10 способов сделать свою еду здоровее

Возможно ли продолжать готовить любимые блюда и наслаждаться их вкусом, но сделать их гораздо полезнее? Главное в этом деле — не бояться экспериментировать. Тогда вы сильно удивитесь, сколько всего лишнего клали в еду, не добавляя ей ни полезности, ни питательности, ни аромата. А если кто-то говорит, что без очередного вредного ингредиента это уже «не то», просто проведите эксперимент — дайте попробовать, а об изменениях в рецепте не сообщайте. Это и будет доказательством того, что питаться здоровее возможно совершенно без жертв.

— Поможет сковорода —

Есть очень простой способ сокращения потребления жиров — начать жарить без растительных масел. Осуществить эту задумку поможет любая сковорода с антипригарным покрытием. Просто не наливайте в нее масло, и увидите, что оно ни на что не влияет. Ваши котлеты и блины отлично пожарятся и так, а рыба покроется точно такой же золотистой корочкой, как обычно. Ну а если вам вдруг блюдо покажется суховатым, в процессе жарки добавьте немного воды. Между прочем, так вы сократите свои дневные калории минимум на 40 единиц в сутки.

— Маскировка овощей —

Не всем нравится вегетарианская диета, поэтому мясо добавляется практически повсеместно. Но есть такие блюда, в которых отсутствие мяса не будет заметно, а если хочется замаскировать овощи, можно использовать бобовые — горох, фасоль и чечевицу. Они дадут необходимое количество белка и подарят новые ощущения. Лазаньи и запеканки точно можно готовить без мяса — в них итак слишком много ингредиентов.

— Майонез —

От него просто откажитесь — это не так сложно. Салат всегда можно заправить греческим йогуртом, разницы никто не заметит. А в бутерброды кладите сыр вместо майонеза, но сделает его таким же сочным, если подогреть. Вообще, есть много рецептов салатов и бутербродов, где майонез не нужен. Например, винегрет. В любом случае упаси вас бог подвергать майонез термообработке.

— Сырный обман —

Наверняка вы готовите множество блюд вроде пасты или пиццы, где важным ингредиентом является сыр. Всегда хочется положить его как можно больше, но это совершенно не полезно. Выход есть. Замените в ваших рецептах нейтральные сыры на сильно пахнущие типа вызревшего чеддера или голубых сыров. Они придадут нужный вкус блюду в гораздо меньшей консистенции.

— Молочные заменители —

Сливки, цельное молоко и сметана, как ни крути, вредны и для нашего пищеварения, и для фигуры. Почему-то почти никто не знает, что существуют заменители этих продуктов, вкус которых почти такой же, а вреда гораздо меньше. Например, греческий йогурт вместо сметаны, овечий сыр вместо жирного творога, пудинг вместо сливочного крема могут сделать ваш рацион почти идеальным с точки зрения ЗОЖ.

— Избавление от жира —

Прежде, чем есть свежеприготовленный суп или бульон, охладите его. Тогда вы увидите на поверхности скопление жира. Если весь этот жир убрать, менее вкусным блюдо не станет, а вот от целого ряда вредных веществ вы успешно избавитесь. Некоторые советуют еще и заменить мясо в супе на бобы, фасоль или чечевицу, но это радикальный вариант. Вегетарианцем становиться не обязательно.

— Грубый помол —

Просто замените макароны, рис и хлеб в своем меню на аналоги из муки грубого помола. Ту же муку используйте вместо белой, если печете сами. Вообще добавляйте клетчатку в любые блюда при первой возможности. Она позволит дольше чувствовать себя сытым.

— Сахарный эксперимент —

С уменьшением сахара так же история — вы просто никогда не рисковали отступать от рецепта и кладете в вашу выпечку столько сахара, сколько велит автор кулинарной книги. Попробуйте взять лишь половину необходимого объема и не заметите особой разницы, когда выпечка будет готова. Еще можно совсем не класть сахар в те блюда, где уже используются сухофрукты или ягоды.

— Соляной бунт —

Скорее всего, вы едите слишком много соли. Не потому что с вами что-то не так, а просто вы привыкли солить чуть больше, чем следует. Сократить потребление соли очень просто. Начните недосаливать и к концу недели вы уже привыкнете к новой норме. А чем меньше соли в организме, тем лучше.

— Все-таки мясо —

Если без мяса все-таки не обойдись, надо привыкнуть перед процессом готовки обрабатывать его соответствующим образом, чтобы излишки жира не попали к вам на стол. Удаляйте кожу с птицы, с кусков свинины нещадно обрезайте весь жир. Лучше всего готовить мясо на гриле, тогда жир будет стекать и мясо окажется практически идеальным.