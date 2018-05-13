Ещё
что вы знаете о сахаре?
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Ещё

что вы знаете о сахаре? 

RT на русском 45 минут назад
Фото: RT на русском
Долгое время сахар считался символом достатка и благополучия. Теперь его называют белой смертью, а Всемирная организация здравоохранения рекомендует свести его потребление к минимуму — не более девяти чайных ложек в день. Однако не все прислушиваются к советам ВОЗ. В наше время во всём мире пристрастие к сахаросодержащей пище остаётся одной из главных причин ожирения. Но значит ли это, что человечеству следует совсем отказаться от использования сахара? Проверьте, что вы знаете о пользе и вреде этого популярного продукта.
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