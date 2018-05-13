Выбор мая: Человек, место и еда месяца

Однако различные мастер-классы не дали Ане новых знаний, ведь одно дело — приготовить торт под руководством профессионала, другое — практиковаться дома методом проб и ошибок. А все обучающие встречи — деньги на ветер. «Я поняла, что лучший учитель — ты сам. То, чем я занимаюсь, — моё хобби, моя отдушина. Я кайфую, начиная от покупок ингредиентов, заканчивая выравниванием бортиков и нанесением последнего штриха. Неважно, над какими деталями для торта ты работаешь, будь они мелкие или крупные. Когда горишь, и тебе нравится то, чем ты занимаешься, даже не замечаешь, как пролетает время за этим делом. Днём я работаю, вечером учусь (грызу гранит науки сразу в двух магистратурах), а по ночам пеку, и мне это безумно нравится», — делится эмоциями девушка.

Инстаграм Ани выглядит как дневник. Можно проследить видимый прогресс за два года: начав с чизкейков, украшенных ягодами, географ переходит к настоящему искусству. Торты, покрытые будто бы велюровой тканью, морские волны на бортиках, композиции из различных декоративных, но съедобных украшений. Каждая работа — это воплощение образа, который Анна может вынашивать в своей голове неделями: «Не могу назвать себя суперкреативным человеком. Я подписана в инстаграме на ведущих кондитеров и, когда вижу фотографии блюд, у меня невольно складывается образ. Я ищу вдохновение, но никогда не копирую. Я бы очень сильно хотела открыть своё дело, есть даже потенциальные партнёры по бизнесу. Но сейчас на первом месте — обучение, ну а торты… а торты по ночам».

Ann Egorova Cakes @annegorovaa.cakes

Место: Экомагазин «Ладдария»

«Есть собственные земли, которые обрабатываются своей техникой, есть теплицы, есть собственный масляный завод, своя шоколадная фабрика», — рассказывает о структуре компании Татьяна Краснокутская, советник генерального директора «Ладдарии», охотно консультирующая посетителей. Основное производство компании расположено в Калужской области, продукты делает Новосибирск, Академгородок, некоторые травы собирают на Алтае, что-то везут из Центральной России. Орехи собирают сами. «Ладдария» продаёт крупы, которые выращивает сама, продаёт специи и чайные сборы, здоровую бакалею, сублимированные ягоды и множество уникальных товаров и продуктов, которые не встретить больше нигде. Где ещё можно найти кедровый жмых, который остаётся после отжима масла из сертифицированных ECO кедровых орехов? «Это волшебная совершенно штука, — отмечает Татьяна Краснокутская. — По ценности питательной, по витаминам и микроэлементам это то же самое, что и кедровый орех, но за счёт того, что масло отжали, калорийность снизилась в три раза. Теперь он ещё лучше усваивается организмом, лучше переваривается, это диетический продукт, который люди едят в чистом виде, добавляют в каши, выпечку, даже в котлеты».

И такого здесь очень много: одного иван-чая собственного производства несколько видов. На полках можно его встретить и в сильной ферментации, и в слабой, и с добавками различных ягод. Практически на каждом товаре в «Ладдарии» имеется наклейка с подробной аннотацией о продукте и вариантах его использования. Экомагазин «Ладдария» ул. Гайдара, 157 Еда: Пицца «Итальяна»

Не особо примечательный павильон с деревянной отделкой находится на углу Курортного проспекта и улицы Пугачёва. Скорее всего, вы бы пробежали мимо подобной пристройки, списав на то, что это очередная «забегаловка». Так чуть не случилось и со мной, но острый нюх голодной и несчастной уловил слюновыделительный аромат. Залетев в «Ура!», как Рокфор из «Чипа и Дэйла» по сырному запаху, я наткнулась на меню величиной с рост взрослого человека. Это интересный ход: не нужно листать потасканный бумажный носитель с описанием пицц, перед тобой висят большие прозрачные пластиковые дощечки, которые можно передвигать и долго разглядывать, не переживая о том, что ты кому-то не даёшь сделать выбор.

«Скорая помощь» от пиццерии «Ура!» практически универсальна: есть пицца для вегетарианцев, для любителей поострее, на пышном и тонком тесте с разнообразным мясом и сёмгой. Та, что зовется «Итальяна», отлично подойдёт для сытного, но не излишнего перекуса. Её состав приближен к идеальному: сырный микс, красный соус, пармская ветчина, пармезан и свежие томаты черри, и руккола. Тесту стоит уделить отдельное внимание. Не совсем понятно: то ли это выверенный рецепт, то ли у пицайолло «Ура!» волшебные руки, но основа под начинку не ощущается пресной, а лишь дополняет в целом вкус пиццы своим пшеничным ароматом. Самое важное, что несмотря на постоянные очереди, заказы отдают достаточно быстро, в пределах 30 минут.

Пиццерия «Ура!» Зеленоградск, Курортный проспект, 2 фото: Бока Су, предоставлены собеседниками