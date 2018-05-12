Пикничок на скорую руку. Готовим колбаски

Мои племянницы обожают ездить на дачу. Ведь каждый приезд для них — это пикничок, а значит, будет шашлычок. Не всегда получается приготовить полноценный шашлык. Выручают говяжьи колбаски. Ведь главное для моих девчат — это приготовить что-то на мангале, и кетчуп. :) А кетчуп какой? Правильно, самый вкусный от «Махеевъ»! На приготовление этого блюда Вы затратите совсем немного времени. А эмоций и радости у детей будет масса, ну и мы угостимся;).

Для приготовления нам понадобятся:

любые говяжьи колбаски

кетчуп «Махеевъ»

Приготовление:

Колбаски уже готовы к приготовлению. Разводим в мангале огонь, обязательно соблюдая технику безопасности. Для приготовления удобнее воспользоваться решеткой для барбекю. Готовятся колбаски очень быстро. В зависимости от желания их можно поджарить до золотистой корочки, а можно и чуть больше. Мы любим позажаристее.

В линейке кетчупов от «Махеевъ» представлено такое разнообразие вкусов, каждый сможет выбрать что-то для себя. Приятного аппетита!