Не мойте мясо. Пищевые привычки, которые могут стоить вам здоровья

Многие даже не догадываются о том, что совершают грубые ошибки во время приготовления пищи, которые могут привести к серьезным проблемам со здоровьем. Пищевые отравления, инфекции и другие неприятные заболевания можно предотвратить, следуя советам экспертов.

Сырое мясо

Сырое мясо и, кроме того, рыба содержат большое количество бактерий, которые могут привести к пищевому отравлению при попадании в организм человека. Нельзя допускать, чтобы эти продукты соприкасались с готовыми, чтобы предотвратить распространение бактерий. Также не стоит мыть мясо, если на нем нет видимых следов грязи, поскольку вместе с водой микробы распространяются по раковине и другим поверхностям. Испорченная пища

Вредные бактерии могут присутствовать в пище в том количестве, которое уже может навредить организму, но на вкус или запах этого может быть незаметно. Эксперты советуют не пробовать ту еду на вкус, свежесть которой вызывает сомнения. Разморозка

Даже самое минимальное повышение температуры может спровоцировать размножение микробов, поэтому эксперты не советуют размораживать продукты при комнатной температуре. Это следует делать в холодильнике или микроволновке. Сырое тесто

В сырых яйцах может находится вредоносная бактерия сальмонелла и другие виды бактерий, которые могут привести к серьезным последствиям для здоровья. Сырое тесто нежелательно пробовать даже если оно без яиц, поскольку в муке тоже могут находиться микроорганизмы, способствующие отравлениям. Остывание

Патогенные бактерии способны активно размножаться при достижении температуры 4-60 градусов по Цельсию, поэтому оставлять еду до полного остывания вне холодильника может лишь сократить срок ее хранения. Также необходимо заботиться о достаточно низкой температуре для продуктов на период путешествий и пикников. Готовность продуктов

Вредоносные бактерии в продуктах погибают, когда их доводят до определенной температуры, поэтому недоваренные или недожаренные яйца, мясо и рыба могут представлять серьезную угрозу для организма. Эксперты советуют не полагаться только н вид, запах и вкус готового продукта и использовать во время готовки кухонный термометр. Гигиена

Болезнетворные бактерии обитают абсолютно на всех поверхностях, в том числе и на человеческом теле, поэтому руки необходимо мыть перед приготовлением пищи и после. Также необходимо заботиться о чистоте кухни, например вовремя менять губки для мытья посуды и дезинфицировать их по крайней мере через день.]]>