, только окрутив крышку средства. Он действительно мысленно переносит куда-то далеко, в тепло, например, на Карибы (откуда и родом сам бренд St. Barth). Скажу честно — я не фанат жирных текстур в принципе (даже зимой, когда это необходимо для моей сухой кожи). Но это средство изменило мои предубеждения насчет масел: оно супер-быстро впитывается, будто бы я нанесла увлажняющий гель, но при этом чудесно питает кожу (после него она мягкая, как у ребенка). Находка на лето — когда хочется, чтобы кожа выглядела здоровой и напитанной, но при этом не перегруженной тяжелыми текстурами. Особенно на отдыхе — когда после моря хочется быстро переодеться, намазаться в пару движений кремом и не ждать, пока он впитается. Кокосовый запах заменил мне парфюм, а знакомые спрашивали, что за аромат на мне сегодня. Использую для всего тела, добавляю в ванну, а еще наношу на волосы до мытья головы (становятся более послушными).

Цена за 125 мл. : 2 800 руб.

Масло для волос и тела Cote D’Azur Luminous Hair&Body Oil, Oribe

Выбор главного редактора BeautyHack Карины Андреевой

Американский бренд Oribe был основан стилистом-парикмахером Орбе Каналесом, который более 30 лет успешно работал в модной индустрии. В составе средств марки — натуральные компоненты, которые выращивают и собирают по всему миру.

Масло Cote D’Azur Luminous Hair&Body Oil изначально приобреталось для волос, но в итоге оно как нельзя лучше сработало и для тела. Формат спрея очень удобен в использовании: пара «пшиков», и нужное количество средства уже на волосах. Как я говорила, использую масло на кончики волос — для интенсивного увлажнения. В составе — бергамот, белый жасмин и сандаловое дерево. Цветочный аромат держится на волосах до пяти часов, так что может стать достойным конкурентом вашему парфюму. Отдельный плюс — безумно красивая стеклянная упаковка в стиле Oribe.

Цена: 5 040 руб.

Сухое масло Huile Prodigieuse, Nuxe

Выбор редактора BeautyHack Наталии Капицы

С универсальным маслом для тела, лица и волос Nuxe у нас случилась любовь с первой капли. Сначала попробовала нанести на лицо — средство сразу оправдало свое звание «сухое», моментально впитавшись. У меня жирная кожа. Но масло не оставило блеска, обеспечив матовый, бархатистый эффект. Для придания мягкости и гладкости волосам достаточно одной капли средства, растертой между ладонями. Даже если вы переборщили — не страшно. В составе витамин Е, масла зверобоя, огуречника, миндаля, макадамии, лесного ореха и камелии, улучшающие структуру волоса. На тело наносить не стала, но добавила несколько капель средства в гель для душа и бальзам — эффект превзошел все ожидания: кожа стала мягкой, мелкие шелушения исчезли после третьего применения.

Цена: 1 945 руб.

Сухое питательное масло для лица, тела и волос Aroma Nutrition, Decleor

Выбор специального корреспондентс BeautyHack Вероники Шур «Для лица, тела и волос», — написано на прозрачном янтарном пузырьке, что особенно радует, — я люблю многофункциональные средства. Первое, на что обращаешь внимание, — это потрясающий тонкий аромат. К пудровым сладким композициям редко подходит слово «тонко», но тут оно действительно к месту. Деликатный шлейф из нот ладана, мускусной розы и камелии надолго остается с вами, и даже никакими духами не хочется пользоваться. Кстати, парфюмерных отдушек, а также красителей и прочей химии в средстве нет. Decleor специализируется исключительно на натуральных маслах растительного происхождения.

Второе, что хочется отметить, — это заявленная текстура. «Сухое» — это, конечно, условность, но масло действительно быстро впитывается и не оставляет жирных и липких следов. Вышли из душа, стряхнули полотенцем брызги воды и сразу же распылили средство (дозатор — удобный спрей) на все тело. Кожа сразу становится мягкой и ухоженной, сухость уменьшается даже на самых обезвоженных участках — локтях, коленях, ступнях.

Но для лица в формате ежедневного ухода средство показалось мне немного тяжелым, я бы посоветовала использовать его только в ситуациях, когда действительно нужно дополнительное питание и увлажнение. А для волос в летний сезон — самое то! Для дополнительного блеска распылите средство на сухие пряди с расстояния 25-30 см. Помогает оно и для ухода за пересушенными и секущимися концами.

Цена: 3 290 руб.

Многофункциональное сухое масло Divine Oil, Caudalie

Выбор редактора BeautyHack Дарьи Сизовой

В дороге, в отпуске или на работе мне хочется не просто освежиться, а увлажнить кожу: она реагирует на стресс сухостями и превращается в финик (те, кто любят этот фрукт, знают, что самые вкусные — сушеные и мягкие; так вот, моя кожа выглядит именно так). Божественное масло оправдало свое название — оно стало настоящим спасением этой весной, когда я провожу в пути больше времени, чем хотелось бы.

Средство моментально увлажняет кожу — в этом помогают масла винограда, кунжута, гибискуса и арганы. Симбиоз этих масел моментально делает кожу бархатной и напитанной, а эффект сохраняется до 6-ти часов!

Его очень удобно наносить: сухое масло представлено в виде жидкого спрея. Несколько нажатий на дозатор достаточно для того, чтобы увлажнить сухие участки кожи. Упаковка герметична (средство не «убежит» на дно сумки), а само масло быстро впитывается.

У средства есть настоящий эффект антистресса, и все благодаря аромату, который успокаивает, тонизирует и манит вас сочетанием грейпфрута, ванили, кедра и розового перца. Раскрывается аромат белым мускусом, оставляя легкий шлейф. Летом, когда мне не хочется пользоваться даже самыми легкими духами, запах станет импровизированным бонус-треком: масло будет работать еще и как парфюм.

