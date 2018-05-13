Псевдоздоровые решения или как мы губим свое здоровье?

СодержаниеДетокс-диеты для похудения и очищения организмаБезглютеновая диета: кому она нужна?Полное исключение жиров из рационаПодсластители лучше сахара?Очищение и похудение с помощью активированного угля

Не все золото, что блестит! Этой фразой, пожалуй, можно охарактеризовать множество современных советов по здоровому питанию, которые часто становятся поводом для бурных обсуждений. На волне моды ими интересуются сотни тысяч, а то и миллионы граждан по всему миру. Многим людям достаточно прочитать о них в гламурном журнале или увидеть красивые картинки на сайтах в ТОПе выдачи поисковых систем. И они тут же бегут испытывать эти советы на себе, забивая холодильник только «полезными» продуктами и составляя список «жестких ограничений». Но мало кто задумывается, что такой радикальный подход может не только оказаться попросту бесполезным, но и серьезно навредить здоровью. MedAboutMe разбирался, какие псевдоздоровые решения популярны сегодня и какова их «обратная сторона медали».

Детокс-диеты для похудения и очищения организма

Детокс — сокращенно от детоксикация — пользуется особым спросом среди современного населения. И не удивительно, ведь интернет пестрит описанием подобных диет, а многочисленные знаменитости активно делятся с поклонниками своим личным опытом их применения. Детокс-диеты — это системы питания с различным рационом и продолжительностью. Они могут быть рассчитаны на 3, 5, 7 и т. д. дней. В это время питание должно состоять только из овощных и фруктовых соков или пюре, смузи, чаев и др. Целью детокс-диет является очищение организма от всего лишнего и, конечно же, похудение.

Идея диет для детоксикации была взята из целой системы разгрузочных дней в лечебном питании. Такие дни могут назначаться пациентам с целью снижения нагрузки на определенные органы. К примеру, при воспалении почек необходимо сократить до минимума количество поступающих в организм белков, а то и вовсе исключить их из рациона на определенное время. Чаще всего лечебные разгрузочные дни бывают фруктовыми или овощными. Именно они и являются прототипом современных детокс-диет.

Рацион, состоящий только овощей и фруктов, а также приготовленных из них соков по факту является одним из вариантов голодания. Он не способен насыщать организм достаточным количеством питательных веществ. Медленных углеводов, поступающих вместе с растительными продуктами, не хватает. А что уж говорить о белках и жирах, которые незаменимы для здоровья?

Сомнительна польза детокс-диет не только для здоровья, но и для похудения. Отсутствие белка в рационе заставляет организм использовать свои внутренние ресурсы и разрушать мышечные ткани. А, как известно, при уменьшении мышечной массы снижаются энергозатраты, что делает процесс похудения более сложным и менее результативным.

Безглютеновая диета: кому она нужна?

Еще одним модным псевдоздоровым решением является безглютеновая диета, при соблюдении которой человек отказывается от употребления продуктов, содержащих клейковину. В основном это пшеница, рожь и ячмень, а также все, в состав чего они входят. Изначально безглютеновая диета является лечебной. Она прямо показана людям с целиакией — тяжелым наследственным заболеванием, при котором глютен попросту не воспринимается организмом. Но сегодня приверженцы здорового питания культивируют безглютеновую диету, как один из лучших способов справиться с лишним весом, кожными высыпаниями, метеоризмом, головными болями и др.

Результаты проведенных исследований показали, что исключение глютена из рациона здорового человека может быть опасным. Так, подобное питание может «приглушить» первые симптомы болезней щитовидной железы, артрита и даже рака кишечника. Кроме того, ученые Университета Иллинойса определили, что у тех, кто сидит на безглютеновой диете, в разы повышаются уровни ртути и мышьяка в организме. Все это значительно увеличивает риск развития патологий сердечно-сосудистой системы, онкологических заболеваний и неврологических симптомов. Подобные результаты удалось получить после анализа данных 7471 добровольца возрастом 6-80 лет. У людей, придерживающихся безглютеновой диеты, отмечалось увеличение уровня мышьяка в моче, а объем ртути в крови был на 70% выше, чем у тех, кто от глютена не отказывался. Объясняется это тем, что для производства продуктов без глютена используется рисовая мука. Рис может содержать в себе токсические вещества, получаемые из почвы, воды и удобрений.

Полное исключение жиров из рациона

Многие приверженцы правильного питания уверены, что, чем меньше жиров они будут употреблять, тем здоровее окажется их рацион. Но подобная польза весьма спорная, ведь жиры незаменимы для усвоения определенных витаминов, в частности А, Е, D и К. Жиры необходимы для нормального функционирования нервной системы, синтеза некоторых гормонов и минимизации теплопотерь зимой.

Стоит отметить, что жиры бывают насыщенными и ненасыщенными. Первые в большом количестве содержатся в сливочном масле, сале, жирном мясе и различных субпродуктах. Чрезмерное употребление насыщенных жиров повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Основными источниками ненасыщенных жиров являются растительные масла и рыба. Для здоровья они несут только пользу, снижая уровень «плохого» холестерина в крови. Но отказываться от употребления насыщенных жиров полностью все же не стоит, ведь они необходимы для полноценного функционирования некоторых систем организма, в частности, щитовидной железы. Согласно официальным рекомендациям ВОЗ по питанию:

взрослые мужчины должны употреблять в сутки 2500 ккал, а женщины — 2000; общая суточная норма потребления жиров для мужчин — до 83 г, для женщин — до 67 г; количество насыщенных жиров в дневном рационе для мужчин не должен превышать 28 г (250 ккал), для женщин — 22 г (200 ккал).

