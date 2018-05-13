Ешь и худей: продукты с минусовой калорийностью

Давайте посмотрим правде в глаза отрицательная калорийность — это миф (и очень жаль?). Но не спешите расстраиваться, есть продукты с минимальной калорийностью — те, которые будут долго перевариваться, тратить калории на свое переваривание и посылать сигнал в мозг, что вы абсолютно сыты. Таким образом, вы будете потреблять меньшее количество калорий, что просто маст для похудения.

Итак, список чудо-продуктов с максимально низкой калорийностью и аргументы в их пользу, которые нам подсказала Мария Ибрагимова, к. м. н., диетолог, терапевт и специалист X-Fit. :

Все виды зеленых листовых салатов

Энергетическая ценность листового салата — всего 15 ккал на 100 г, в айсберге — 14 ккал, в рукколе — 25 ккал. При этом такая зелень богата калием и магнием, необходимыми для работы сердечно-сосудистой системы, поэтому вы не только потребляете меньше калоража, но и укрепляете свое разбитое (или стрессоустойчивое) сердце. Хорошее решение — добавлять салат в меню основных приемов пищи.

Огурцы

Зеленый овощ на 95% состоит из структурированной воды и еще 5% витаминов и минералов. Так, огурец богат витаминами B2, В1, Е, А, РР, С, Н, а также каротином, фосфором, магнием, натрием, хромом, кальцием, калием и многими другими полезными микроэлементами. И весь этот кладезь микроэлементов всего за 15 ккал на 100 г.

Огурцы отлично утоляют жажду, способствуют нормализации работы желудочно-кишечного тракта, хорошо влияют на сердце и почки. В похудении эти овощи играют не последнюю роль: выводят лишнюю жидкость из организма, а тартроновая кислота, которая входит в их состав, затормаживает трансформацию углеводов в жир, а значит и складочки будут образовываться меньше.

Сельдерей

О пользе этого растения, наверное, уже не написал только ленивый. Мы пишем. Долгие годы оно считалось исключительно лекарственным благодаря целому набору витаминов и минералов в составе. В пищу добавляют все части сельдерея — корни, стебли, листья и даже семена (в качестве экстравагантной приправы). И при этом их калорийность колеблется от 12 до 16 ккал на 100 г (в корне — до 32 ккал, что тоже не так много).

Сельдерей обладает легким мочегонным действием, вместе с лишней жидкостью выводит и токсины. Другое его преимущество — препятствующий старению кожи антиоксидантный эффект.

Добавляйте сельдерей в салаты, делайте с ним фреши (с добавлением других овощей и зелени — болгарского перца, огурцов и шпината), варите супы. Знайте — этот овощ не навредит вашей фигуре!

Капуста (белокочанная, краснокочанная, брюссельская, цветная, брокколи)

Капуста содержит клетчатку, которая, как известно, способствует снижению веса. Клетчатка дает чувство сытости, улучшает пищеварение. Она еще и замедляет высвобождение глюкозы из углеводной пищи, препятствует всасыванию и отложению жира и выводит этот самый жир из кишечника. В 100 г белокочанной капусты содержится всего 27 ккал.

Кроме перечисленных продуктов, добавляйте в свой рацион шпинат, кабачки, болгарский перец, редис, помидоры, баклажаны, стручковую фасоль, зеленую спаржу, редьку, водоросли и грибы — в них мало калорий, а вот полезных для организма веществ — даже слишком много.