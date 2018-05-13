10 самых здоровых продуктов на планете

Постулат о том, что «ты то, что ты ешь» в образной форме отлично иллюстрирует тот факт, что качество нашей жизни напрямую зависит от того, какие продукты мы употребляем в пищу. Не секрет, что продукты могут разительно отличаться по своей питательной ценности, однако некоторые из них намного превосходят собой другие, по количеству содержащихся в них микроэлементов и полезных веществ. Эти 10 продуктов без сомнения можно назвать самыми здоровыми на планете.

— Лимоны —

Всего один лимон содержит более чем 100 процентов вашей дневной дозы витамина С. А он, как известно, является лучшим антиоксидантом и панацеей от воспалительных процессов любого рода. Кроме того, он контролирует уровень холестерина в вашей крови и помогает связкам и костям оставаться эластичными и упругими.

— Шпинат —

Шпинат содержит лютеин и цеаксантин — два мощных антиоксиданта, которые полезны также для здоровья и нормального функционирования глазной мышцы. Консервированный шпинат, который так любил моряк Папай, не менее полезен чем свежий — за счет ферментации в нем высвобождаются углеводные соединения, которые чрезвычайно нужны нашему пищеварению.

— Чеснок —

Мощный борец за права иммунитета содержит фитонциды — уникальные растительные природные летучие соединения, которые способны активировать центры по борьбе с бактериями, понижать уровень холестерина и контролировать кровяное давление.

— Авокадо —

Ацтеки называли его ауакатль — «лесное масло». Такое наименование удивительно точно подходит этому плоду, который представляет собой уникальный продукт, способный дать организму огромный заряд витаминов, микроэлементов и полезных жиров, способных нормализовать и улучшить обмен веществ. В этом фрукте содержится много калия, который обладает противоаритмическими свойствами. Другой важный элемент, содержащийся в авокадо, глютатион — мощный антиоксидант.

— Грецкие орехи —

Маленькие ядра грецкого ореха являют собой невероятно питательный продукт, который способен закрыть потребность в омега-3 жирных кислотах. Грецкие орехи и орехи в целом являются прекрасной альтернативой мясу в вопросе получения белка.

— Лосось —

Идеальный источник белка и жиров омега-3, которые снижают риск заболеваний любого рода, лосось является продуктом, на основе которого можно построить целый рацион. 100 граммов филе лосося в день могут предотвратить развитие всех без исключения возрастных болезней, включая синдром Альцгеймера и старческий склероз.

— Картофель —

Картофель может отличаться по количеству содержащихся в нем веществ довольно разительно, однако он является надежным источником пищевых волокон и сложных углеводов. В картофеле есть и другие полезные присадки вроде фолита и иммунностимулирующего витамина А.

— Темный шоколад —

1/4 плитки темного шоколада в день (при условии, что он сделан из натуральных какао-бобов без примесей промышленных жиров) станет вашей страховкой от накопления «плохого» холестерина и проблем с артериальным давлением.

— Брокколи —

Одна чашка брокколи в день содержит более чем 100 процентов витамина группы К и 200 процентов от дневной нормы витамина С, что больше чем в лимоне и даже в елочных иголках. В пересчёте на 100 калорий брокколи содержит больше белка, чем говядина. Этот овощ богат микроэлементами и витаминами, особенно С и К. По содержанию витамина А брокколи превосходит все капустные растения.

— Бобы —

Бобы являются главным источником белка растительного происхождения. Совсем необязательно есть их каждый день — достаточно того, что всего четыре чашки фасоли в неделю снижают риск инфаркта на 22 процента. Кроме того, бобы являются лучшим инструментом для очистки организма и защиты его от раковых образований и злокачественных опухолей.