Оно многофункционально — наношу на тело, лицо и волосы. В ближайшем отпуске средство поможет мне значительно сэкономить место в чемодане — вместо трех баночек в дорожной косметичке окажется только одна.

Резюмируем: в средстве прекрасно абсолютно все, но учтите — оно может вызывать зависимость! Пользуюсь им беспрерывно уже две недели, но оно даже не думает кончаться — бонус в его «карму» за экономичность.

Цена: 2 700 руб.

Масло Huile de Magnolia, Leonor Greyl

Выбор специального корреспондента BeautyHack Мур Соболевой

Марка Leonor Greyl делает средства для волос (и очень хорошие), но это масло предназначено специально для лица и тела. Его не назвать жирным, но оно и не сухое — текстура классическая, извините за тавтологию, масляная. Марка советует использовать Huile de Magnolia и для снятия макияжа, и в качестве успокаивающего средства после солнечных ванн, и просто для тела после душа. Я пошла по последнему пути и довольна: масло отлично питает (я наношу на влажную кожу, хотя инструкция предписывает на сухую) и совершенно нереально пахнет взрослой, неудушливой магнолией. В составе 97% растительных масел, богатых витамином A.

Цена: 4 420 руб.

Питательное масло Authentic Nourishing Oil, Davines

Выбор редактора BeautyHack Юлии Козолий

Будучи поклонником средств для волос от Davines, решила не упускать возможности попробовать универсальное питательное масло для лица, волос и тела. Из плюсов: долгосрочный эффект увлажнения и приятный стойкий аромат. А из минусов — легкое ощущение тяжести на лице. Нанести еще и декоративную косметику поверх не представляется возможным.

Authentic Nourishing Oil стало для меня средством выходного дня в холодную погоду, когда можно ограничиться нанесением лишь уходовой косметики.

Цена: 3 200 руб.

Масло карите для тела и волос Fabulous Oil 5% Shea Oil, L`Occitane

Выбор автора блога BeButterfly и колумниста BeautyHack Юлии Петкевич-Сочновой

Средство представляет из себя универсальное питательное масло, которое можно использовать не только для тела, но и для волос. Но если на тело его рекомендуется наносить после душа, то на волосы ровно наоборот — до: выждать минут 5-10, а потом смыть с использованием шампуня. По ощущениям действует словно маска для волос — они смягчаются и приобретают приятный фирменный аромат этой линейки.

Цена: 2 590 руб.

Масло SOS Rescue Oil, pHformula

Выбор редактора BeautyHack Анастасии Сперанской

Если вы по-прежнему боитесь наносить масло на лицо, эта новинка — для вас. Средство двухфазное и легкое — быстро впитывается в кожу, оставляя приятное ощущение увлажнения.

Слово «SOS» в названии идеально описывает действие масла — кожа сразу становится мягкой и очень ухоженной. Масла арганы и сладкого миндаля глубоко питают и оказывают заживляющее действие. В составе есть и витамины C и E — они работают как антиоксиданты: выравнивают тон лица и заставляют коллаген в клетках кожи вырабатываться с бешеной скоростью.

Масло может применяться не только на лице, но и на волосах, кутикуле и просто сухих участках кожи — в холодное время года, это, действительно, спасение.

Цена: по запросу

Расслабляющее масло для массажа «Аромакология», L'Occitane

Выбор специального корреспондента BeautyHack Анастасии Лягушкиной

Аромат масла напомнил мне цветущее поле с подсолнухами, после рабочего дня так и хочется вдыхать его, чтобы ароматерапия побыстрее сделала свое дело. В средстве содержится комплекс эфирных масел лаванды, чайного дерева и герани, — вместе они помогают снимать стресс, раздражительности и помогают обрести спокойствие. Среди ингредиентов есть и масла виноградных косточек, абрикоса и облепихи — они питают кожу и придают ей мягкость.

Если честно, в качестве массажного масла мне не удается использовать «Аромакологию» так часто, как мне бы хотелось. Поэтому для меня стало настоящим бонусом многофункциональность средства — масла можно добавить в ванну, чтобы сделать воду мягче и увлажнить кожу, а также можно нанести на все тело после душа и, вдыхая волшебный аромат, сладко уснуть.

Цена: 2 350 руб.

Для тела

Масло для тела Coco Mademoiselle Velvet Body Oil, Chanel

Выбор специального корреспондента BeautyHack Мур Соболевой

У марки традиционно много банных средств в поддержку коммерческих ароматов, и у Coco Mademoiselle, как у главного хита, их предостаточно. Масло для тела — сухое, оно не оставляет пленки, ложится тонко и мгновенно впитывается. Аромат очень сильный и стойкий — способен держаться даже после душа — так что это отличный вариант обойтись без духов, если нет для них настроения.

Цена: 4 585 руб.

Масло для душа Terre De Lumiere Intense, L’Occitane

Выбор специального корреспондента BeautyHack Анны Бонд

Масла для душа от L’Occitane любят бьютиголики во всем мире. И это не случайность или удачный ход маркетологов марки — средства мягко очищают, увлажняют кожу, а в аромат невозможно не влюбиться! Обычный вечерний душ превращается в настоящую спа-процедуру — в общем, восторг!

Новая линейка Terre De Lumiere ничем не уступает другим маслам бренда, но аромат словно переносит нас в Прованс, который пробуждает желание творить и двигаться вперед — то, что нужно для нового сезона!

Масло имеет тягучую консистенцию меда (и внешне очень похож на него). Но при контакте с водой превращается в легкую пену, которая отлично очищает и не сушит. Более того, после душа мне совсем не хочется наносить увлажняющий крем — кожа остается напитанной еще 6 часов.

