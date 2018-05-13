7 популярных среди спортсменов напитков

В спортивных магазинах продается огромное количество специализированных напитков, в основном это полезные тоники с добавлениями соды, калия и других микроэлементов.

Спортивные напитки идеальны для тренировки, но пить их все время нельзя.

Если вы занимаетесь спортом, то для вас важно соблюдать питьевой режим, чтобы не обезвоживать организм и обеспечивать быстрое восстановление тканей. Далее вы познакомитесь с видами напитков, которые можно пить вне тренировочного процесса для улучшения своих показателей.

Кофе

Кофейное зерно — это настоящая миниатюрная лаборатория, в которой происходит взаимодействие кофеина и антиоксидантов. Правильное употребление кофе минимизирует риск сердечных приступов и возникновения онкологических образований, предотвращает болезни Альцгеймера и Паркинсона, оказывает профилактику диабета. Что касается спорта, кофе выступает в роли разрешенного допинга, если до или в течении тренировки в организм попадет кофеин, то у спортсмена повысится работоспособность, он легче перенесет нагрузки и будет тренироваться намного дольше. С кофеином следует быть осторожным, такой эффект приходит в следствии интенсивной стимуляции нервной системы, человеку кажется, что он тратит меньше энергии, но организм при этом несет большие нагрузки. Кофе нужно принимать без сахара, сливок и прочих вредных добавок. Вы можете попробовать принять небольшую порцию кофе перед пробежкой и проследить, какой это окажет эффект. Главное — не перестараться, так как кофеин повышает пульс и раздражает желудок.

Чай Мате

Кофе любят не все, а повысить свои показатели хочется каждому. Альтернативой кофе может стать чай мате, традиционный аргентинский напиток из листьев особого кустарника. Мате стимулирует не хуже, чем кофе, эффект обеспечивается благодаря трем элементам — кофеин, теофилин и теобромин. Последний также содержится в шоколаде, именно благодаря ему кусочек шоколада может поднять настроение. Чай мате снижает холестерин, обогащает организм антиоксидантами, помогает похудеть, работает с иммунной системой человека и помогает восстановлению мышц после тренировки. При этом мате не обладает побочным действием, характерным для кофе. Порция кофе будет содержать 135 мг кофеина, а такая же порция чая мате — 85 мг. Такой чай следует пить без сахара, а если его вкус покажется вам неприятным, можете добавить в него немного сока лайма или ломтик лимона.

Кефир

Для наших соотечественников кефир является любимым кисломолочным напитком, каждый из нас знаком с ним еще с детства. В кефире много пробиотиков, он не только благотворно влияет на желудочно-кишечный тракт, но и помогает восстанавливать мышечные ткани. Особенно кефир будет полезен для тех, кто бегает на длинные дистанции, он регулирует их иммунитет, делая человека устойчивым к вирусным и простудным заболеваниям. В данном кисломолочном продукте в большом количестве присутствуют кальций, витамины D и B12, последний играет немаловажную роль в процессах обмена энергией.

Кокосовая вода

В отличии от кокосового молока, вода не содержит насыщенных жиров, а в отличии от соков в ней очень мало сахара. При этом кокосовая вода содержит большое количество сахара, в два раза больше, чем в банане. Для спортсмена очень важен калий, так как во время тренировки, к примеру, на пробежке, организм теряет много калия через пот. Приятная и освежающая кокосовая вода — это отличный способ восстановить потери калия без вреда для здоровья.

Вишневый сок В свое время в Британии были проведены испытания на предмет пользы вишневого сока для организма бегуна. Участники традиционного марафона в Лондоне выпивали по пол-литра сока в день на протяжении недели (5 дней до забега и два дня после). Участники исследования понесли минимальное количество мышечных травм и воспалений по сравнению с теми, кто не пил вишневый сок.

Шоколадное молоко

Имеется в виду специальное шоколадное молоко с минимальным содержанием сахара, оно способствует ускоренному восстановлению после тренировок. Польза напитка складывается из трех составляющих: электролиты восполняют потерянные через пот микроэлементы, углеводы дают организму новую энергию, а протеин выполняет свою роль в формировании мышечной массы.

Конопляное молоко

Для нашей страны этот напиток пока что малоизвестен, он распространен в кругу людей, которые не переносят лактозу, а также тех, кто принципиально отказывается от животной пищи, заменяя ее растительной. В конопляном молоке присутствует протеин и углеводы, польза которых описана выше, а также омега-жиры и железо, по количеству железа оно превосходит коровье молоко. Железо полезно для каждого человека, в особенности для женщин, которые каждый месяц теряют кровь, а вместе с ней и этот необходимый элемент. При недостатке железа у организма существенно снижается выносливость.

Вы можете выбрать для себя любой из этих напитков или комбинировать их в любой последовательности. Каждый из них по-своему полезен для того, кто бегает. То, что вы занимаетесь спортом, это уже очень хорошо, полезные напитки помогут реализовать ваши стремления!

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