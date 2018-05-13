Полюбите петрушку

Скромная и симпатичная, эта привычная нам зелень украшает еду и стол, но мало внимания мы ей уделяем.

Не совсем понятно, как эта травка ухитрилась занять свое постоянное место в нашем рационе. Доступна — да, но по интенсивности аромата и вкуса она явно уступает той же руколе и многим другим пряным растениям. Похоже, как раз за счет неназойливого, но полезного присутствия в ансамбле разных пряностей петрушка стала незаменимой. И еще безупречный товарный вид.

Обратите внимание, из всего многообразия доступной нынче зелени именно этими узорчатыми веточками украшают свои блюда ресторанные повара и продвинутые домохозяйки.

Посмотрите свежим взглядом на ее возможности.

В омлете к завтраку — это понятно, а вот попробуйте обычную жареную картошку перед подачей к столу посыпать смесью мелко нарубленной петрушки с укропом. Чрезвычайно популярный в ближневосточной кухне салат табуле делают как раз на основе петрушки. Увесистый пучок этой зелени очень мелко рубят, сдабривают оливковым маслом, лимонным соком и мятой, добавляют местных пряностей и булгур, пшеничную крупу — получается свежо и аппетитно, убедитесь сами.

Между прочим, это как раз тот нечастый гастрономический случай, когда вершки и корешки одного и того же растения одинаково ценны, просто употребляются по-разному. Правда, зависит еще от сорта. Надумаете выращивать на своем огороде универсальную петрушку, выбирайте семена, где написано «корневая».

Она сначала даст зелень, а потом и белый корень размером с хорошую морковку, который любому бульону придает чуть сладковатый аромат и вкус.

Петрушкины корешки можно и нужно заготавливать. Вот самый простой вариант: помыть, обсушить и увялить — целиком, если мелкие и тонкие, или нарезать предварительно кружочками. Лучше это делать в жаркую погоду где-нибудь в тени, прикрыв поднос марлей. Если с погодой не повезло, выручит духовка. Хранить сушеный корень петрушки следует в закрытой стеклянной банке в сухом темном месте, но не более года.

Кстати, зеленые вершки этой культуры тоже сушат, а потом перемалывают крупными хлопьями. Щепотка такой приправы удобна не только зимой, но и летом, если нужно быстро добавить в суп или мясное блюдо еще немного аромата и вкуса.