Цена: 1 690 руб.

Масло для душа Créme de Corps, Kiehl’s Выбор редактора BeautyHack Анастасии Сперанской

Американский бренд Kiehl’s прошел долгий путь от небольшой нью-йоркской аптеки до марки с мировой популярностью. За это время своим принципам он не изменил — средства марки ценят за натуральность и высокое качество, а новинки ждут с нетерпением.

В коллекции Créme de Corps помимо крема-бестселлера — увлажняющий лосьон, нежный скраб и очищающий крем для душа. Теперь ряды пополнило и масло — для увлажнения «в квадрате». В его составе — ухаживающее за кожей касторовое масло, а само средство восхитительно пахнет ванилью и миндалем. При контакте с водой новинка превращается в невесомую пену и легко распределяется по телу, не оставляя эффекта масляной пленки. Но что с вами останется наверняка — так это мягкая, бархатистая и увлажненная кожа!

Цена: 1 990 руб.

Масло для тела, Bio Oil Выбор креативного директор BeautyHack Ксения Вагнер

Об этом масле я слышала от Тутты Ларсен и многих своих подружек-мам, все хвалили его как суперсредство против растяжек во время беременности. Но я протестировала его не в «беременном», а пляжном режиме — взяла с собой в отпуск в Крым. Первое, что понравилось, — отсутствие резкого запаха, характерного для многих масел. Второе — легкость: оно не тягучее, а почти как водичка. Третье — компактный пузырек из легкого пластика (супер для отпускного чемодана). Ну и конечно, результат — быстрое впитывание без всякой пленки и кожа как персик. Сплошная мягкость, нежность и никакого «блинного» эффекта, когда кожа блестит до неприличия. В состав средства входит комплекс масляных выжимок ромашки, календулы, розмарина, лаванды, а также витамины A и E.

Цена: 499 руб.

Масло для тела Huile Mirific Gold, Guinot

Выбор креативного директор BeautyHack Ксения Вагнер

Начнем с того, что Guinot — серьезный бренд ухода, процедуры на котором делают в Москве чуть ли не с конца 90-х (помню, как старшеклассницей проходила их институт неподалеку от Арбатской, когда шла из школы). Поэтому формула априори внушает доверие — можно не бояться комедонов или «пересушки», которыми грешат некачественные масла. Но главное слово для описания масла для тела Huile Mirfic Gold — мистификатор. Да-да, это масло на глазах превращает Белоснежку с синячками и прочими несовершенствами в южанку со средиземноморским загаром.

Блестки на коже заметны, но лично мне это нравится — разве летом не самое время кокетничать и возвращаться во времена веселого юношества, когда блестки раскрашивали будни во все цвета радуги? Особенно хорошо использовать Huile Mirfic Gold для ног — если надо срочно надеть мини, лучшего sos-средства не придумаешь. И жирных следов можно не бояться — масло впитывается за 5 минут и не оставляет «блинного» блеска (только сияние от блесток!). А еще оно пахнет отпуском — цветами, волнами и солнечным теплом. В составе активные ингредиенты — пассифлора голубая и моной де таити.

Цена: 3 260 руб.

Мерцающее масло для тела Soleil Plaisir Sultry Shimmering Oil, Darphin

Выбор специального корреспондента BeautyHack Марины Сютаевой

Первое, за что я благодарна разработчикам этой штуки, — небольшой удобный флакон с дозатором, из которого масло не выливается скользким потоком, а дисциплинированно поступает на кожу по капельке. Мало того, каким-то чудом сохраняется баланс собственно масляной основы и мерцающих бронзовых частиц, которые должны придать коже тела легкий оттенок загара и сияние. Я, кстати, как «счастливая» обладательница фотодерматита (то есть аллергии на ультрафиолет), на пляж не хожу и вообще солнца избегаю, поэтому очень ценю косметику, способную сымитировать загар. У этого средства получается.

Наношу несколько капель на зону декольте, на руки и ноги — кожа не блестит предательски, а деликатно сияет, становится нежной и гладкой, что неудивительно: в составе — питательные и увлажняющие масла миндаля, сафлоры, кунжута и подсолнечника. И еще долго меня сопровождает дивный запах экзотических цветов.

Цена: 3 090 руб.

Масло для тела, способствующее похудению, Anti-Eau Contour Body Treatment Oil, Clarins

Выбор специального корреспондента BeautyHack Марины Сютаевой

Лично для меня это легендарное средство, и вот почему. Три года назад, будучи глубоко беременной, я страдала от отечности ног. Мои ступни выглядели, как у толкиеновских хоббитов — такие толстенькие, аппетитные лапки с пальцами-сардельками. А щиколотки вызывали ассоциации со слонятами из детских книжек. Отеки меня преследовали и ни за что не собиралась уходить, ведь на улице был август и жара под 40 градусов, а у меня — пара десятков набранных килограммов и малоподвижный образ жизни. И когда я совсем отчаялась вернуть ногам божеский вид, из компании Clarins мне прислали целый пакет с маст-хэвами для будущих мам, где и обнаружился флакон с говорящим названием Anti-Eau — «анти-лишняя-жидкость», если по-русски.

Средство жизнеутверждающе и энергично пахло горьковатой цедрой и пряными травами, а в составе имело натуральные масла лимона, горького апельсина и майорана. Приободрившись, я наносила его после душа массажными движениями, от щиколоток к бедрам (как могла, разумеется). Ощущение тяжести моментально исчезало, насколько возможно налаживался лимфодренаж, отеки становились меньше, хотя и не пропадали окончательно. Сейчас я этим маслом тоже пользуюсь — но теперь уже в качестве поддерживающей антицеллюлитной терапии. А проблемные зоны жестко массирую щеткой, чтобы выровнять бугорки и ямки. И ведь работает.

