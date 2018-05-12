Проект «Кухня Ямала»: северяне нахваливают шашлык из щуки

Сезон пикников открыт! Первые шампуры пошли в огонь еще на майских праздниках. Тогда-то «КС» и выяснил — сорная щука способна заменить и свинину, и оленину. Если правильно запечь рыбный шашлык на мангале, получится изумительное по вкусовым качествам блюдо.

За необычным рецептом мы отправились к Айгуль Абдрахмановой, руководителю салехардского детского туристического клуба. Как оказалось, процесс готовки зубастой хищницы прост и не занимает много времени. Пока соседи по поляне жарили первую партию мясных шашлыков, наши уже пропеклись и таяли во рту.

ШАШЛЫК ИЗ ЩУКИ

Для его приготовления потребуется щука, да побольше! Лимон, три-четыре свежих помидора, подсолнечное масло и соль с перцем.

Рыбину нужно разделать, аккуратно отделить филе от костей и кожи. Полученное мясо нарезать полосками произвольной ширины и длины, толщиной не более трех-четырех миллиметров. Обмазать со всех сторон подсолнечным маслом, посыпать перцем и солью, обильно полить лимонным соком. После этого заготовку нужно оставить на полчаса, чтобы мякоть пропиталась цитрусом и специями.

Далее самое интересное — филе нужно свернуть в рулончики и скрепить зубочистками так, как это показано на фото. Нанизывая их на шампуры, не забудьте чередовать рыбу с дольками помидора!

На углях такой шашлык готовится всего за 10–12 минут. При этом его надо часто переворачивать, чтобы не подгорел и не пересох. Когда яство приготовится, уберите зубочистки — и приятного аппетита!

СТЕЙКИ В СЛИВОЧНОМ МАРИНАДЕ

Ингредиенты: щука (можно взять сига или некрупного налима), две-три головки репчатого лука, лимон, пол-литра сливок, специи.

Потрошенную и очищенную от кожи щуку разрежьте поперек на стейки шириной не более трех сантиметров. Высыпьте ломтики рыбы в емкость, выдавите на них сок лимона, добавьте резанный кольцами лук и тщательно перемешайте.

Затем полностью залейте стейки подсоленными и проперченными сливками. Чтобы рыба хорошенько промариновалась, потребуется часа два.

Если собираетесь готовить на углях, обязательно смажьте решетку подсолнечным маслом, чтобы стейки не прилипли.

При готовке в духовом шкафу выставьте температуру 200 градусов. Через 10 минут выньте противень, переверните жаркое и дайте ему допечься.

Готовое блюдо отлично сочетается с любым гарниром и овощами. Подходит к нему и традиционная смесь майонеза, кетчупа и соевого соуса.

ЗАПЕКАНКА «ПОЛДНИК ТУРИСТА»

Для блюда на четыре персоны потребуются: алюминиевые формочки, четыре крупные картофелины, 150 граммов твердого сыра, 400 граммов филе щуки, майонез, соевый соус и специи.

Чищеный картофель потрите и выложите в формочки. В идеале картофельная масса займет половину объема. Сверху положите 100-граммовый кусочек щучьего филе.

Затем смешайте майонез и соевый соус в соотношении 5 к 1, добавьте соль и перец, при желании сдобрите укропом и вылейте всё это поверх филе.

Последний слой — тертый сыр положите на рыбу горкой.

Если будете запекать «Полдник туриста» на мангале, тщательно заверните формочки в фольгу, чтобы не протекли.

Если готовите в духовке, выставьте температуру 180 градусов и включите таймер на 20 минут.