На сырном фестивале под Тверью поставили рекорд России по количеству сваренного фондю

КОНАКОВО /Тверская область/, 12 мая. /корр. ТАСС Андрей Грязнов /. Рекорд России по количеству сваренного фондю — национального горячего блюда Швейцарии из сыра и вина — установили на фестивале сыра «Верещагин СырFest», который впервые прошел в субботу в отеле «Конаково Ривер Клаб» на берегу Волги в городе Конаково Тверской области. Как сообщила эксперт Книги рекордов России Анна Коненко, организаторам удалось сварить более 120 кг фондю.

"Итоговый результат — 122 кг 750 грамм. Самый большой фондю в России зафиксирован", — сказала она ТАСС после взвешивания готового блюда.

Представитель Книги рекордов отметила, что участники рекорда получат сертификат о том, что их достижение официально зафиксировано. «Думаю, что рекорд побьют не скоро — в России регулярно ставят рекорды по приготовлению чак-чака и баурсака (традиционные сладкие восточные блюда), но там счет идет на тонны. А вот рекорд по фондю у нас первый», — сказала она.

Подготовка к варке

Приготовить рекордное фондю организаторы фестиваля решили под открытым небом. Перенести кухню из помещения на берег реки поспособствовала погода — в Конаково в субботу установилась по-настоящему летняя жара, столбики термометров перешагнули отметку в плюс 25 градусов, а в небе над Волгой было практически безоблачно.

Для приготовления блюда на улицу вынесли большой чан, в который залили пять литров воды и 20 бутылок белого сухого вина. «Подготовка рекорда у шеф-повара из Швейцарии Франсуа Рэми заняла около месяца — за это время они пробовали несколько сортов сыра и вина и в итоге вывели идеальный рецепт», — сообщил на церемонии закладки рекордного блюда один из организаторов мероприятия Сергей Князев

Шеф-повар отеля Максим Шмыгалев пояснил ТАСС, соотношение вина и воды было выбрано один к трем. «Мы пробовали варить на разных винах — иногда оно выбивается на первый план, перебивает вкус сыра, поэтому пришлось немного разбавить его водой. Также мы решили использовать крафтовые сорта сыра, которые сделаны только в России, так как они натуральные, но основная задумка в том, чтобы показать, что из нашего, российского сыра можно сделать такое блюдо. Что он не хуже швейцарского или французского», — рассказал Шмыгалев.

"Мы используем около 120 кг сыров — твердых, полутвердых и мягких. Должен сказать, что сыры от российских мастеров хорошо подошли для этого. Накормить этим удастся, я думаю, порядка 1 тыс. человек, если соблюдать порции", — отметил Рэми, который является федеральным контролером Швейцарии по качеству сыра, сыроваром в шестом поколении. Рэми принимал участие в варке фондю для Книги рекордов Гиннесса — при его участии было сварено 700 литров этого блюда.

Съеденный рекорд

"Фондю едят по-разному, например, существуют рецепты, когда в расплавленный сыр макают шоколад. Однако мы на фестивале решили приготовить классический фондю и подавать его с чуть подсушенным хлебом", — рассказал шеф-повар.

По словам Рэми, «блюдо получилось вкусным и сбалансированным, такое готовим мы в Швейцарии». «Должен сказать, что российские сыры, которые мы использовали, могут составить конкуренцию даже иностранным — например здесь, в Тверской области, есть все для производства такого продукта — зеленые луга, чистый воздух, хорошие люди», — отметил он.

Фондю пришлось по вкусу и посетителям фестиваля. «Фондю до этого не пробовал ни разу — оказывается это вкусно и готовится просто. Обязательно попробую сделать что-то подобное дома», — поделился с ТАСС впечатлениями житель Москвы Максим, который приехал на фестиваль с семьей.

Оксана из Ленинградской области рассказала, что бывает в Европе: «там много различных сыров и все они очень вкусные». «Но посещая такие фестивали понимаешь, что, оказывается, и у нас уже давно научились делать не хуже. Жаль только пока купить такую продукцию можно не везде», — отметила она в беседе с корреспондентом ТАСС.

Идея фестиваля

По словам главы администрации Конаковского района Олег Лобановский, идея проведения и названия фестиваля возникла не случайно. «Мы заявили себя родиной сыроварения в России — за 20 км отсюда, в небольшой деревне Едимоново Николай Васильевич Верещагин открыл первую в нашей стране сырную артель. И мы хотим, чтобы эти традиции продолжались не только у нас, но и по всей России», — рассказал он.

Лобановский также отметил, что у властей района есть идеи по созданию музея российского сыроварения. «Деревня Едимоново расположена за Волгой, для туристов это немного не удобно. Нужно просто выбрать более доступное место поблизости, однако то, что музей должен быть — в этом нет никаких сомнений, это наша история», — отметил он.

Николай Васильевич Верещагин был братом известного русского художника Василия Верещагина , однако он, в отличие от своего родственника, увлекся кулинарным искусством. В 1871 году он, после долгих путешествий по Швейцарии, где он учился искусству приготовления сыра, открывает в Едимоново первую в стране молочную школу.

Сыры со всей России

Помимо рекордного фондю, гостям фестиваля также предложили и массу других развлечений — выставку-ярмарку российских сыроваров, мастер-классы по приготовлению сыра от мастеров из Италии и России, а также все желающие могли поучаствовать в конкурсе на лучшую сырную тарелку.

В фестивале приняли участие более 40 сыроваров и сыроделов из разных регионов России: из Москвы, Московской, Липецкой, Ярославской, Смоленской и других областей.

"Мы не сыровары, мы сыроделы, — подчеркивает представитель небольшого производства из деревни Масловка Липецкой области, — разница в том, что мы не варим молоко и потому сыр остается живым. Идея открытия производства нам пришла, когда в Россию перестали ввозить зарубежные продукты. Те головки сыра, которые вы видите — им минимум два года, так что все делается по традиционной технологии. К нам приезжали французы, пробовали наш продукт и признали — точно такой же, как можно купить и у них".

По словам Марии, владелецы частной сыроварни из Московской области, сыр является особым продуктом. «Смотрите сколько сортов и все они разные на вкус. А ведь все они делаются из простого молока. Когда я осознала эту мысль, я поняла, что изготовление сыра — это почти магия. Вот так я и занялась сыроварением», — рассказала она ТАСС.

Всего, по словам представителя пресс-службы администрации Конаковского района, фестиваль посетили около 2 тыс. человек. Власти района планируют сделать это мероприятие ежегодным. Завершился фестиваль на берегу Волги концертом, а также дегустацией сырных тарелок, приготовленных участниками конкурса.