Цена: 3 550 руб.

Масло с антистресс-эффектом Stress-Fix Composition Oil, Aveda

Выбор специального корреспондента BeautyHack Марины Сютаевой

На этикетке указано, что это средство предназначено для ванны, ухода за телом и кожей головы. Но я круг его обязанностей существенно сузила. В ванну я масел не добавляю, потому что не хочу потом долго и упорно эту самую ванну оттирать от жирной пленки. Что касается кожи головы — тоже сразу нет. Если вы хоть раз пробовали отмыть волосы от масла, то понимаете, что это нескончаемый процесс: наносить, вспенивать и смывать шампунь придется несколько раз подряд — жалко времени.

В общем, у меня появился собственный способ применить этот продукт по назначению и с максимальным комфортом. Я принесла флакон на работу. Стоит мне перенервничать после затянувшейся бьюти-съемки или устать из-за нескончаемого потока писем, я капаю масло на локтевые сгибы и предплечья. Затем хорошенько растираю текстуру, как сделала бы с засушенной лавандой и шалфеем (именно их аромат в составе обладает успокаивающим эффектом), — и с удовольствием вдыхаю прохладный терпкий запах. Обонятельные рецепторы реагируют как надо, передавая в мозг импульс-сообщение «релакс!».

Цена: 3 360 руб.

Кокосовое масло для тела Extra Virgin, You Need It Выбор главного редактора BeautyHack Карины Андреевой

Когда открываешь банку, видишь средство, похожее на рисовый пудинг, — воздушная текстура, ванильно-кокосовый аромат. При нанесении кожа покрывается пленкой, которая кажется очень жирной, но при втирании исчезает на раз-два. У меня очень сухая кожа в зоне локтей, но за пару дней использования средство героически справилось с сухостью и шелушениями и сделало ее гладкой и напитанной. Средство заявлено как 100% органическое кокосовое масло холодного отжима.

Цена: 750 руб.

Увлажняющее насыщенное масло для тела Arctic Care Moisture Intense Body Butter, Lumene

Средство моментально создает ощущение уюта и комфорта, и даже как будто немного согревает. Перед нанесением рекомендуем разогреть средство в ладонях — насыщенная консистенция на коже начинает таять, как сливочное масло. Впитывается не сразу, но результат стоит ожидания — кожа становится мягкой и бархатистой на ощупь. А при регулярном применении средство имеет накопительный эффект: кожа становится все более и более увлажненной. «Виновником» этого эффекта можно официально считать экстракт органической березы — натурального увлажняющего компонента, которым богат состав масла.

Цена: 950 руб.

Масло для тела Fluide De Beauté 14, Carita

Выбор главного редактора BeautyHack Карины Андреевой

Люблю это средство за невероятный лимонный запах, который напомнил мне леденцы «Взлет» из детства (их всегда давали в самолетах). При этом аромат стойко держится на теле — его тяжело перебить духами, но это скорее плюс — он не надоедает и даже успокаивает. Понравился удобный распылитель — процесс распределения средства на теле не занимает больше 30 секунд: пара пшиков, а затем втираю в кожу массажными движениями. В составе масла лесного ореха и кукурузы, а также витаминный комплекс (А, Е, F). После него не остается жирной пленки, а кожа становится напитанной и увлажненной.

Цена: 3 500 руб.

Парфюмированное масло для тела J’adore, Dior

Выбор главного редактора BeautyHack Карины Андреевой

Очень часто средства для тела так пахнут, что перебивают запах духов. Альтернатива — парфюмированное масло. Впервые попробовала его у Dior. Влюбилась в средство с расслабляющим ароматом грасской розы, индийского жасмина и нероли. Пару капель масла добавила в ванну, а уже после нанесла средство на тело. Несмотря на прекрасный питательный эффект (моментально смягчил сухие участки кожи, в составе экстракт иланг-иланга), средство окончательно впиталось за пару минут и не оставило липкой пленки. А вот аромат остался на теле на несколько часов и без труда заменил парфюм.

Цена: 6 170 руб.

Нежное масло для тела «Карите», L’Occitane

Выбор главного редактора BeautyHack Карины Андреевой

Масло в стильной баночке не похоже на привычный «баттер» для тела — оно, скорее, напоминает пломбир, так и хочется взять круглую ложку и зачерпнуть пару аппетитных шариков. В новинке — 70% масла карите, которое обладает защитными и питательными свойствами, а значит, даже сильный ветер и мороз вашей коже будут нипочем. Нежная взбитая текстура тает на коже и безжалостно расправляется с сухостью (даже на локтях и коленках), но впитывается не сразу — предпочитаю наносить перед сном или за час до выхода из дома. Понравился мне и сладкий аромат: он недолго держится на коже, но дает ощущения уюта — так и хочется укутаться в любимую мягкую пижаму и забраться в теплую постель!

Цена: 3 290 руб.

Масло для тела Elixir Dry Oil, Payot

Выбор редактора BeautyHack Диляры Теляшевой

Прочитала модную книгу «Магическая уборка» и начала ценить пространство в доме: например, свела к минимуму количество флаконов на бортике ванной. Масло Payot помогло мне справиться с этой задачей — «эликсир» золотого цвета карамельных петушков подходит и для тела, и для волос, и для сухой кожи лица. Флакон еще и украшает ванную: он не пластиковый, а из плотного стекла. Наношу масло каждый день и почти израсходовала средство за три недели — признак хорошего масла для меня! Своим запахом «эликсир» Payot напомнил мне ароматное цитрусовое индийское эфирное масло. Не только запахом, но и текстурой — она довольно плотная, масло быстро начинает впитываться (через десять секунд распределить его по телу просто невозможно). За что я его люблю? За эффект кожи Моники Белуччи из фильма «Малена»: сияющей, напитанной влагой, здоровой и ровной. Если распределить пару капель масла на кончиках волос, они будут выглядеть ухоженными и заблестят на солнце. На лицо «эликсир» рекомендую наносить только перед сном — плотная текстура дает ощущение ухоженной, но маслянистой кожи (эффект на любителя).

