Продукт недели: пастернак

5 интересных фактов Пастернак можно сравнить с женьшенем. В нем много витаминов и минеральных веществ, при этом он является низкокалорийным продуктом. Пастернак не накапливает нитратов. А ведь это очень важно! Кстати, сейчас самое время посадить его на даче. Запах пастернака похож на запах петрушки. Его корень используют даже в кондитерском производстве. Корни едят тушеными, используют как приправу к супам, гарнир или в качестве пряности к салатам из овощей. Установлено, что пастернак улучшает пищеварение, укрепляет стенки капиллярных сосудов, обладает тонизирующими свойствами. Используют его и для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Пастернак противопоказан, если у вас почечная недостаточность, любой вид дерматита и гипотония. Будьте осторожны! Салат с пастернаком Вам понадобится: корень пастернака — 1-2 шт. морковь — 1 шт. помидоры черри — 5-7 шт. руккола — горсть растительное масло — 1 ст. ложка соль черная — по вкусу Приготовление: На специальной терке для шинковки измельчить пастернак, морковь. Черри разрезать на четыре части. Добавить в миску рукколу, посолить, полить маслом и перемешать. Фото: shutterstock.com