8% молочной продукции не содержит молочных жиров

Исследования каждой отобранной торговой марки впервые проводили одновременно лабораториями двух ведомств. Под пристальный контроль попали около 250 федеральных и региональных брендов, производящих 9-процентный творог, 3,2-процентное молоко и сливочное масло 72,5 процента жирности. Именно они пользуются наибольшим спросом.

В результате выяснилось, что 72 бренда молока из 90 исследованных, а также 53 сливочного масла из 82 соответствуют обязательным требованиям. Наименее благополучной категорией стал творог — здесь соответствующими всем требованиям являются лишь 28 торговых марок из 73. Фальсификация немолочными жирами выявлена в 8 брендах молока, 6 — творога и 10 — масла.

Различные микроорганизмы (дрожжи, плесень, кишечная палочка и др.) обнаружены в продукции 5 из 90 торговых марок молока, в 22 из 73 брендов творога и в 8 из 82 сливочного масла. Как отметили в Роспотребнадзоре , появиться они там могли из-за низкого качества сырья, нарушений при производстве и хранении.

Важной составляющей исследования стала проверка молочных продуктов на антибиотики: их превышение обнаружено в 5 брендах молока, 9 — творога и 2 — сливочного масла. Сухое молоко обнаружено в 25 брендах.

Наименее благополучным оказался творог: только 28 торговых марок из 73 прошли проверку на качество

Зато исследователи не нашли ни одного патогенного микроорганизма, в том числе сальмонелл или листерий. Не было превышения нормы свинца, кадмия, ртути, мышьяка, пестицидов и прочих токсинов, а также радиологических показателей.

Как отметил и.о. министра по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов по итогам совещания, на котором обсуждались результаты исследования, необходимо результаты этой проверки конвертировать в индикаторы риска. «Если есть проблемы с транспортировкой, нужно менять логистические компании. С производством — отлаживать его. На полке некачественный товар быть не должен», — подчеркнул Абызов. И сообщил, что в течение двух недель Россельхознадзор , Роспотребнадзор и Роскачество должны подготовить совместную программу, в том числе по проведению внеплановых проверок и контрольных закупок, целью которых станет повышение качества молочной продукции и сведение к нулю случаев ее фальсификата.