Цена: 3 075 руб.

Березовое антицеллюлитное масло, Weleda

Выбор редактора BeautyHack Юлии Козолий

Для видимого эффекта Weleda рекомендуют использовать это масло два раза в день в течение месяца. У меня было две недели на тестирование, но и за это время появились результаты. Я наносила масло массажными движениями утром и вечером после душа. Главный компонент — экстракт листьев березы. Он стимулирует лимфодренаж, улучшает метаболизм и выводит токсины. Я не верю в полное избавление от целлюлита без спорта и правильного питания. Но сам по себе регулярный массаж сделал кожу более гладкой и увлажненной. А еще у масла очень приятный цитрусовый запах. В составе есть экстракт корней иглицы, листьев розмарина и лимона, которые оставляют тот самый едва ощутимый аромат на коже.

Цена: 1 530 руб.

Масло для тела «Бурбонская ваниль», Yves Rocher

Выбор редактора BeautyHack Юлии Козолий

У масла очень густая, плотная консистенция и насыщенный ванильный аромат. Если бы не «жаркое» лето, я бы отложила это средство до зимы, но сейчас оно пришлось очень кстати. Запах бурбонской ванили — как облако, в которое с удовольствием погружаешься, спасаясь от непогоды. В составе масла жожоба, макадамии, сафлора, абрикосовых косточек и кокосового ореха. Не советую наносить много — средство не сразу впитывается. Зато аромат будет с вами в течение дня.

Цена: 399 руб.

Масло Skincare Oil Indulges & Regenerates, Frei öl Выбор редактора BeautyHack Юлии Козолий

Немецкий бренд с полувековой историей появился в сети Л’Этуаль только в июне (о нем мы рассказывали здесь). У меня был месяц, чтобы оценить одно из самых популярных средств в немецких аптеках — Масло Skincare Oil. И на данный момент это мой абсолютный фаворит в уходе за кожей! Самые главные плюсы: у масла легкая, едва ощутимая отдушка, и оно мгновенно (на самом деле!) впитывается. Это очень удобно, учитывая, что после нанесения кожа действительно становится гладкой, но нет ощущения пленки. В составе нет парабенов, SLS и SLES, красителей и минеральных масел.

Цена: около 1 400 руб.

Регенерирующее масло для тела Japanese Camellia Body Oil Blend, Elemis

Выбор специального корреспондента BeautyHack Вероники Шур Этот питательный микс из натуральных масел сладкого миндаля и японской камелии рекомендуется использовать в качестве профилактики растяжек во время беременности или колебаний в весе. Если пользоваться им регулярно в течение нескольких недель, действительно замечаешь, что кожа становится не только более увлажненной, но и упругой.

Из важных нюансов: масло не очень быстро впитывается, зато отлично подходит для массажа. Это не тот вариант, когда по-быстрому что-то нанесли и побежали. Наносить его лучше сразу после душа неторопливыми массажными движениями, основательно прорабатывая бедра, живот, ноги, область груди. Еще одна особенность Japanese Camellia Body Oil Blend — это едва уловимый, совершенно ненавязчивый аромат. Если резкие запахи вас раздражают (а многие натуральные масла как раз этим грешат!), это средство для тела — идеальный для вас вариант.

Цена: 4 050 руб.

Масло Huile Sacree Polynesia, Thalgo

Выбор колумниста BeautyHack Татьяны Якимовой

У этого масла множество преимуществ. Текстура — нежирная и насыщенная одновременно, отлично увлажняет и питает. Аромат — сладкий и солнечный. Цвет, который мгновенно оживляет бледную кожу, при этом золотистое сияние не навязчиво и выглядит вполне натурально. И состав: масла цветов подолнечника (не путать с маслом семян), косточек абрикосов и кунжутное соседствуют с маслом священного цветка монои, плюс экстракт водорослей, без которого невозможно увлажнить кожу (и представить самый известный в России талассо-бренд). В общем, пять с плюсом.

Цена: 2 850 руб.

Миндальное масло для тела, L’Occitane

Выбор редактора BeautyHack Ольги Кулыгиной

Средства для тела из миндальной коллекции прованского бренда L’Occitane — мои фавориты уже не один год. С удовольствием покупаю и масло для душа, и масло для тела в виде спрея. Масло для тела наношу на чуть влажную кожу сразу после ванны. Первое, что замечаешь, когда нажимаешь на помпу спрея, — это невероятный аромат! Летом, когда я ношу футболки и платья без колготок, в течение дня время от времени ощущаю на себе этот шлейф. Масло пахнет сладким миндалем — мне кажется, это узнаваемый аромат L’Occitane! По текстуре масло жидкое, но не как вода — кожу обволакивает и питает до тех пор, пока ты его не смоешь. Не раз слышала, что это масло хорошо использовать во время и после беременности — не останется ни одной растяжки. Философия L’Occitane звучит как «art de vivre» — искусство жить, наслаждаясь душевным и физическим комфортом. Средства с природными составами и ароматными эфирными маслами в этом отлично помогают!

Цена за 75 мл: от 650 руб.

Для лица

Дневной восстанавливающий концентрат Daily Reviving Concentrate, Kiehl’s Выбор редактора BeautyHack Юлии Козолий

Концентрат понравился своей текстурой. Не имея опыта использования подобных средств, я искала масло, которое бы легко ложилось на кожу и мгновенно впитывалось. Я, честно говоря, не представляла, как можно наносить декоративную косметику поверх жирного масла и при этом чувствовать себя комфортно. С Kiehl’s таких проблем не возникло: несколько капель масла, дневной крем поверх и кожа приобретает отдохнувший вид. Кстати, с утра масла стоит наносить за час до выхода на улицу, чтобы все компоненты успели впитаться.

А еще мне понравился сдержанный цитрусовый аромат, который вызывает ассоциации с Новым годом! Продукт отлично подходит для зимнего ухода, когда кожа нуждается в дополнительном питании.

Цена: 1 800 руб.

Масло для лица Pro-Collagen Marine Oil, Elemis

Выбор редактора BeautyHack Анастасии Сперанской

Лондонский бренд Elemis создает косметику, в первую очередь предназначенную для профессионального ухода, но среди их «хитов» есть и средства, которые каждая девушка может самостоятельно использовать дома. Масло для лица с морскими водорослями — как раз из таких.

Основная миссия, возложенная на масло, — разгладить морщины и повысить упругость кожи. Но помимо антивозрастных свойств, средство отлично питает, смягчает кожу, снимает раздражения, а эфирные масла (в составе их девять) и экстракты растений стимулируют внутренние ресурсы кожи.

Разработчик фирменных уходов бренда Ноэлла Габриэль рекомендует наносить масло утром и вечером до нанесения сыворотки — и не обычным способом, а массажными движениями по лицевым линиям: вдоль линии подбородка, от носа к вискам, от переносицы ко лбу и от основания шеи до кончика подбородка.

Цена: 5 735 руб.

Защитное масло-бустер Barrier Defense Booster, Dermalogica

Выбор редактора BeautyHack Анастасии Сперанской

Сквален — лучший друг обладательниц чувствительной кожи. Наша кожа имеет способность его вырабатывать, а значит, этот компонент будет для нее идеально совместим и сможет восполнить ее защитные свойства. Именно для такой «обезоруженной» холодами и сухим воздухом в помещении кожи, марка Dermalogica выпустила масло-бустер Barrier Defense Booster.

Всего семь капель, разогретых в ладонях и нанесенных легкими движениями на лицо — и кожа защищена на весь день. Средство укрепляет липидный барьер и снимает покраснения и раздражения благодаря маслу зерен овса. Бустер можно добавить и в увлажняющий крем, чтобы усилить его питательные свойства — советуем смешать с успокаивающим кожу гелем Calm Water Gel, о котором мы писали здесь. Цена: 6 685 руб.

Масло для лица Orchidée Bleue, Clarins

Выбор редактора BeautyHack Юлии Козолий

Прочитав много противоречивых отзывов, решила попробовать и это знаменитое средство от Clarins. Производитель рекомендует использовать его при обезвоженной коже. В моем случае верным признаком нехватки влаги было шелушение, появившееся на коже с приходом холодов.

Советую использовать это масло исключительно в качестве вечерного ухода, так как утром оно может показаться вам тяжелым. Особенно если переборщите с количеством: 2-3 капель более чем достаточно.

Orchidée Bleue действительно подходит не всем, но если ваша задача — найти SOS-средство для защиты от сухого воздуха и резких перепадов температуры, то выбирайте этот продукт. К слову, в арсенале бренда есть и другие масла, разработанные специально для жирной и чувствительной кожи.

Цена: 1 860 руб.

Масло для лица Polyphenol C15 Overnight Detox Oil, Caudalie

Выбор редактора BeautyHack Юлии Козолий

Тем, кто планирует использовать это средство, советую обратить внимание на его состав. Помимо безвредных масел из виноградных косточек, сладкого миндаля, розы, моркови и подсолнечника, среди компонентов есть и ароматические масла (апельсина, сандала, лаванды и розмарина), которые могут вызывать аллергию. В моем случае средство сработало идеально: сухость была устранена, кожа стала более мягкой. Но обладателям чувствительной кожи советую аккуратно протестировать масло перед активным использованием.

Цена: 2 565 руб.

Масло для лица 10.0 Tulsi Booster Nourishing Protective Oil, /Skin Regimen/

Выбор редактора BeautyHack Анастасии Сперанской

Средство идеально подходит для тех, чья кожа страдает от холода и сильно сохнет — оно создает на коже защитный барьер и насыщает ее питательными компонентами. Кстати, главный ингредиент — индийское растение тулси, которое часто используют в аюрведической медицине. После масла лицо начинает сиять, а тон кожи выравнивается, будто вы живете не в каменных джунглях, а на берегу моря.

Цена: по запросу

Двухфазное масло-тинт для губ Psychotropical, Л’Этуаль

Выбор SMM-менеджера BeautyHack Александры Гришиной

Перед тем, как использовать масло-тинт, обратите внимание — производитель рекомендует наносить сначала красящую составляющую, а уже после масло. Вариант, конечно, не для тех, кто привык делать все на бегу, но зато о стойкости можно не переживать — тинт впитывается в губы и может пережить не один перекус.

Мне нравится создавать легкий эффект омбре — наношу в центр губ и растушевываю к уголкам рта. Особенно приятно то, что насыщенность можно регулировать одним взмахом кисти, а если нужно больше увлажнения — нанесите только масло. Все оттенки в коллекции достаточно яркие, но разве весна — не самое классное время для таких экспериментов?

Цена: 599 руб.

