8% молочной продукции не содержит молочных жиров 

Исследования каждой отобранной торговой марки впервые проводили одновременно лабораториями двух ведомств. Под пристальный контроль попали около 250 федеральных и региональных брендов, производящих 9-процентный творог, 3,2-процентное молоко и сливочное масло 72,5 процента жирности. Именно они пользуются наибольшим спросом.
В результате выяснилось, что 72 бренда молока из 90 исследованных, а также 53 сливочного масла из 82 соответствуют обязательным требованиям. Наименее благополучной категорией стал творог — здесь соответствующими всем требованиям являются лишь 28 торговых марок из 73. Фальсификация немолочными жирами выявлена в 8 брендах молока, 6 — творога и 10 — масла.
Различные микроорганизмы (дрожжи, плесень, кишечная палочка и др.) обнаружены в продукции 5 из 90 торговых марок молока, в 22 из 73 брендов творога и в 8 из 82 сливочного масла. Как отметили в Роспотребнадзоре, появиться они там могли из-за низкого качества сырья, нарушений при производстве и хранении.
Важной составляющей исследования стала проверка молочных продуктов на антибиотики: их превышение обнаружено в 5 брендах молока, 9 — творога и 2 — сливочного масла. Сухое молоко обнаружено в 25 брендах.
Наименее благополучным оказался творог: только 28 торговых марок из 73 прошли проверку на качество
Зато исследователи не нашли ни одного патогенного микроорганизма, в том числе сальмонелл или листерий. Не было превышения нормы свинца, кадмия, ртути, мышьяка, пестицидов и прочих токсинов, а также радиологических показателей.
Как отметил и.о. министра по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов по итогам совещания, на котором обсуждались результаты исследования, необходимо результаты этой проверки конвертировать в индикаторы риска. «Если есть проблемы с транспортировкой, нужно менять логистические компании. С производством — отлаживать его. На полке некачественный товар быть не должен», — подчеркнул Абызов. И сообщил, что в течение двух недель Россельхознадзор, Роспотребнадзор и Роскачество должны подготовить совместную программу, в том числе по проведению внеплановых проверок и контрольных закупок, целью которых станет повышение качества молочной продукции и сведение к нулю случаев ее фальсификата.
Как считает председатель правления национального союза производителей молока «Союзмолоко» Андрей Даниленко, полученные результаты свидетельствуют об отсутствии проблемы масштабной фальсификации жирами немолочного происхождения. «В то же время мы видим недостатки системы молочного регулирования и несовершенство стандартов, устанавливающих критерии фальсификации», — заявил «РГ» Даниленко. По его мнению, отрасли нужны новые стандарты, которые должны учитывать современный уровень производства молочной продукции. «Союзмолоко» намерено активно участвовать в подготовке совместной с ведомствами программы по дальнейшему повышению качества молочной продукции в России.