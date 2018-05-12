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Как приготовить интересные блюда из простых продуктов: рецепты Аркадия Инина
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Как приготовить интересные блюда из простых продуктов: рецепты Аркадия Инина 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
В новом выпуске программы «Смак» появился писатель и сценарист Аркадий Инин. В эфире передачи мужчина представил два блюда, которые помогут сделать простые продукты более вкусными и интересными и будут под силу даже неопытным поварам.
3 мая Аркадию Яковлевичу Инину исполнилось 80 лет. В преддверии значимого юбилея он посетил шоу «Смак», где поделился своими кулинарными талантами со зрителями. Писатель рассказал, что рецепт пшенной каши он узнал во время своего пребывания на Сардинии, Сатирик признался, что хотя он много путешествует, но никогда не пробует новую еду в тех странах, в которых бывает, а.любой другой еде предпочитает колбасу, яичницу и пельмени. Поэтому вторым блюдом, рецепт которого он предложил зрителям шоу, были жареные сосиски, но с интересным соусом.
Сосиски «розочки» с соусом барбекю Ингредиенты: Сосиски Сливочное масло Сельдерей — 3 стебля Помидоры — 4шт. Перец красный острый — 1/4шт. Перец красный сладкий — 1/2шт. Лук красный — 1/2шт. Яблочный уксус — 1ч.л. Кленовый сироп — 2ч.л. Способ приготовления: 1. Для соуса. В кастрюле на оливковом масле потушить натертый на крупной терке сельдерей, мелко нарезанные красный лук, острый и сладкий перец. 2. Добавить помидоры, предварительно бланшированные и нарезанные кубиками. Тушить до готовности и в конце добавить яблочный уксус и кленовый сироп. 3. Концы сосисок надрезать на 4 части. Обжарить сосиски на сливочном масле. 4. Подавать жареные сосиски с соусом барбекю.
Пшено с сыром и спаржей Ингредиенты: Пшено — 300гр Спаржа зеленая Помидоры черри Козий сыр — 200гр Лимон — 1шт. Петрушка — пучок Чеснок — 2 зубчика Оливковое масло — 100мл Сливочное масло Соль Способ приготовления: 1. В кипящей воде сварить спаржу (3 минуты), затем обжарить ее на сливочном масле на сковороде-гриль вместе с помидорами черри, разрезанными пополам. 2. Приготовить «зеленое масло»: в кастрюле нагреть оливковое масло, добавить мелко нарубленные листья петрушки и мелко нарезанный чеснок и еще немного потомить на небольшом огне. 3. Отварить пшено. 4. Выложить на тарелку сваренное пшено, полить «зеленым маслом», соком лимона, посолить, сверху положить спаржу и черри, обжаренные на гриле, посыпать тертым козьим сыром.
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