Гидрофильное масло глобальное восстановление ultime8 Skin Purifier, Shu Uemura

Выбор автора блога BeButterfly и колумниста BeautyHack Юлии Петкевич-Сочновой

В те времена, когда гидрофильные масла еще не были так популярны, в ассортименте японской марки Shu Uemura их уже была целая линейка! И не совру, сказав, что они оказали на этот тренд очень большое влияние, ведь их масла настолько хороши, что влюбляли в себя почти всех попробовавших. Лучшим из них считается масло Shu Uemura Skin Purifier Ultime8, состоящее из восьми растительных масел, — оно не только очищает кожу, но также и ухаживает за ней, что вдвойне приятно.

Цена: 3 260 руб.

Гидрофильное масло Complete Make-up Remover Oil, Astalift

Выбор автора блога BeButterfly и колумниста BeautyHack Юлии Петкевич-Сочновой

Когда-то гидрофильное масло Astalift Complete Make-up Remover Oil стало моим первым, и ровно с тех пор я фанат такого способа демакияжа. Astalift ­— это японская дочерняя компания Fujifilm, выпускающая косметику, в основу которых легли антиокислительные технологии, полученные в ходе исследований выцветания пленки. Мне трудно сказать, насколько это предотвращает преждевременное старение, но снимает макияж и очищает кожу масло просто замечательно, а еще оно потрясающе пахнет розами! Единственный минус — марка перестала продаваться в России, поэтому теперь ее приходится или заказывать или покупать в поездках.

Цена: 1 800 руб.

Очищающее Мицеллярное Масло, Yves Rocher

Выбор автора блога BeButterfly и колумниста BeautyHack Юлии Петкевич-Сочновой

Может показаться, что все хорошие гидрофильные масла находятся в высокой ценовой категории, но это не так. Например, очищающее мицеллярное масло Yves Rocher Pure Calmille также отлично справляется с очищением кожи — оно в состоянии смыть не только тон, румяна и бронзер, но и тени с тушью для ресниц. Не могу не отметить аромат: масло очень приятно и расслабляюще пахнет ромашкой — то, что надо перед сном!

Цена: 550 руб.

Глубоко очищающее масло Sisu [Urban Antidotes], Lumene

Выбор автора блога BeButterfly и колумниста BeautyHack Юлии Петкевич-Сочновой

Гидрофильное масло для лица Lumene Sisu [Urban Antidotes], в отличие от многих других масел, не оставляет после себя даже намека на масляную пленочку, поэтому после не требует дополнительного очищения пенкой или гелем. И опять не могу пройти мимо запаха (вы тоже заметили, что почти у всех гидрофильных масел интересные отдушки?) — хвойно-сосновый аромат влюбляет в себя буквально с первого же применения.

Цена: 1 611 руб.

Черное масло для очищения лица Black Cleansing Oil, Erborian

Выбор автора блога BeButterfly и колумниста BeautyHack Юлии Петкевич-Сочновой

В черной-черной комнате… Черное масло для очищения лица Erborian Black Cleansing Oil — наверное, самое интересное масло среди всех в этой подборке, ведь оно реально черное! Оно входит в черную линейку марки для жирной и проблемной кожи, в которой все средства содержат древесный уголь, обуславливающий их цвет. Смывает макияж и очищает кожу на «отлично», а еще экономично расходуется.

Цена: 2 900 руб.

Очищающее масло для умывания Иммортель Immortelle Oil Make-Up Remover, L'Occitane

Выбор автора блога BeButterfly и колумниста BeautyHack Юлии Петкевич-Сочновой

Гидрофильные масла бывают не только для лица, но и для тела, хотя в названии «гидрофильное» почти никогда не фигурирует. Самое знаменитое тут, конечно, миндальное масло L'Occitane Amande Huile de Douche, которое уже много лет значится в бестселлерах марки, — потрясающе пахнет миндалем, не сушит кожу и использовать его одно удовольствие. Недавно марка выпустила еще одно масло для душа — L'Occitane Huile de Douche Huile de Karite, которое тоже прекрасно, но уже пахнет легендарной линейкой «Карите».

Цена: 2 190 руб.

Для волос

Масло для волос Oil Treatment, Moroccanoil

Это самое знаменитое средство бренда, состав которого разбирала наш постоянный эксперт Анжелика Баклага. Мы выяснили, что Oil Treatment работает во многом благодаря силиконовым маслам в составе. Но меня этот факт не смутил, потому что масло на отлично справляется со своими задачами: текстурирует пряди и убирает пушистость. Я так люблю это средство, что беру с собой во все поездки, каждый раз борясь со страхом разбить стеклянный флакон в чемодане.

Цена: около 2 000 руб.

Легкое сухое аргановое масло-спрей для восстановления волос

Выбор редактора BeautyHack Дарьи Сизовой

К сухим маслам всегда относилась скептически, а в легкость масел вообще не верила. Оказалось, зря. У этого средств очень удобный распылитель (для меня, как для человека, который вечно в пути это отдельный плюс — ничто не испортит любимую блузку в чемодане). Но распылять средство на волосы прямо из упаковки не рискнула — нанесла на ладони, разогрела масло в руках и распределила по длине волос, уделяя особое внимание кончикам — самым «проблемным зонам».

У средства легкий, ненавязчивый запах, который почему-то напоминает о море. По свойствам масло отлично справилось со своей задачей — напитало и увлажнило волосы, сделав их гладкими и блестящими. При регулярном использовании заметила, что они стали более послушными и менее пушистыми — на заметку кудряшкам Сью и девушкам с непослушными локонами!

Цена: около 500 руб.

