Рыбный пирог с пастой из оливок — идеальное сочетание вкусов

Нежное слоеное тесто с аппетитной начинкой и чесноком. Если вы ожидаете гостей, приготовьте этот пирог с рыбой и пастой из оливок. Настроение будет отличное!

Рыбный пирог с пастой из оливок/Фото: Олег Кулагин /BurdaMedia

Понадобится:

700 г филе судака,

500 г слоеного теста,

4 ст. ложки оливок без косточек,

5 ст. ложек оливкового масла,

3 зубчика чеснока,

пучок укропа,

8 помидоров черри,

300 г сыра,

1 яйцо,

4-5 ст. ложек муки,

соль,

свежемолотый черный перец по вкусу.

Приготовление:

1. Помидоры вымыть, нарезать кружками. Сыр нарезать небольшими кусочками. Чеснок очистить и крупно порубить. Укроп вымыть, обсушить, крупно нарезать.

Шаг 1. Нарезаем помидоры или трем сыр.

2. В блендер выложить оливки, чеснок, укроп и измельчить. Затем влить 3 ст. ложки оливкового масла, перемешать и выложить в миску. Стол присыпать половиной муки.

Шаг 2. Измельчаем блендером оливки.

3. Тесто раскатать чуть больше размера противня. Рыбу вымыть, тщательно обсушить. Противень смазать оливковым маслом и присыпать мукой. На противень выложить пласт теста, сверху филе судака. Сбрызнуть оставшимся маслом и приправить солью и перцем.

Шаг 3. На тесто выкладываем рыбу, пасту из оливок.

4. На рыбу выложить подготовленную пасту из оливок. Сверху разложить кружки помидоров и посыпать натертым сыром. Края теста завернуть внутрь, смазать слегка взбитым яйцом.

Шаг 4. Заворачиваем края теста.

Запекать в разогретой до +200°С духовке 35 минут.