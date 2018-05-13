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Очищаем воду для вашего малыша?
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Очищаем воду для вашего малыша? 

Аист на крыше 2 часа назад
Фото: Аист на крыше
Увы, вода из-под крана у нас в большинстве случаев совершенно не пригодна для питья, и давать пить такую воду ребенку уж точно не стоит. В этом ролике я поделюсь простыми способами очистки воды в домашних условиях.
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