Таким образом, чтобы не навредить здоровью, достаточно следить за количеством употребляемых насыщенных жиров, а не полностью исключать их из своего рациона.

Отдельно нужно отметить трансжиры. Вот от них действительно стоит отказаться. Такие жиры вредят организму, повышая риск развития различных заболеваний: от сердечно-сосудистых до онкологических. С января 2018 года в России были введены конкретные ограничения на использование трансизомеров жирных кислот в масложировых продуктах, согласно которым их содержание не должно превышать 2%. На упаковке таких продуктов должно указываться максимальное содержание трансжиров. За нарушение подобного требования производителям или продавцам грозят штрафы в размере 100000-300000 рублей.

Подсластители лучше сахара?

Однозначно лучше, если речь идет о людях с диагнозом сахарный диабет. А среднестатистическому здоровому человеку от сахара отказываться не стоит, ведь его отсутствие может негативно сказаться на общем состоянии организма:

сахар незаменим для нормального энергообмена в головном и спинном мозге; он в разы снижает риск образования так называемых бляшек на стенках кровеносных сосудов, предотвращая тромбозы; согласно проведенным исследованиям, люди-сладкоежки намного реже сталкиваются с артритами; умеренное употребление сахара способствует нормализации работы печени и селезенки.

Описывать пользу сахара для организма можно долго, но главное помнить, что речь идет лишь об умеренном его употреблении. Согласно рекомендациям ВОЗ, количество потребляемого в день сахара по своей энергетической ценности не должно превышать 10% от общей калорийности рациона. Для взрослого человека это примерно 25-50 г или 6-12 чайных ложек. Но при подсчетах стоит учитывать сахар, содержащийся во всех продуктах дневного рациона. Например:

в трех средних по размеру овсяных печеньях содержится около 20 г сахара; в половине стандартной плитки шоколада его количество может достигать 60 г; в стакане сладкой газировки целых 30 г сахара; в одном яблоке — 10 г, а в стакане апельсинового сока — 20 г.

Если так подсчитать, при наличии в дневном рационе сладких фруктов, на различные кондитерские изделия в рекомендуемой суточной норме сахара не остается и места. Многие люди, желая избежать лишних калорий, заменяют сахар специальными подсластителями. Они могут быть как натуральными, так и искусственными. Любые сахарозаменители в несколько раз слаще обычного сахара, но, в отличие от последнего, они содержат минимум калорий.

Однако не все так красочно, как звучит. Проведенные исследования показали, что подсластители, наоборот, повышают риск ожирения. Специалисты Института Вейцмана провели эксперимент на мышах, в рацион которых добавляли заменители сахара. В результате организм животных намного сложнее перерабатывал глюкозу, что в разы повышало риск развития диабета и ожирения. Перенести полученные результаты на людей сложно, но обследование 400 добровольцев помогло выявить определенную связь между употреблением искусственных подсластителей и лишним весом, а также различными нарушениями в переработке глюкозы.

Согласно другим исследованиям, подсластители могут наносить существенный вред микрофлоре кишечника, что повышает риск развития не только ожирения, но и ряда других серьезных заболеваний.

Очищение и похудение с помощью активированного угля

Очищение организма с помощью активированного угля — еще одно ноу-хау от приверженцев различных детокс-программ. Они советуют употреблять аптечный препарат, разведенный в воде, внутрь, а также наносить его на кожу. Основная цель подобных мероприятий — очищение почек, печени, органов желудочно-кишечного тракта и кожи. Более того, сторонники детокс-методик утверждают, что активированный уголь также уменьшает боли в горле и снижает риск простуды.

Насколько бы безумно не звучали подобные заявления, людей, пытающихся улучшить свое самочувствие и похудеть с помощью активированного угля, достаточно много. И да, действительно подобный препарат — хороший адсорбент, но вместе с остатками пищи и токсинами он выводит из органов желудочно-кишечного тракта полезные ферменты, белки, бактерии и даже части секрета, вырабатывающегося слизистыми оболочками. Применение активированного угля с целью похудения также бессмысленно, ведь препарат не настолько силен, чтобы справиться с большими объемами пищи и тем более сжигать жир. Длительный его прием чреват не только недостатком питательных веществ в организме, но и нарушениями пищеварения (запорами или диареей).

Выводы

В желании питаться правильно, улучшать свое самочувствие и худеть, не стоит вдаваться в крайности. Назвать какие-либо продукты однозначно вредными сложно. Есть можно все, но главное знать меру и учитывать состояние своего здоровья. Например, картофель (пюре, отварной в мундире и даже запеченный) является полезным продуктом, богатым витаминами С и В, солями магния, кальцием, фосфором и прочими ценными микроэлементами. Но вот популярный сегодня картофель-фри — это настоящая не только калорийная, а и канцерогенная «бомба». От его употребления действительно лучше отказаться. Подобное размежевание можно провести между покупными и натуральными соками, черным и молочным шоколадом, жаренным и паровым или запеченным мясом и т.д. Другими словами, подходите к своему питанию, как говорится, с умом и вам не придется испытывать на себе все то, что диктует нам современная мода.

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