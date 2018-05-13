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Шесть основ правильного питания
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Шесть основ правильного питания 

МедикФорум 15 минут назад
Фото: МедикФорум
Правильное питание-это залог долгой и здоровой жизни. Соблюдая несложные правила можно чувствовать себя в разы лучше и облегчить работу своего организма, ведь множество проблем появляется, как раз таки, из-за вредной пищи. МедикФорум собрал советы.
1. Следите за калориями
Для каждого человека есть его суточная норма калорий, которой стоит строго придерживаться, чтобы не терять и не набирать вес. Для этого важно сбалансировать свой рацион: ограничить жирные продукты, разнообразить меню, не злоупотреблять солью и сахаром, минимально употреблять алкоголь, есть 5 раз в день, маленькими порциями, с промежутками в 2-3 часа.
2. Питаться в одно и то же время
Прием пищи в одно и то же время— немаловажная привычка любого, следящего за своим здоровьем человека. Регулярность питания обеспечивает правильный ритм работы органов, поддерживает стабильную температуру тела, сохраняет ваш вес. Последний прием пищи стоит осуществлять за два-три часа до сна.
3. Не пропускайте завтрак
Завтрак является главным приемом пищи и заряжает вас бодростью на весь день, а его пропуск — раздражительностью. Обменные процессы продолжают свою работу ночью и расходуют за этот период около двухсот калорий. Из-за этого человеку необходимо принятие пищи поутру, чтобы увеличить энергию в организме. Также завтрак ускоряет метаболизм и повышает внимательность.
4. Пейте достаточное количество воды
Вода выводит вредные токсины из организма, помогает при похудении, улучшает пищеварение и наполняет ваш организм энергией. Употребление малого количества воды лишает ваш организм полезных веществ и приводит к обезвоживанию, головным болям, болям в суставах, быстрой утомляемости и проблемам с памятью.
5. Употребляйте много овощей
Овощи очень полезны для организма, они содержат витамины, клетчатку, много воды и не имеют холестерина. Также овощи содержат кислоты, помогающие вырабатыванию эндорфина, что повышает настроение. Частое употребление свежих овощей снижает риск многих страшных болезней.
6. Откажитесь от фастфуда и полуфабрикатов
Такая пища не приносит никакой пользы организму, лишь одни проблемы: заболевания печени, почек и поджелудочной железы, лишний вес, негативное влияние на сердце, повышает риск развития онкологических заболеваний. Используют еду быстрого приготовления чаще всего в спешке, что логично, но в большинстве случаев лучше остаться голодным, чем осознанно вредить своему здоровью. Ранее эксперты назвали правила здорового питания.
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