Шесть основ правильного питания

Правильное питание-это залог долгой и здоровой жизни. Соблюдая несложные правила можно чувствовать себя в разы лучше и облегчить работу своего организма, ведь множество проблем появляется, как раз таки, из-за вредной пищи. МедикФорум собрал советы.

1. Следите за калориями

Для каждого человека есть его суточная норма калорий, которой стоит строго придерживаться, чтобы не терять и не набирать вес. Для этого важно сбалансировать свой рацион: ограничить жирные продукты, разнообразить меню, не злоупотреблять солью и сахаром, минимально употреблять алкоголь, есть 5 раз в день, маленькими порциями, с промежутками в 2-3 часа.

2. Питаться в одно и то же время

Прием пищи в одно и то же время— немаловажная привычка любого, следящего за своим здоровьем человека. Регулярность питания обеспечивает правильный ритм работы органов, поддерживает стабильную температуру тела, сохраняет ваш вес. Последний прием пищи стоит осуществлять за два-три часа до сна.

3. Не пропускайте завтрак

Завтрак является главным приемом пищи и заряжает вас бодростью на весь день, а его пропуск — раздражительностью. Обменные процессы продолжают свою работу ночью и расходуют за этот период около двухсот калорий. Из-за этого человеку необходимо принятие пищи поутру, чтобы увеличить энергию в организме. Также завтрак ускоряет метаболизм и повышает внимательность.

4. Пейте достаточное количество воды

Вода выводит вредные токсины из организма, помогает при похудении, улучшает пищеварение и наполняет ваш организм энергией. Употребление малого количества воды лишает ваш организм полезных веществ и приводит к обезвоживанию, головным болям, болям в суставах, быстрой утомляемости и проблемам с памятью.

5. Употребляйте много овощей

Овощи очень полезны для организма, они содержат витамины, клетчатку, много воды и не имеют холестерина. Также овощи содержат кислоты, помогающие вырабатыванию эндорфина, что повышает настроение. Частое употребление свежих овощей снижает риск многих страшных болезней.

6. Откажитесь от фастфуда и полуфабрикатов

Такая пища не приносит никакой пользы организму, лишь одни проблемы: заболевания печени, почек и поджелудочной железы, лишний вес, негативное влияние на сердце, повышает риск развития онкологических заболеваний. Используют еду быстрого приготовления чаще всего в спешке, что логично, но в большинстве случаев лучше остаться голодным, чем осознанно вредить своему здоровью. Ранее эксперты назвали правила здорового питания.