Еще ложечку: ученые нашли новый способ похудения

СУХУМ, 12 мая — Sputnik . Ученые утверждают, что для того чтобы похудеть, нужно больше есть, сообщает Моя планета.

Но не все так просто. По их словам, подсчет калорий не является панацеей, если не следить за тем, что именно вы едите. Надо есть большие порции еды, но она должна быть более полезной и низкокалорийной.

Выбирайте: 1,5 килограмма сельдерея или половинку чизбургера — по калориям это будет равнозначно.

Что можно?

Основу вашего рациона должны составить паста, рис, фрукты и овощи, и поменьше высококалорийной пищи, то есть сыра, булочек.

Эксперты считают, что ощущение сытости является ключом к похудению, так как у голодного человека больше риск, что он бросит диету или будет срываться на нездоровые перекусы в течение дня.

В результате проведенного эксперименты выяснили, что женщины, которые питались по такой программе, потеряли больше килограммов, чем те, кто просто считал калории. За 14 недель участницы в среднем сбросили 5,8 килограмма каждая, в то время как те, кто считал калории, лишь 3,3 килограмма. Поэтому у первой группы и мотивация продолжала быть выше.