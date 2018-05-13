Нежное слоеное тесто с аппетитной начинкой и чесноком. Если вы ожидаете гостей, приготовьте этот пирог с рыбой и пастой из оливок. Настроение будет отличное!
Рыбный пирог с пастой из оливок/Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia
Понадобится:
700 г филе судака,
500 г слоеного теста,
4 ст. ложки оливок без косточек,
5 ст. ложек оливкового масла,
3 зубчика чеснока,
пучок укропа,
8 помидоров черри,
300 г сыра,
1 яйцо,
4-5 ст. ложек муки,
соль,
свежемолотый черный перец по вкусу.
Приготовление:
1. Помидоры вымыть, нарезать кружками. Сыр нарезать небольшими кусочками. Чеснок очистить и крупно порубить. Укроп вымыть, обсушить, крупно нарезать.
Шаг 1. Нарезаем помидоры или трем сыр.
2. В блендер выложить оливки, чеснок, укроп и измельчить. Затем влить 3 ст. ложки оливкового масла, перемешать и выложить в миску. Стол присыпать половиной муки.
Шаг 2. Измельчаем блендером оливки.
3. Тесто раскатать чуть больше размера противня. Рыбу вымыть, тщательно обсушить. Противень смазать оливковым маслом и присыпать мукой. На противень выложить пласт теста, сверху филе судака. Сбрызнуть оставшимся маслом и приправить солью и перцем.
Шаг 3. На тесто выкладываем рыбу, пасту из оливок.
4. На рыбу выложить подготовленную пасту из оливок. Сверху разложить кружки помидоров и посыпать натертым сыром. Края теста завернуть внутрь, смазать слегка взбитым яйцом.
Шаг 4. Заворачиваем края теста.
Запекать в разогретой до +200°С духовке 35 минут.