Масло Marula Oil, Paul Mitchell

Выбор редактора BeautyHack Наталии Капицы

Основной действующий ингредиент средства — масло марулы. Растение распространено в Южной Африке, в его составе олеиновая, аскорбиновая, линолевая и другие кислоты. Средство от Paul Mitchell универсальное: можно наносить на тело, лицо, кожу головы, волосы. Аромат едва уловим — отличный вариант для аллергиков. У меня достаточно тонкие, непослушные волосы — масло их утяжелило, создав эффект несвежести. Но для моего типа волос нужно было выбрать другую концентрацию — эликсир. Сейчас использую Marula Oil до мытья головы: наношу на кончики на несколько часов. Попробуйте, волосы скажут «спасибо» за такую маску — они легко укладываются и не пушатся.

Цена: 4 700 руб.

Масло L'Huile De Leonor Greyl, Leonor Greyl

Выбор автора блога BeButterfly и колумниста BeautyHack Юлии Петкевич-Сочновой

Средство имеет полностью натуральный состав. В его основу легли два масла — кокосового ореха и ореха монгонго. Масло нужно наносить по длине волос (не корни!) в качестве маски за 15 минут перед мытьем — так оно воздействует как питательный, смягчающий и увлажняющий уход. Также его можно использовать перед бассейном, морем или сеансами инсоляции — в этом случае оно будет защищать от агрессивного воздействия окружающей среды. А еще после него волосы приятно пахнут жасмином!

Цена: около 4 000 руб.

Масло для кончиков Asian Soul, Natureal

Выбор редактора BeautyHack Наталии Капицы

Масло отлично увлажняет и питает волосы, предотвращает ломкость и расслаивание концов. Его можно использовать как маску — нанести несколько капель и оставить на ночь, либо чуть-чуть до сушки волос — защищает от негативного влияния высокой температуры. В составе есть все, что хоть как-то способно помочь прядям восстановит структуру: нерафинированное масло горчицы, аргановое масло, масло авокадо холодного отжима, масло какао, абрикосовой косточки, макадамии, брокколи, витамн Е, экстракт алоэ, шалфея, эфирное масло апельсина и многое другое. «Вкусный» и очень ароматный «коктейль» для красоты волос.

Цена: 360 руб.

Масло для волос Bonacure BC Oil Miracle Rose Oil Hair & Scalp Treatment, Schwarzkopf Professional

Выбор автора блога BeButterfly и колумниста BeautyHack Юлии Петкевич-Сочновой

Масло можно использовать не только в качестве маски перед мытьем головы, но и как последующий уход. От большинства подобных масел оно отличается облегченной формулой, поэтому его можно наносить и на кожу головы в том числе, что даже отражено в его названии. Оно было специально создано для чувствительной кожи головы, поэтому мне пришлось очень кстати: в холодное время года она периодически шелушится и требует повышенного внимания — в эти дни я наношу масло на кожу, делаю легкий массаж и через какое-то время смываю.

В таком качестве оно успокаивает, увлажняет, и шелушения постепенно отступают. Еще его можно использовать на влажные волосы после мытья или на сухие — в таком случае наносить его стоит на длину, и оно будет работать в качестве питающего и смягчающего масла, которое добавит волосам блеск, но опять же — стоит учесть, что оно легкое и больше подойдет обладательницам тонких волос.

Цена: около 1 000 руб.

Восстанавливающий эликсир SP Luxe Oil, Wella

Выбор редактора BeautyHack Дарьи Сизовой

За загадочным названием средства скрывается масло, которое воздействует на кератин в составе волос. Оно ухаживает за ними изнутри, глубоко напитывая их натуральными маслами, которые содержатся в составе.

Наношу масло на влажные волосы после мытья, даю ему впитаться и сушу волосы феном. В результате мои волосы становятся увлажненными и блестящими. Расчесывать их намного легче, а укладывать — проще. Главное, не наносить масло на кожу головы, иначе эффект сальных корней вам обеспечен.

Цена: 1 500 руб.

Масло для волос Bonacure BC Oil Miracle Oil Mist, Schwarzkopf Professional

Выбор автора блога BeButterfly и колумниста BeautyHack Юлии Петкевич-Сочновой

Средство создано специально для тонких волос не содержит силиконов. Это легкое масло в стеклянном флаконе с распылителем удобно использовать при укладке — нужно сделать пару пшиков на длину, распределить руками и высушиться. Оно немного питает, усмиряет непослушные волоски, облегчает расчесывание, придает блеск и очень вкусный восточный аромат, который свойственен всей линейке. Но очень важно с ним знать меру: всего несколько нажатий на дозатор — не больше!

Цена: около 1 000 руб.

Масло Dark Oil, Sebastian Professional

Выбор автора блога BeButterfly и колумниста BeautyHack Юлии Петкевич-Сочновой

Сначала масло Sebastian Professional Dark Oil покорило меня своим ароматом, который вполне мог бы быть парфюмерной водой, настолько он сложный, интересный и красивый, но уже после первого применения я оценила и его свойства. Масло, несмотря на свою классическую густую и плотную текстуру, равномерно распределяется и быстро впитывается, т.е. не лежит «масляным грузом» на прядях — мгновенно смягчает, разглаживает и уменьшает сухость волос.

Цена: около 1 000 руб.

Масла Velvet Oil, Londa Professional и Oil Reflections, Wella Professionals

Выбор автора блога BeButterfly и колумниста BeautyHack Юлии Петкевич-Сочновой

Они направлены на разглаживание волос и усиление их блеска, с чем неплохо справляются, — наношу их на влажные пряди перед укладкой. В составе первого — аргановое масло, витамин Е и пантенол, а в составе второго — масло макадамии, авокадо и экстракт белого чая. По текстуре они оба средней плотности и густоты — такая золотая универсальная середина. А еще Velvet Oil и Oil Reflections выпускаются в двух объемах — 30 и 100 мл, что очень удобно.

Цена за средство: около 1 000 руб.