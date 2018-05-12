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Как бороться с жуком-листорезом?
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Как бороться с жуком-листорезом? 

7dach.ru 1 час назад
В этом году весь огород в норках, режет все подряд: клубнику, лук, цветы, даже молодые кустики смородины постриг.
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