Есть ли у вас аллергия на чеснок?

Чеснок — это вид рода Лука из семейства Амариллисовые. Он используется для ароматизации пищевых продуктов, также продается в виде порошка или масла. Некоторые люди употребляют в пищу чеснок, чтобы снизить уровень холестерина и высокое артериальное давление.

Фото: Википедия

Может ли быть аллергия на чеснок?

Истинная аллергия на чеснок встречается редко, и у человека, скорее всего, встречается непереносимость.

Чеснок — это обычная приправа, поэтому людям с аллергией необходимо знать, какие продукты могут содержать чеснок.

Продукты, содержащие чеснок

Продукты, которые обычно содержат чеснок, включают:

пасты, такие как лазанья и спагетти;

соусы;

супы;

масла.

Любой человек с аллергией или непереносимостью чеснока также может быть чувствителен к луку, к луку -порею или луку-шалот.

Аллергия на чеснок — Симптомы

Аллергия возникает, когда организм вступает в контакт с посторонним веществом и чрезмерно реагирует, высвобождая воспалительные иммунные клетки. Эти реакции могут варьироваться от легкой до тяжелой. Если у человека есть умеренная реакция на чеснок, то позже может возникнуть серьезная реакция.

Как проявляется аллергия на чеснок

кашель;

трудности с глотанием;

головокружение;

крапивница;

спазмы желудка;

покалывание, особенно вокруг рта;

рвота;

хрипы.

При самой серьезной аллергии на чеснок может возникнуть анафилактический шок, который приводит к отеку глотки и затрудненному дыханию.

Непереносимость чеснока — симптомы

У взрослого человека может быть непереносимость чеснока, которая отличается от аллергии. Непереносимость может вызывать неприятные симптомы, но не вызывает реакции иммунной системы.

Симптомы, связанные с непереносимостью чеснока, включают:

кашель;

головные боли;

тошноту;

насморк.

Эти симптомы обычно проявляются дольше, чем симптомы аллергии. Аллергические реакции обычно возникают вскоре после еды, в то время как симптомы непереносимости могут возникнуть через несколько часов.

Аллергия на чеснок — Причины

Пищевая аллергия развивается, когда организм реагирует на безвредное вещество, как на инородное, такое как вирус ОРВИ или гриппа. Организм начинает бороться с воспринимаемой угрозой воспалительным ответом, что приводит к таким симптомам, как чихание, отек и кашель.

Врачи не знают, почему некоторые люди имеют аллергию на определенные продукты. Наличие семейной предрасположенности аллергии увеличивает риск у человека. Бронхиальная астма и экзема также могут сделать человека более склонным к аллергиям.

Как правило, аллергия на чеснок у ребенка чаще встречается, чем у взрослых, но симптомы могут исчезать с возрастом.

Аллергия на чеснок — Диагностика

Врачи могут тестировать на многие распространенные пищевые аллергические реакции. Тест включает в себя размещение небольшого жидкого образца потенциального аллергена на коже человека. Если кожа воспаляется, у человека может быть аллергия.

Тем не менее, в настоящее время ни один тест не используется для диагностики аллергии на чеснок. Если врач не может поставить диагноз, основанный только на симптомах, он может попросить человека поесть чеснок перед сдачей анализа крови, чтобы проверить ответ иммунной системы.

Авторы одного из исследования заявили, что экстракт чеснока предотвращает прогрессирование заболеваний сердца.

Литература

Varshney R., Budoff M. J. Garlic and Heart Disease //The Journal of nutrition. — 2016. — С. jn202333.