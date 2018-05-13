Что такое вок и зачем он нужен на вашей кухне

Среди разнообразных кастрюль и сковородок всегда есть самые ценные. Потому что они удобные и универсальные.

Вок (wok) пришел к нам из китайской кухни. Сами китайцы, а также народы в соседних странах давно и успешно стряпают самую разную еду в глубокой круглой сковороде с двумя небольшими ручками-ушками по бокам или одной длинной деревянной. Быстро — ключевое слово при любых манипуляциях с воком. Конфигурация этой штуковины предполагает открытый и сильный огонь, газовая плита для нее отлично подойдет. В вогнутом пятачке на самом дне собирается раскаленное масло, там-то и происходит основной процесс. Очень важна также разница температур между самым центром, где что-то быстро обжаривается, и краями, куда можно до поры до времени подвинуть какие-то другие ингредиенты. Еще деталь: содержимое вока нужно постоянно помешивать, иначе пригорит.

Это вам не кастрюля на малом огне, которую можно оставить на часок.

В восточных кухнях редко готовят мясо большим куском, обычная еда там состоит из мелких ингредиентов, буквально на один укус, а они готовятся очень быстро. В воке если что и тушится, то совсем немного, обычно в тот момент, когда в нем соединяются все необходимые компоненты — уже обжаренные, слегка припущенные и совсем свежие. Рис или лапша в восточном стиле, с кусочками курятины или креветок, с ломтиками всяких овощей — все это вашим гостям наверняка понравится.

Как ни удивительно, но такой простецкий, казалось бы, инструмент обладает широкими функциональными возможностями. Скажем, в воке легко готовится практически любой соус.

Вы не поверите, но в этой замечательной сковороде можно и суп состряпать! Однако есть важный нюанс: готовить его нужно порционно. Это не так сложно, как может поначалу показаться.

Если заранее приготовить все необходимые ингредиенты, включая мясной, рыбный или овощной бульон, очистить и нарезать овощи, все будет просто и быстро. Те же тайцы или китайцы именно так и действуют, на изготовление каждой порции свежайшего супа у них уходит не больше минуты.

Впрочем, для некоторых кулинарных затей вок все-таки не подойдет. Скажем, нет смысла варить в нем картошку, не говоря уже о борще. Эта посудина не предназначена для варки чего бы то ни было, и вообще для долгих процессов на кухне.