Ошибки в похудении

Игнорирование спорта

Главную роль в похудении играет правильно спланированное питание, но одной диеты будет недостаточно. Избавиться от всех лишних килограммов один раз и навсегда можно только при сочетании питания и спорта. Если вы не имеете возможности или желания идти в зал, то организовать тренировки нужно своими силами.

Обезвоживание

Вода нужна в первую очередь для налаживания обменных процессов, это залог успеха похудения. Также вода необходима для вывода из организма продуктов распада жиров, без достаточного количества воды безопасное для здоровья похудение невозможно. К тому же стакан воды станет средством для борьбы с голодом, выпейте его, и голод отступит.

Походы по магазинам в голодном состоянии

Отправляясь за продуктами на неделю в голодном состоянии, вы купите больше нежелательной еды — вредных, жирных продуктов и сладостей. Закупаться едой нужно в сытом состоянии и с четким списком. Прогулки по другим магазинам на голодный желудок тоже не обернутся ничем хорошим, у вас обязательно возникнет желание подкрепиться калорийной едой на ходу.

Употребление большого количества соли

Соль не содержит калорий, но она мешает похудеть. Входящий в состав любой соли натрий обладает свойством задерживать жидкость в организме, жидкость образует отеки, вес упорно стоит на месте. Отказаться от соли полностью будет непросто, с непривычки менее соленые блюда будут казаться невкусными.

Компенсируйте меньшую соленость блюд специями и травами, их ароматы дополняют вкусы продуктов.

Пропущенные приемы пищи

Пропущенный обед или ужин — это не сокращение калорийности для похудения, а стресс, который оборачивается появлением новых лишних килограммов. На следующий прием пищи вы съедите гораздо больше, чем можно съесть за один раз, излишки калорий отправятся в жировые депо. Если по непредвиденным обстоятельствам вы не можете совершить прием пищи, то замените его плотным перекусом. Сделайте так, чтобы полезные перекусы всегда были у вас под рукой.

Слишком строгие запреты

Запреты — это тоже стресс, последствия которого описаны выше. Если вам тяжело отказаться от любимого блюда, то не нужно испытывать свою силу воли полным запретом. Выберите день, когда вы сможете позволить себе небольшую порцию, и непременно воспользуйтесь разрешением. Заперты — это стресс, а запланированное послабление — это нормализация душевного равновесия.

Невнимательность к напиткам

Если вы собираетесь похудеть, то среди разрешенных напитков для вас остаются только чай и кофе без сахара, а также вода. Соки, лимонады, кофе с молоком или сиропом — это лишние калории, сейчас они вам не нужны.

Голодание

Голодание помогает терять лишние килограммы, это факт, о котором твердят многие источники. Однако, они умалчивают, что после окончания голодания вес вернется снова, скорей всего с прибавкой. Даже один пропущенный прием пищи является стрессом, при длительном голодании уровень стресса будет выше, а последствия — ярче.

Вы не видите цели

Для того, чтобы идти к цели, ее нужно четко видеть перед собой. Чего вы хотите от себя и своего образа жизни? Сформулируйте цель как можно точнее: избавиться от трех лишних килограммов или похудеть без вреда для здоровья, стать более подтянутым или оздоровить организм.

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