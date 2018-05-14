Ещё
8% молочной продукции не содержит молочных жиров
Далее:
Читайте также:
Ещё

8% молочной продукции не содержит молочных жиров 

Российская Газета 40 минут назад
Фото: Российская Газета
Исследования каждой отобранной торговой марки впервые проводили одновременно лабораториями двух ведомств. Под пристальный контроль попали около 250 федеральных и региональных брендов, производящих 9-процентный творог, 3,2-процентное молоко и сливочное масло 72,5 процента жирности. Именно они пользуются наибольшим спросом.
В результате выяснилось, что 72 бренда молока из 90 исследованных, а также 53 сливочного масла из 82 соответствуют обязательным требованиям. Наименее благополучной категорией стал творог — здесь соответствующими всем требованиям являются лишь 28 торговых марок из 73. Фальсификация немолочными жирами выявлена в 8 брендах молока, 6 — творога и 10 — масла.
Различные микроорганизмы (дрожжи, плесень, кишечная палочка и др.) обнаружены в продукции 5 из 90 торговых марок молока, в 22 из 73 брендов творога и в 8 из 82 сливочного масла. Как отметили в Роспотребнадзоре, появиться они там могли из-за низкого качества сырья, нарушений при производстве и хранении.
Важной составляющей исследования стала проверка молочных продуктов на антибиотики: их превышение обнаружено в 5 брендах молока, 9 — творога и 2 — сливочного масла. Сухое молоко обнаружено в 25 брендах.
Наименее благополучным оказался творог: только 28 торговых марок из 73 прошли проверку на качество
Зато исследователи не нашли ни одного патогенного микроорганизма, в том числе сальмонелл или листерий. Не было превышения нормы свинца, кадмия, ртути, мышьяка, пестицидов и прочих токсинов, а также радиологических показателей.
Как отметил и.о. министра по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов по итогам совещания, на котором обсуждались результаты исследования, необходимо результаты этой проверки конвертировать в индикаторы риска. «Если есть проблемы с транспортировкой, нужно менять логистические компании. С производством — отлаживать его. На полке некачественный товар быть не должен», — подчеркнул Абызов. И сообщил, что в течение двух недель Россельхознадзор, Роспотребнадзор и Роскачество должны подготовить совместную программу, в том числе по проведению внеплановых проверок и контрольных закупок, целью которых станет повышение качества молочной продукции и сведение к нулю случаев ее фальсификата.
Как считает председатель правления национального союза производителей молока «Союзмолоко» Андрей Даниленко, полученные результаты свидетельствуют об отсутствии проблемы масштабной фальсификации жирами немолочного происхождения. «В то же время мы видим недостатки системы молочного регулирования и несовершенство стандартов, устанавливающих критерии фальсификации», — заявил «РГ» Даниленко. По его мнению, отрасли нужны новые стандарты, которые должны учитывать современный уровень производства молочной продукции. «Союзмолоко» намерено активно участвовать в подготовке совместной с ведомствами программы по дальнейшему повышению качества молочной продукции в России.
Российская Газета: последние новости
В каком регионе Сибири самые дешевые шашлыки Герцогиня Кейт Миддлтон доставлена в роддом Лондона Китаец в повозке рикши повез свою девушку к морю ради свадьбы
Женский форум  Ещё 25 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядит «самая горячая бабушка в мире»39
Звезды, которые скрывают свое темное прошлое5
Узнайте, насколько вы плохой человек10
Что произойдет, если съесть хлеб с плесенью24
«Переплюнула Аллу»: София Ротару поразила поклонников69
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
06:14
Рассказали, как засыпать за 5 минут
Здоровье
00:25
Победительница «Евровидения» рухнула с лестницы
Звёзды
04:34
Узнайте, насколько вы плохой человек
Психология
03:26
Проверьте уровень интеллекта по-быстрому
Психология
02:28
Фотомодели, которые раньше были мужчинами
Красота
05:45
Зрители в шоке: британка живет с 4 мужчинами сразу
Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение